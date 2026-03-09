Vuelven los créditos hipotecarios en dólares: un banco privado presta hasta USD 1 millón a una tasa del 11,5%

Los créditos hipotecarios en dólares estuvieron casi ausentes en el mercado desde los años '90

Con el cambio regulatorio impulsado por el Banco Central, un banco líder volverá a prestar en dólares a personas físicas en dólares. Se trata del Banco Macro, que lanzará una línea de créditos hipotecarios, prendarios y personales en moneda extranjera, algo que estaba prácticamente ausente en el mercado financiero argentino desde los años ‘90.

Los préstamos hipotecarios en dólares tendrán una tasa nominal del 11,5% anual, a 5 años de plazo y con un monto máximo de USD 1 millón. El Macro financiará hasta el 50% del valor del inmueble.

También ofrecerá préstamos prendarios en dólares hasta 36 meses de plazo mediante convenios con una red de concesionarios de automóviles. Y los préstamos personales funcionarán con un esquema de pago único de capital e intereses al vencimiento a un plazo de 12 meses, con una tasa del 9% anual.

El Macro pondrá en marcha estas líneas crediticias para sus clientes “Macro Selecta”. “Esta iniciativa estratégica busca brindar soluciones de financiación competitivas para la adquisición de viviendas, vehículos y el desarrollo de proyectos personales, permitiendo a los clientes capitalizar oportunidades sin necesidad de liquidar sus inversiones vigentes", señaló el banco.

La iniciativa tiene lugar en el contexto del plan del Gobierno para que los “dólares del colchón”, es decir, aquellas divisas no declaradas en poder de los argentinos, ingresen al sistema financiero. El plan expresado por el ministro de Economía, Luis Caputo, instrumentado a través de la ley de Inocencia Fiscal y su reglamentación, consiste en que los bancos acepten esos dólares sin pedir más requisitos que la inscripción de su dueño en el Régimen Simplificado del impuesto a las Ganancias.

De esa forma, quienes tomen estos préstamos en moneda extranjera podrán devolverlos usando los “dólares del colchón”, sin otra exigencia adicional.

(Crédito: Banco Macro)

La operatoria del Macro hace punta con un esquema que el Banco Central impulsó al modificar la normativa vigente. Desde la crisis de 2001, para recibir un préstamo en dólares era necesario tener ingresos en esa moneda. En la práctica, los únicos que podían financiarse en dólares eran los exportadores, que tenían la certeza de poder devolver lo prestado en la misma moneda. Posteriormente, se amplió esa facultad a las empresas proveedores de los exportadores.

El origen de esa norma estaba en evitar el “descalce de monedas”, uno de los puntos más críticos de la salida de la convertibilidad. Los bancos debían devolverle dólares a sus ahorristas pero sus tomadores de créditos, con salarios en pesos, no podían pagar las cuotas. Eran tiempos en que el dólar pasó de valer 1 peso a valer casi 4 pesos.

Desde 2002 a esta parte, todos los gobiernos conservaron el mismo criterio: que los bancos no le presten dólares a quienes no generan dólares. Por ese motivo, los únicos créditos para la vivienda que se otorgaron desde entonces fueron los préstamos hipotecarios UVA, en pesos y ajustados por inflación. Más allá de los vaivenes de la macro, existe el desajuste natural de establecer un financiamiento en pesos para un inmueble que se vende en dólares.

Pero la actual gestión del BCRA a cargo de Santiago Bausili flexibilizó esa normativa en febrero de 2025. El cambio determinó que si un banco consigue dólares en el mercado de capitales, a través de la colocación de Obligaciones Negociables (ON) o de líneas crediticias del exterior, puede prestarlos sin ninguna clase de condicionalidad. Es decir, puede prestarle aún a aquellos que tienen ingresos en pesos.

El fondeo de estos préstamos no proviene de los depósitos en dólares sino de un financiamiento de la entidad. La norma apunta a que si existe un “descalce de monedas” los dólares de los ahorristas no estén en riesgo.

Si bien el Gobierno empuja cualquier alternativa que lleve a los dólares que están fuera del sistema a formar parte de la economía real, la iniciativa del Macro será seguramente imitada por otras entidades.

Los depósitos en dólares crecen día a día y rondan los USD 40.000 millones. Para los bancos existen dos opciones: tenerlos “encajados” en el BCRA o bien, como se explicó, prestados a algún exportador. La flexibilización regulatoria del Central abrió la posibilidad de otorgar préstamos en dólares a otros tomadores por fuera de ese esquema.