Caída global en las bolsas tras el salto del precio del petróleo a más de USD 100 el barril

El índice Nikkei 225 de Japón cayó más de 5%, mientras otros mercados regionales también registraron pérdidas significativas. S&P 500, Nasdaq Composite y Dow Jones operan con bajas superiores al 1% tras descensos de más del 2% al final de la jornada del domingo

Las bolsas de EEUU operan
Las bolsas de EEUU operan en baja en el premarket.

10:33 hsHoy

Los países del G7 evalúan usar sus reservas de petróleo para bajar el precio

Por el conflicto en Medio Oriente, que involucra a EEUU, Irán e Israel, los ministros de Finanzas del G7 discutirán una posible liberación conjunta de petróleo desde las reservas estratégicas coordinada por la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Esto se da en un contexto en que el barril de crudo ya superó los USD 100, luego del bloqueo del estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, por donde transita el 20% del petróleo consumido mundialmente.

Los ministros del G-7 junto a Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, mantendrán una llamada a las 8.30, hora de Nueva York, para analizar el impacto de la guerra con Irán, según informó el Financial Times.

El medio británico indicó que tres países del G7, incluido EEUU, expresaron su apoyo a esta idea. Los 32 miembros de la AIE mantienen reservas estratégicas como parte de un sistema de emergencia diseñado para responder a crisis en los precios del petróleo.

De acuerdo a la información, algunos funcionarios estadounidenses consideran apropiada una liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles, es decir, entre el 25% y el 30% de los 1.200 millones de barriles que integran las reservas.

10:20 hsHoy

Caída global en las bolsas tras el salto del precio del petróleo a más de 100 dólares por barril

El índice Nikkei 225 de Japón y el Kospi surcoreano cayeron más de 5%, mientras los mercados europeos sufren pérdidas de más del 1%, al igual que los futuros de Wall Street. Una reunión del G7 para acordar el uso de reservas petroleras busca detener la suba del combustible

Las bolsas de Asia cerraron
Las bolsas de Asia cerraron en baja y los futuros de EEUU se desploman tras el salto del precio del petróleo a más de USD 100 el barril

Las bolsas asiáticas registraron fuertes caídas este lunes después de que los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril por primera vez en casi cuatro años en medio de la guerra en Medio Oriente, un escenario que presiona a economías dependientes de la importación de crudo y gas. El índice Nikkei 225 de Japón cayó más de 5%, mientras otros mercados regionales también registraron pérdidas significativas.

09:52 hsHoy

Donald Trump dijo que el aumento del precio del petróleo por la guerra es “un pequeño precio a pagar”

El presidente de Estados Unidos minimizó el impacto del alza del crudo y aseguró que el costo será temporal hasta eliminar la amenaza nuclear de Irán

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el alza en los precios del petróleo registrada tras el inicio de la ofensiva militar contra Irán es “un pequeño precio a pagar” por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

09:49 hsHoy

El petróleo a más de USD 100 agrava el panorama inflacionario de la Argentina

También suben fuerte la soja y el trigo. Hoy puede ser un lunes negro en los mercados mundiales. Las tasas en pesos podrían cambiar su tendencia bajista. El dólar es clave

El petróleo abrió en el pre market con un aumento de 17,15% a USD 1087,6 y seguía en alza. Es el valor más alto de los últimos 8 años. Estos precios arrastran la suba de los granos porque el biocombustible será más demandado.

09:48 hsHoy

Guerra en Medio Oriente: el precio del petróleo ya supera los USD 110 el barril en el mercado de futuros

La continuidad del cierre del Estrecho de Ormuz y la caída en la producción de varios productores importantes del Golfo dieron impulso adicional a las cotizaciones

FOTO DE ARCHIVO: Barriles de
FOTO DE ARCHIVO: Barriles de petróleo impresos en 3D, un gato de bomba de petróleo y un mapa que muestra el estrecho de Ormuz e Irán aparecen en esta ilustración tomada el 2 de marzo de 2026.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en el mercado de Estados Unidos, superó este domingo los USD 100 el barril, nivel que no alcanzaba desde 2022, debido a la guerra en Medio Oriente.

