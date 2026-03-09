Caída global en las bolsas tras el salto del precio del petróleo a más de USD 100 el barril

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) , de referencia en el mercado de Estados Unidos, superó este domingo los USD 100 el barril, nivel que no alcanzaba desde 2022, debido a la guerra en Medio Oriente.

El petróleo abrió en el pre market con un aumento de 17,15% a USD 1087,6 y seguía en alza. Es el valor más alto de los últimos 8 años. Estos precios arrastran la suba de los granos porque el biocombustible será más demandado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este domingo que el alza en los precios del petróleo registrada tras el inicio de la ofensiva militar contra Irán es “ un pequeño precio a pagar ” por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

Las bolsas asiáticas registraron fuertes caídas este lunes después de que los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril por primera vez en casi cuatro años en medio de la guerra en Medio Oriente, un escenario que presiona a economías dependientes de la importación de crudo y gas. El índice Nikkei 225 de Japón cayó más de 5%, mientras otros mercados regionales también registraron pérdidas significativas.

De acuerdo a la información, algunos funcionarios estadounidenses consideran apropiada una liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles, es decir, entre el 25% y el 30% de los 1.200 millones de barriles que integran las reservas.

El medio británico indicó que tres países del G7, incluido EEUU, expresaron su apoyo a esta idea. Los 32 miembros de la AIE mantienen reservas estratégicas como parte de un sistema de emergencia diseñado para responder a crisis en los precios del petróleo.

Los ministros del G-7 junto a Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, mantendrán una llamada a las 8.30, hora de Nueva York, para analizar el impacto de la guerra con Irán, según informó el Financial Times .

Esto se da en un contexto en que el barril de crudo ya superó los USD 100, luego del bloqueo del estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, por donde transita el 20% del petróleo consumido mundialmente.

Por el conflicto en Medio Oriente, que involucra a EEUU, Irán e Israel, los ministros de Finanzas del G7 discutirán una posible liberación conjunta de petróleo desde las reservas estratégicas coordinada por la Agencia Internacional de Energía (AIE).

