El dólar en Uruguay tuvo su mayor suba semanal en seis años por el efecto de la guerra en Medio Oriente

La cotización del dólar en Uruguay ha sido una de las principales preocupaciones del equipo económico del gobierno en lo que va del año. A fines de enero, cuando el valor de la divisa estadounidense bajó de los 38 pesos, el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tomaron medidas para impulsar al alza la cotización.

Ahora, más de un mes después, el dólar vuelve a ser noticia en el país, pero esta vez por la suba que tuvo tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán.

La guerra en Medio Oriente volvió a impulsar al dólar, lo que sigue la tendencia a nivel global. El viernes, la cotización del mercado mayorista cerró en 40,32 pesos uruguayos, según los datos de la Bolsa Electrónica de Valores. Según consignó el diario local El País, es la primera vez desde octubre de 2025 que la cotización rompe la barrera de los 40 y fue la mayor suba semanal en casi seis años. Además, la semana pasada el billete verde cerró su quinta jornada con la cotización al alza consecutiva.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone

La baja cotización del dólar que Uruguay venía registrando en las últimas semanas había tenido varios efectos. Por un lado, el agro y los exportadores se quejaban por la pérdida de la rentabilidad que esto generaba para el sector. Por otro lado, el fenómeno tenía un impacto en la inflación, que se está acercando al margen inferior del rango de tolerancia (3%-6%), fijado por el BCU.

El equipo económico estableció que el objetivo de inflación es 4,5%, pero también fijó ese rango de tolerancia. Sin embargo, que el avance de los precios sea más bajo que la meta ha generado preocupación al gobierno, que fijó las pautas salariales y sus proyecciones quinquenales en base a ese valor.

Ante este escenario, el BCU resolvió a fines de enero recortar 100 puntos básicos la tasa de la política monetaria. El Comité de Política Monetaria (Copom) volvió a reunirse la semana pasada y resolvió una nueva baja del conocido como “costo del dinero”. Esta vez la reducción fue de 75 puntos básicos, hasta 5,75%.

El Comité de Política Monetaria (Copom) de Uruguay

En el comunicado en el que explica la decisión, el Copom hizo referencia al efecto del conflicto en Medio Oriente. Si bien los integrantes del comité consideran que “persisten los factores estructurales que han favorecido la debilidad del dólar en los últimos meses”, lo ocurrido el fin de semana pasado “dieron lugar al fortalecimiento actual, característico de este tipo de episodio”. También mencionan que hay un impulso en los precios de la energía, en particular del petróleo, por “el riesgo de interrupciones de abastecimiento”.

“Dado el nivel de incertidumbre generado por el conflicto en Medio Oriente, los riesgos sobre la inflación lucen ahora más balanceados que en las reuniones precedentes. Sin embargo, el Comité consideró que actualmente el riesgo más relevante sigue siendo que la inflación se ubique por debajo de la meta en el horizonte de política monetaria, asumiendo que los efectos inflacionarios derivados del conflicto no se prolongarían significativamente en el tiempo”, agrega el comunicado publicado tras la decisión.

El BCU definió también que el contexto actual es “dinámico y volátil” y, por tanto, hará un “monitoreo continuo de la evolución de estos acontecimientos y de sus implicancias para la inflación y las expectativas, a fin de adoptar las próximas decisiones de política monetaria”.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi

Mientras tanto, el miércoles 4 se supo que el nivel de la inflación en Uruguay sigue rompiendo récords. El Índice de Precios del Consumo (IPC) en febrero de 2026 fue de 3,11%, el valor más bajo desde agosto de 1956, cuando fue 2,72%.