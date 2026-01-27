Uruguay definió un fuerte recorte de su tasa de interés en medio de las presiones por la baja del dólar

El Comité de Política Monetaria de Uruguay reunido este lunes para definir una baja de 100 puntos básicos de la tasa de interés (Banco Central del Uruguay)

El dólar en Uruguay acumuló la semana pasada seis días de bajas consecutivas y la divisa estadounidense llegó a cotizar por debajo de los 38 pesos, un nivel que preocupó a empresarios, que advierten por la pérdida de competitividad del país. En este contexto, el Banco Central del Uruguay (BCU) anunció que adelantaría la reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom) para este lunes.

La decisión tuvo una repercusión inmediata en la cotización del dólar del viernes, que cerró al alza.

Este lunes, el Copom definió una baja de 100 puntos básicos de su tasa de política monetaria hasta el 6,5%. De esta forma, ingresó en una etapa expansiva de la economía.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, junto al presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa (BCU)

En un comunicado, el BCU explicó que la decisión estuvo motivada por la “proyección de desalineamiento de la inflación respecto a la meta” y persiguió el objetivo de generar las “condiciones monetarias” para lograr que la inflación converja hacia el 4,5% fijado como meta.

En 2025 el Índice de Precios del Consumo (IPC) cerró en 3,65%, el nivel más bajo de los últimos 24 años en el país. La cifra es inferior al objetivo del BCU, aunque está dentro del rango de tolerancia que se fijó la autoridad monetaria (3%-6%).

A la preocupación por la inflación se le sumó otro factor que el gobierno también sigue de manera atenta: la cotización del dólar. Según explicó la autoridad monetaria, el entorno internacional fue el que profundizó la “incertidumbre de políticas” y esto derivó en “un nuevo impulso al debilitamiento del dólar”.

La inflación en 2025 en Uruguay cerró en su nivel más bajo en 24 años (MEF)

“A nivel doméstico esta situación ha sido amplificada en las últimas semanas con un mercado de cambios que operó con mayor sensibilidad, registrándose episodios puntuales de desbalance entre órdenes de compra y venta, menor liquidez y movimientos discretos en algunos tramos”, explicó el BCU.

El presidente del Banco Central uruguayo, Guillermo Tolosa, dijo en una conferencia de prensa que existe el “riesgo” de que por primera vez la inflación descienda por debajo del rango de tolerancia que fijó y en el cual la inflación se ha mantenido en los últimos 31 meses.

“No nos vamos a amputar ninguna de las herramientas con las que cuenta el Banco Central. En línea con lo que han venido haciendo algunos bancos centrales de la región, ante esta tendencia internacional del dólar, el BCU estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios”, adelantó Tolosa.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber (Presidencia)

Esto significa que la autoridad monetaria está dispuesta a salir a comprar dólares en caso que el tipo de cambio continúe en valores que le resulten incómodos. Se trata de una acción que el BCU no hace desde 2021.

“Serán intervenciones que garantizan una mayor normalización de la operativa y evitar saltos abruptos. Tenemos que ser claros: Uruguay no es una isla, está conectado fuertemente a la economía internacional y no logrará revertir tendencias que son de corte global. Eso sí: el Banco Central tiene el compromiso y debe extremar esfuerzos para que la manifestación local de esas tendencias no pongan en riesgo la consecución de sus metas inflacionarias”, dijo Tolosa en la conferencia de prensa.

En el sector productivo valoraron el camino que siguió la autoridad monetaria. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, dijo al noticiero Subrayado de Canal 10 que la resolución tomada este lunes “es fuerte”. Señaló que el sector está ante “una situación de competitividad realmente muy tensa” y definió que el valor del dólar está “deprimido” en el país.

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa (Presidencia Uruguay)

“Es verdad que es a nivel mundial, pero internamente estás provocando graves problemas de costos. El peso está demasiado fuerte, y queremos que esté fuerte, pero también que deje competir a nivel internacional”, señaló.

El miércoles esta gremial de productores tendrá una reunión con el Ministerio de Economía.