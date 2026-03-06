Daniel Artana contó qué opciones tiene el Gobierno para pagar la deuda sin acudir a los mercados internacionales

El economista evalúa la capacidad de Argentina para pagar sus compromisos de deuda sin recurrir a los mercados externos, mencionando opciones como préstamos bilaterales y la captación de ahorristas locales

Tras la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de evitar salir a los mercados internacionales de deuda por el momento, en un contexto global complejo por el conflicto en Medio Oriente, el economista jefe de FIEL, Daniel Artana, manifestó, en dialogó con Infobae en Vivo, que no hay grandes dificultades para pagar la deuda este año.

Según detalló el especialista, durante 2026, según los datos del Banco Central, vence deuda por unos USD 12.000 millones. El FMI todavía realizará desembolsos este año, y además hay otros organismos que también aportan fondos. Por eso, calcula que faltarán alrededor de 9.000 o 10.000 millones de dólares.

“La Argentina, en realidad, para hacer frente a los vencimientos ha recurrido a colocar bonos en otro lado, los REPO del Banco Central, y también a la iniciativa que le ha resultado muy bien al Gobierno de captar ahorristas del mercado local, colocando pequeñas cantidades con un objetivo de llegar hasta 2.000 millones de dólares”, señaló Artana.

“Hoy se están evaluando préstamos bilaterales, o eventualmente utilizar los dólares comprados en el mercado para cancelar deuda, que a mí tampoco me parece mal", opinó.

El economista explicó que actualmente, Argentina tiene una alternativa, que es el swap con Estados Unidos. “Esto permite, por ejemplo, que si no se consiguen préstamos, o si salen caros, el Banco Central compre los dólares y luego se los transfiera al Tesoro para pagar la deuda. Por eso, hoy no veo un problema inmediato".

“Ahora, si pensamos en 2027, el escenario cambia: el ticket es bastante más alto. En ese caso, será necesario intentar colocar bonos en el mercado internacional, porque no parece que el mercado local tenga capacidad suficiente para financiar todo lo que se necesita", aclaró.

Artana explicó que cuando un país no tiene acceso al mercado internacional, la atención se centra en su capacidad para generar dólares. Esta cuestión suele resolverse, para bien o para mal, según la generación de divisas que logre el país. Con el paso del tiempo, pueden surgir factores positivos, como un repunte de las exportaciones energéticas o el desarrollo de la minería.

“Si se proyecta una cosecha aceptable y los precios internacionales se mantienen en niveles razonables —aun con la influencia de conflictos como la guerra—, se reduce la incertidumbre sobre la capacidad de Argentina para alcanzar un superávit comercial relevante. El superávit comercial suele aparecer, aunque en ocasiones responda a una recesión, lo que resulta negativo para el conjunto de la sociedad", dijo.

Ante este escenario, surge la pregunta sobre el margen que esto le otorga al país. A la vez, “es comprensible que el Gobierno busque evitar endeudarse a tasas elevadas en dólares, ya que eso generaría críticas, incluso de quienes suelen cuestionar ese tipo de decisiones”, señaló el economista.

Recientemente, destacó Artana, el gobierno logró colocar un bono por 250 millones de dólares a una tasa inferior al 6%, algo inesperado para muchos, incluso tratándose de una emisión local y de corto plazo. Esta colocación sorprendió por las condiciones obtenidas y muestra que el equipo económico prioriza alternativas financieras que resulten sostenibles.

Por otro lado, se refirió al plan del Gobierno para “sacar los dólares del colchón”, en un marco en que la dolarización de privados continúa y en que podría dinamizar la actividad, hoy estancada. Ante el miedo de la gente, dijo que “hoy tener dinero en el banco pensando que van a manotear los depósitos parece una posibilidad lejana. No considero que sea una inversión de alto riesgo, porque no veo chances de que se vaya a defaultear”.

En definitiva, “la decisión depende del apetito por riesgo y de dónde cada uno se siente más cómodo. Hay quienes prefieren tener la plata en el colchón, pero ahí existe el riesgo de que se la roben, que en Argentina no es un tema menor”, puntualizó.

“Cada uno tiene que hacer su propio balance según su situación. No hay una receta general: si a alguien le gusta tener el dinero ‘abajo del colchón’, el famoso canutito, y eso le da tranquilidad, no lo vas a convencer de llevarlo al banco. Al final, todo depende de cada persona y de qué le da más seguridad”.

