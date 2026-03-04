Eliminación del impuesto a los autos de lujo: cuánto bajarán los precios de los 0 km y a qué modelos aplica

El modo de calcular la aplicación de un impuesto y eliminarlo genera números diferentes a los que los usuarios imaginan. Hay una explicación técnica al respecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la eliminación del impuesto interno que sancionó el Congreso dentro de la Reforma de la Ley Laboral, una porción del mercado automotor espera con expectativa una reducción de precios de los autos, que desde abril ya no pagarán ese tributo, y su consiguiente presión a la baja de precios sobre los vehículos que se ubican inmediatamente por debajo de esa franja de precios.

El “impuesto al lujo”, como se lo conoció por haber sido instaurado en 2013 para contener la compra de autos de alta gama ante un dólar oficial muy bajo, ya había tenido una reducción del 50% en la alícuota en febrero de 2025, cuando el Gobierno suspendió también la escala 1 que afectaba a los autos de la franja media de precios del mercado.

Así, el primer paso fue dejar sin efecto el impuesto que con una alícuota del 20% afectaba a gran parte de los autos más vendidos del mercado, mientras la escala 2, la de los vehículos más costosos, pasó del 35 al 18%.

Sin embargo, contra la idea general que tienen los usuarios, los precios no bajarán un 18%, sino que rondará entre el 12% y el 15 por ciento. No se trata de una especulación de la industria y los importadores, sino del modo en que se aplica el impuesto en su origen.

Algunas marcas adelantaron la baja de precios a marzo

“Impuestos Internos se aplica sobre el precio neto a la salida de fábrica, es decir, el precio neto facturado por la Terminal / Importador al Concesionario. Si bien la alícuota del impuesto interno que grava los automóviles es del 18%, dado que el impuesto se aplica sobre el precio impuesto, la alícuota efectiva termina siendo del 21,95%”, explicó el tributarista Sebastián Dominguez, CEO de SDC Asesores Tributarios a Infobae.

El especialista ofreció un ejemplo para que se pueda comprender de mejor manera la aplicación de internos.

Puso un valor de referencia de un automóvil de $100.000.000, que es la base imponible tanto para aplicar impuestos internos como para el IVA. Así, sumando internos sube a $121.951.220 y sumando IVA pasa a 142.951.220 de pesos. Ese es el precio que la terminal le cobra al concesionario. Si se suma un margen razonable y habitual del 12% como ganancia para el punto de venta, el precio al público pasa a ser de 160.105.366 de pesos.

Pero al momento de eliminar el impuesto, como se aplicaba sobre el precio neto, manteniendo el margen bruto del Concesionario en un 12%, el precio de venta a los usuarios será de 135.520.000 de pesos.

“En este ejemplo se puede comprender que la eliminación del impuesto interno es del 15,35% siempre que se mantenga el precio neto a la salida de fábrica y el margen del concesionario sin alteraciones”, explicó Dominguez.

Al eliminar el impuesto al lujo del 18%, la baja del precio será menor, entre el 12 y el 15%. (Foto AP/David Zalubowski)

“Como consecuencia, dado impuestos internos se aplica sobre el precio neto a la salida de fábrica y no sobre el precio de venta al público, la baja en el precio final siempre será por un % menor a la alícuota del impuesto”, concluyó.

La eliminación de impuestos internos finalmente entrará en vigencia el 1 de abril, con dos meses de demora respecto al plazo original, ya que inicialmente se esperaba que ocurriera en febrero.

La postergación generó una notoria parálisis en el mercado con una razonable expectativa de los consumidores por una baja de precios que, aunque tarde, finalmente llegó.

“La eliminación total de impuestos internos sobre autos, motos y aeronaves es una medida razonable. Quien adquiere estos bienes ya tributó previamente para generar los fondos necesarios —a través del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales, entre otros— y, al momento de la compra, abona IVA, ingresos brutos, tasas municipales, contribuciones patronales, entre otros tributos. Gravar adicionalmente el consumo con impuestos internos implicaba una mayor presión tributaria impositiva difícil de justificar”, finalizó el especialista.