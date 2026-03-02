Economía

El impuesto al lujo se eliminará recién en abril: qué harán las marcas con los autos que todavía lo pagan este mes

Salvo que un decreto del Poder Ejecutivo lo modifique, un tecnicismo impide que el impuesto “a los autos de lujo” se levante desde este lunes, y habrá que esperar al mes próximo. De todos modos, algunos importadores ya aplican descuentos

Los autos que pagan la
Los autos que pagan la escala 2 del impuesto interno, seguirán abonándola todo marzo. La eliminación corre desde el 1 de abril. (Foto AP/David Zalubowski)

Los tiempos de la política no siempre van a la velocidad que el sector privado desearía. En este caso, el que está inquieto es el mercado automotor argentino, ya que por pocas horas, la eliminación del impuesto interno a los autos -el famoso “impuesto al lujo”- no empezará a regir desde este 2 de marzo como se esperaba, sino que lo hará a partir del primer día de abril.

La razón es técnica y no implica riesgo alguno para una decisión que ya está tomada y sancionada por el Congreso. Sucede que en el texto de la ley se informa que entrará en vigencia a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la promulgación de la norma. Y como se sancionó el último día hábil de febrero pero se publicará en el Boletín oficial en marzo, la vigencia se retrasará al mes siguiente.

“La eliminación de Impuestos Internos va a regir desde el 1° de abril”, confirmaron fuentes del Gobierno este lunes, dando por tierra con una idea que había en el sector respecto a un posible decreto presidencial que suspendiera la aplicación del impuesto interno por 30 días para sortear este escollo legal. Ello permitiría llegar a abril con el mercado nuevamente en movimiento, ya que desde diciembre prácticamente está paralizado justamente por la expectativa de la baja de precios de entre un 15 y un 18%, como efectivamente ocurrirá.

Los autos de algunas marcas
Los autos de algunas marcas ya se venden con descuentos acordes a la baja del precio que corresponde por la eliminación del impuesto interno

La actitud de las marcas ante este retraso no es homogénea. Mercedes-Benz ya venía aplicando un descuento equivalente al impacto que tendrá la eliminación de internos en la gama alta de su portafolios. Ford anunció el pasado viernes que aún si se demoraba la promulgación de manera tal que cayera en abril, aplicaría el descuento sobre los autos que tributan la escala 2 actualmente ya desde marzo.

En cambio, otras marcas esperarán la publicación de la ley que confirme la vigencia desde abril para decidir su política de precios. Así lo confirmaron, por ejemplo, Audi y Volvo, y en esa misma tesitura podría estar Toyota para los modelos importados de Japón y para los autos de la marca de lujo Lexus. Aunque la empresa japonesa espera definir sus precios entre este lunes a última hora y mañana martes.

“Hay que mirar el vaso medio lleno y apreciar que se eliminó un impuesto muy dañino para el mercado y para los usuarios. Porque el año pasado se suspendió la escala 1, la que pesaba sobre los autos de gama media, pero eso no era una eliminación por ley. Ahora se elimina completamente. No existe más”, dijo este lunes un importador que decidió vender autos este mes con el descuento que corresponde a la baja del impuesto al lujo, pero entregar las unidades recién en abril.

“Los autos están en depósito fiscal. Si los nacionalizamos ahora tenemos que pagar el impuesto, porque todavía está vigente. Entonces vamos a esperar a que ya tenga vigencia la ley para importarlos sin perder dinero”, explicó.

Hay varios autos que llegaron
Hay varios autos que llegaron a Argentina en diciembre y enero que quedaron en depósito fiscal en Zárate, esperando la promulgación de la ley

Otra postura es la de aquellos que ya tenían unidades nacionalizadas sin vender. Esos autos ya pagaron el impuesto pero ningún cliente lo va a comprar con ese precio. Tendrán que asumir el costo de esa baja entre la marca y la red de concesionarios.

Como se sabe, no todos los autos de las marcas premium estaban alcanzados por el impuesto interno. Por citar a las más conocidas, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Lexus y DS tienen modelos que habían dejado de tributarlo cuando se suspendió la escala 1, en febrero de 2025.

En ese caso, la decisión de casi todas estas marcas es la de facturar solo esos modelos que no cambiarán su precio en abril, pero suspender la venta de los que sí lo pagan y dejarán de hacerlo en 30 días.

“Estamos con los autos parados a la salida del puerto, sin nacionalizar desde diciembre. Nos cuesta caro, pero menos que nacionalizarlos y venderlos con un 15% de descuento”, confirmaron desde un importador.

Temas Relacionados

autos importadosimpuesto al lujoimpuesto interno de autosmercado automotorúltimas noticias

