El monto de las Pensiones No Contributivas de ANSES en marzo 2026 refleja un aumento del 2,88% por la variación del IPC

En marzo de 2026, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben un incremento del 2,88% sobre sus haberes, conforme a la última variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este ajuste mensual se aplica a través de la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los montos de acuerdo con la inflación. El bono extraordinario de 70.000 pesos se mantiene sin cambios y continúa liquidándose junto con el haber mensual de cada beneficiario.

De cuánto son las pensiones no contributivas de ANSES en marzo 2026

Las Pensiones No Contributivas en marzo de 2026 presentan los siguientes montos:

Los titulares de PNC por invalidez o vejez en marzo perciben un total de 328.720,61 pesos al sumar el bono extraordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

PNC por invalidez o vejez : el haber básico es de 258.720,61 pesos . Sumando el bono extraordinario de 70.000 pesos , el total a cobrar asciende a 328.720,61 pesos .

: el haber básico es de . Sumando el bono extraordinario de , el total a cobrar asciende a . PNC para madres de siete hijos o más : el haber mensual equivale a la jubilación mínima, estableciéndose en 369.600,87 pesos . Con el bono, el ingreso total llega a 439.600,87 pesos .

: el haber mensual equivale a la jubilación mínima, estableciéndose en . Con el bono, el ingreso total llega a . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el monto se determina en 295.680,69 pesos. Al sumarse el bono, el total es de 365.680,69 pesos.

El bono de 70.000 pesos se otorga en su totalidad a quienes perciben haberes iguales o inferiores a la jubilación mínima. En los casos en que el haber supera este monto, el refuerzo se paga de manera proporcional, de manera que el ingreso total (haber más bono) no exceda el tope fijado de 439.600,87 pesos.

Los haberes de las PNC se actualizan todos los meses siguiendo la inflación, pero el bono permanece congelado desde marzo de 2024. Por este motivo, el incremento real en el ingreso total resulta inferior al porcentaje nominal de aumento mensual. La PNC por vejez y la PNC por discapacidad equivalen al 70% de la jubilación mínima, mientras que la PNC para madres de siete hijos está equiparada al 100% de la mínima.

Quiénes cobran las PNC de ANSES

Las Pensiones No Contributivas de ANSES están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. Entre los grupos que pueden acceder a estas prestaciones se incluyen:

El calendario de pagos de ANSES para las pensiones no contributivas de marzo 2026 se distribuye según la terminación del DNI del beneficiario

Personas con invalidez : deben acreditar una disminución física o mental igual o superior al 66% y demostrar la carencia de ingresos suficientes.El solicitante debe ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país, y tener menos de 65 años al iniciar el trámite.

: deben acreditar una disminución física o mental igual o superior al 66% y demostrar la carencia de ingresos suficientes.El solicitante debe ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país, y tener menos de 65 años al iniciar el trámite. Personas mayores de 70 años : tienen derecho a la PNC por vejez si no perciben ningún otro beneficio previsional ni ingresos propios. Para extranjeros, se exige una residencia mínima de 40 años en el país.

: tienen derecho a la PNC por vejez si no perciben ningún otro beneficio previsional ni ingresos propios. Para extranjeros, se exige una residencia mínima de 40 años en el país. Madres de siete hijos o más : pueden acceder a la prestación sin importar la edad, siempre que no cuenten con otra cobertura previsional ni ingresos suficientes. Se requiere ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con 15 años de permanencia en el país.

: pueden acceder a la prestación sin importar la edad, siempre que no cuenten con otra cobertura previsional ni ingresos suficientes. Se requiere ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con 15 años de permanencia en el país. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): orientada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes requeridos para una jubilación común. Su monto equivale al 80% de la jubilación mínima y permite acceder a cobertura médica y otros beneficios sociales.

Según la normativa oficial, para obtener una PNC es necesario realizar una evaluación ante ANSES, que incluye la presentación de documentación, análisis socioeconómico y verificación de que el solicitante no perciba otros beneficios incompatibles.

Se excluye del cobro a quienes hayan permanecido fuera del país por más de 90 días consecutivos, tengan el beneficio suspendido por controles o cuenten con ingresos superiores a los topes permitidos.

El calendario de pagos de ANSES de las pensiones no contributivas

El calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas de ANSES para marzo de 2026 se distribuye según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario. Los pagos para este mes quedaron definidos de la siguiente manera:

Para tramitar una PNC de ANSES se requiere evaluación socioeconómica, presentación de documentos y cumplir criterios de vulnerabilidad social

DNI terminados en 0 y 1 : 9 de marzo de 2026.

: 9 de marzo de 2026. DNI terminados en 2 y 3 : 10 de marzo de 2026.

: 10 de marzo de 2026. DNI terminados en 4 y 5 : 11 de marzo de 2026.

: 11 de marzo de 2026. DNI terminados en 6 y 7 : 12 de marzo de 2026.

: 12 de marzo de 2026. DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo de 2026.

El cronograma fue oficializado a través de la Resolución 349/2025 y se aplica en todo el país. Los haberes pueden cobrarse en la red de bancos habilitados o a través de cajeros automáticos, y el pago se acredita en la segunda semana del mes correspondiente.

La consulta de fechas y lugares de cobro puede realizarse en el sitio oficial de ANSES, donde se actualizan los calendarios mensuales y se ofrecen herramientas para verificar la situación personal de cada titular.

La acreditación del bono extraordinario de 70.000 pesos se realiza en la misma fecha que el pago del haber mensual. El refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben la mínima o una PNC, mientras que aquellos con haberes superiores reciben el bono en forma proporcional hasta el tope establecido.

Las PNC representan un instrumento de protección social clave para miles de personas en situación de vulnerabilidad en Argentina, y su actualización mensual busca sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.