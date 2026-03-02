Economía

Cuánto cobrará un albañil en marzo 2026

El salario de cada trabajador depende del convenio, la región y el puesto, con sumas no remunerativas y básicos que se ajustan por monitoreo económico mensual

El salario de un albañil
El salario de un albañil en marzo 2026 varía según región y categoría, tras el último acuerdo paritario de la UOCRA (Créditos: Freepik)

En marzo de 2026, los salarios de los albañiles y demás trabajadores de la construcción en Argentina se determinaron según el último acuerdo paritario alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)y las cámaras empresariales del sector.

El convenio, de alcance nacional, dispuso incrementos acumulativos sobre los salarios básicos vigentes y el pago de sumas fijas mensuales diferenciadas por categoría y zona.

Los montos varían según la región y el tipo de actividad, mientras que el acuerdo prevé un monitoreo constante de las condiciones económicas para evaluar futuras actualizaciones.

¿Cuánto cobrará un albañil en marzo?

Desde el inicio de marzo, los albañiles incluidos como “Oficiales” en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75 perciben su sueldo con el último incremento paritario vigente.

Los aumentos salariales para trabajadores
Los aumentos salariales para trabajadores de la construcción contemplan un 2% en enero y 1,8% en febrero, acumulativos sobre los haberes previos (REUTERS/Francisco Loureiro)

El acuerdo fijó para febrero un aumento acumulativo del 1,8% sobre el básico de enero, luego de que en enero se aplicara una suba del 2% sobre los haberes de diciembre de 2025. Las partes acordaron que estos salarios se mantienen hasta la firma de un nuevo ajuste.

En la Zona A, que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones, el salario básico por hora para un Oficial es de $4.679. Este valor se multiplica por la cantidad de horas trabajadas en el mes para calcular el jornal mensual.

El recibo salarial de marzo
El recibo salarial de marzo muestra brechas importantes entre zonas, desde $4.679 por hora en Zona A hasta $9.358 en Tierra del Fuego (EFE/EPA/Jim Lo Scalzo)

El escenario cambia según la región, debido a los adicionales convencionales previstos por la UOCRA:

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut): $5.196 por hora

Zona C (Santa Cruz): $7.873 por hora

Zona C-Austral (Tierra del Fuego): $9.358 por hora

Además del básico, el acuerdo dispuso una suma mensual no remunerativa, que los albañiles perciben en dos cuotas quincenales y que también depende de la zona:

¿Cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción, según la categoría?

La paritaria firmada por la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) abarca todas las categorías del sector, con esquemas diferenciados por zona geográfica. Los valores vigentes a marzo 2026 son los siguientes:

Zona A (CABA, provincia de Buenos Aires y la mayor parte de las provincias del norte y centro):

  • Oficial especializado: $5.470 por hora
  • Oficial: $4.679 por hora
  • Medio oficial: $4.324 por hora
  • Ayudante: $3.980 por hora
  • Sereno: $723.032 por mes
La suma mensual no remunerativa
La suma mensual no remunerativa que perciben albañiles y ayudantes varía desde $96.800 a $193.600 según la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zona B (Neuquén, Río Negro, Chubut):

  • Oficial especializado: $6.071 por hora
  • Oficial: $5.196 por hora
  • Medio oficial: $4.793 por hora
  • Ayudante: $4.438 por hora
  • Sereno: $805.489 por mes

Zona C (Santa Cruz):

  • Oficial especializado: $8.397 por hora
  • Oficial: $7.873 por hora
  • Medio oficial: $7.597 por hora
  • Ayudante: $7.377 por hora
  • Sereno: $1.208.753 por mes

Zona C-Austral (Tierra del Fuego):

  • Oficial especializado: $10.940 por hora
  • Oficial: $9.358 por hora
  • Medio oficial: $8.648 por hora
  • Ayudante: $7.960 por hora
  • Sereno: $1.446.064 por mes
El acuerdo paritario vigente incluye
El acuerdo paritario vigente incluye a oficiales, ayudantes, medio oficiales y serenos en esquemas de pago diferenciados por región (Créditos: Freepik)

Las sumas no remunerativas varían también según la categoría y la zona, con valores en marzo de:

Zona A: Oficial Especializado ($121.800), Oficial ($112.200), Medio Oficial ($102.800), Ayudante y Sereno ($96.800)

Zona B: Oficial Especializado ($135.200), Oficial ($124.600), Medio Oficial ($114.100), Ayudante y Sereno ($107.500)

Zona C: Oficial Especializado ($187.000), Oficial ($172.300), Medio Oficial ($157.800), Ayudante y Sereno ($148.600)

Zona C-Austral: Oficial Especializado ($243.600), Oficial ($224.400), Medio Oficial ($205.600), Ayudante y Sereno ($193.600)

Así, el recibo salarial de marzo 2026 muestra diferencias marcadas según la categoría profesional y la región del país en la que se desempeña el obrero.

¿Cómo fue el último acuerdo paritario?

El acuerdo paritario más reciente fue firmado por la UOCRA y las cámaras empresariales, y homologado por la Secretaría de Trabajo a fines de 2025.

El convenio establece incrementos acumulativos: 2% de aumento en enero respecto de diciembre 2025, y 1,8% adicional en febrero respecto de enero 2026. Estos porcentajes impactan sobre los básicos de todas las categorías y zonas, y se suman al pago de sumas fijas no remunerativas.

La paritaria incluye una cláusula de seguimiento: las partes acuerdan mantener abierta la negociación y monitorear la evolución de las variables económicas del sector.

Trabajadores en yacimientos petroleros y
Trabajadores en yacimientos petroleros y gasíferos se rigen por el CCT 545/08, manteniendo escalas vigentes hasta nuevo acuerdo en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo paritario regía hasta el 28 de febrero de 2026 y, al cierre de esta edición, las conversaciones para definir nuevos ajustes ya se encuentran en marcha, atendiendo a la evolución de la inflación y la situación del sector.

El convenio establece que ningún trabajador puede ver reducido su ingreso total respecto al mes anterior. Además, las sumas fijas no remunerativas que se abonaron en enero y febrero —y que se mantienen en los haberes de marzo— se encuentran sujetas a los aportes y contribuciones destinados a la Obra Social.

Los incrementos alcanzan tanto a la construcción general como a actividades específicas bajo convenios como el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petroleros y gasíferos. En estos casos, las escalas salariales de febrero continúan vigentes durante marzo, hasta que se firme un nuevo acuerdo.

