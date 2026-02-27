Jornada financiera: las acciones cayeron hasta 8% y el riesgo país superó los 570 puntos

Los activos argentinos no pudieron escapar del sesgo bajista de Wall Street.

La última rueda operativa de febrero arrojó pérdidas para las acciones y los títulos públicos argentinos y una nueva baja para los precios del dólar. Una tendencia negativa en los principales índices de Wall Street -con bajas de más de 1%- condicionó la evolución de la cotización de los activos domésticos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 4,1% en pesos, en los 2.642.105 puntos, un piso desde el 28 de octubre. En febrero la caída del panel líder superó el 18% en pesos y el 10% en dólares.

En Wall Street el ADR de la petrolera YPF cayó 2,8%, en los USD 35,28, luego de haber presentado el jueves al cierre de los negocios el balance correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

La petrolera bajo control estatal registró pérdidas por USD 649 millones en el cuarto trimestre, y de USD 799 millones en todo el 2025, debido a cambios en los precios del petróleo y sus derivados y una desaceleración en las ventas de gas.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales cayeron 0,8% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que aumentó 18 unidades para la Argentina, a 572 puntos básicos. Por la mañana el índice tocó los 576 puntos, un máximo desde el 14 de enero.

El Tesoro terminó el jueves de colocar un nuevo título denominado en dólares Bonar 2027 (AO27), con una adjudicación de USD 250 millones en dos días con un rendimiento del 5,89 por ciento. Sin embargo, la aparición de este nuevo competidor para los títulos que ya son negociados en la plaza les quitó demanda y presionó a la caída de cotizaciones, afectadas además por la aversión al riesgo emergente en el exterior.

“La semana estuvo marcada por la actividad del Tesoro en los mercados de deuda, donde se destaca la colocación del nuevo Bonar 2027 (AO27) y el resultado de la licitación en moneda local, en un contexto de compresión de tasas”, indicó el equipo de Research de Puente.

“Se seguirá de cerca el ritmo de compras de divisas por parte del BCRA para evaluar la evolución de las reservas internacionales”, mientras que ”tras la inyección de pesos resultante de la última licitación y la ausencia de nueva oferta de tasa fija, se observará la evolución de los rendimientos en el mercado secundario", agregaron desde Puente.

"Considerando el enorme flujo que se observa por las colocaciones de deuda y otras fuentes y encontrándonos a dos semanas del inicio de la cosecha gruesa, no esperamos movimientos cambiarios bruscos. En este sentido, durante la semana el Tesoro Nacional realizó una exitosa colocación de un nuevo Bonar 2027 lo que refuerza, aún más, nuestra hipótesis de una calma en el frente cambiario y un riesgo país controlado con posibilidad de compresión hacia el promedio de América Latina (287 puntos básicos)“, señaló un informe de IEB.

Volvió a bajar el dólar

Un importante volumen en el mercado de contado por USD 521 millones ayudó a apuntalar la oferta y habilitar una baja del dólar después de tres ruedas seguidas en alza. Así, el tipo de cambio mayorista cerró a 1.397 pesos, con baja de once pesos o un 0,8%, tras haberse operado en un máximo intradiario de 1.420 pesos.

“La divisa operó durante la jornada con mucha volatilidad y tocando máximos intradiarios en $1.420, buena parte del día se negoció en torno a la zona de $1.410, donde se concentró el mayor volumen de negocios y que funcionó como eje de equilibrio intradiario. Sin embargo, hacia el tramo final del MULC se aceleró la oferta, el tipo de cambio quebró los niveles defendidos durante el día y profundizó la corrección, finalizando en $1.397, cortando así la racha de ruedas consecutivas de recuperación”, describió Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

A lo largo de la semana exhibió una suba de 21 pesos o 1,5 por ciento. Asimismo a lo largo de febrero el tipo de cambio oficial descontó 50 pesos o 3,5 por ciento. Y en 2026 mantiene una pérdida nominal de 58 pesos o 4 por ciento.

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en $1.606,99, que dejó al dólar comercial a 209,99 pesos o 15% de ese límite para la flotación.

La volatilidad del dólar mayorista repercutió en los precios al público. En el Banco Nación el billete minorista cerró a $1.420, con una baja de cinco pesos o 0,4% en el día, aunque llegó a ofrecerse a 1.435 pesos al mediodía.

En la semana, el dólar al público acumuló una suba de 25 pesos o 1,8%, tras tres alzas consecutivas entre el martes y el jueves. En febrero retrocedió 45 pesos o 3,1 por ciento.

El dólar blue operó a $1.425 para la venta, sin variación respecto del jueves y con una baja de cinco pesos en la semana, que se amplía a 45 pesos o 3,1% en febrero, y a 105 pesos o 6,9% en lo que va de 2026.

El BCRA realizó este viernes compras en el mercado de cambios por USD 31 millones (5,9% del volumen operado) y acumuló un total comprado USD 2.713 millones en el primer bimestre, a un promedio de USD 70 millones por día (16,7% del volumen operado).

Las reservas internacionales brutas bajaron en USD 596 millones, hasta USD 45.560 millones, debido a movimientos técnicos de bancos que retiran encajes -regresarán a cuentas del BCRA en el inicio de marzo-, además de un pago de USD 15 millones a organismos multilaterales. El lunes 2 de marzo el BCRA pagará USD 1.004 millones por el vencimiento de los Bopreal.