Economía

El bar “Lo de Néstor”, de homenaje al kirchnerismo, cerró sus puertas en forma definitiva

El espacio político y cultural funcionaba en San Telmo y estaba a cargo de una cooperativa que había recibido denuncias. El antecedente de “Un Café con Perón”

Guardar
Bar "Lo de néstor", en
Bar "Lo de néstor", en el barrio porteño de San Telmo

El bar “Lo de Néstor”, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, anunció su cierre definitivo tras años de funcionamiento. El local, que homenajeaba al ex presidente Néstor Kirchner y a su gobierno, estaba manejado por una cooperativa dirigida por el sindicalista Leonardo Duva.

“Con un profundo dolor, como cuando una etapa irremediablemente agota su ciclo vital, anunciamos el cierre definitivo del bar cooperativo Lo de Néstor“, señaló un mensaje del establecimiento en su cuenta de Instagram. ”Esta experiencia política, cultural y gastronómica llevada adelante por un pequeño grupo de trabajadores cooperativistas que se plantaron decididamente contra el macrismo y su facinerosa descendencia gubernamental que hoy padecemos en el país, ha sellado su suerte al combatir con la frente en alto la persecución política, mediática, policial y judicial a la que se vio sometida durante años”, agregó el posteo.

Desde la cooperativa expresaron que el cierre del bar responde al debilitamiento de su estructura laboral, el endeudamiento y la presión económica a la que fueron sometidos. Mencionaron además las acciones en su contra por irregularidades esgrimidas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y el Ministerio de Capital Humano.

Leonardo Duva fue denunciado penalmente en 2023 por presunta defraudación al Estado. La acusación se basó en que la cooperativa que lidera recibió $36 millones en subsidios estatales durante 2022 y el primer trimestre de 2023, sin que se haya comprobado la prestación de servicios sociales a la comunidad. La denuncia fue presentada por el legislador porteño Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica. Duva era cercano al ex presidente Alberto Fernández y al dirigente social Juan Grabois.

“Con un profundo dolor, como
“Con un profundo dolor, como cuando una etapa irremediablemente agota su ciclo vital, anunciamos el cierre definitivo del bar cooperativo LO DE NÉSTOR", comunicaron los dueños (Imagen ilustrativa)

El espacio contaba además con una escultura de Juan Domingo Perón, piezas históricas relacionadas tanto con él como con Eva Perón, y una puesta en escena orientada a exaltar la herencia de ese movimiento. Presenta una ambientación con símbolos peronistas, incluso los nombres de los platos.

Otro antecedente similar ocurrió cuando el Gobierno, por falta de habilitaciones, cerró el restaurante “Un Café con Perón”, de la misma cooperativa que “Lo de Néstor”, que empleaba a 30 trabajadores y estaba ubicado en el Instituto Juan Domingo Perón, en Recoleta. A su vez, lo señalaron por haber percibido fondos estatales de manera irregular. El espacio gastronómico había sido inaugurado el 17 de octubre de 2010.

La cooperativa había sido intervenida debido a que, “pese a que la cooperativa cuenta con retiro de la autorización para funcionar dispuesta por el organismo, continúa realizando operaciones comerciales sin contar con la debida autorización y sin proceder a los actos tendientes a su disolución y liquidación”, señaló Capital Humano.

La intervención se produjo tras un extenso proceso administrativo iniciado a comienzos de 2024, cuando el organismo detectó incumplimientos. “La cooperativa fue objeto de diversos requerimientos a partir del mes de marzo de 2024”, señaló el comunicado de la cartera que dirige Sandra Pettovello. Ante la falta de respuesta satisfactoria, se abrió “un sumario con suspensión de su operatoria, en el mes de septiembre de 2024, en el que tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa”. Aun así, según el comunicado oficial, “persistió en los incumplimientos, proceso que culminó en el mes de febrero de 2025 con la sanción de retiro de la autorización para funcionar y el rechazo posterior de los recursos deducidos contra la citada medida, habiéndose agotado la vía administrativa”.

Bar un "Café con Perón"
Bar un "Café con Perón"

A su vez, el instituto Juan Domingo Perón fue disuelto en mayo de 2025, con el traspaso de bienes a la cartera de Capital Humano y el despido de sus 24 empleados, generando controversia sobre los costos y salarios involucrados. ”En el último año, el instituto no entregó ni presentó documentos ni estudio alguno", indicaron en el Gobierno al momento de la disolución.

El Ejecutivo argumentó que las investigaciones históricas sobre Perón se llevan a cabo en otras instituciones y planea convertir el inmueble, declarado Patrimonio Histórico, en una biblioteca pública para personas con discapacidad auditiva y visual, además de un proyecto gastronómico para personas neurodivergentes.

Temas Relacionados

barcierreúltimas noticiasNéstor KirchnerLo de NéstorUn café con PerónSan Telmo

Últimas Noticias

El Gobierno aplicará una suba parcial al impuesto a los combustibles a partir de marzo y postergó el resto para abril

Cambios fiscales implementados por el Ejecutivo argentino afectan tarifas de combustibles líquidos y gasoil en todo el país

El Gobierno aplicará una suba

El campo destacó el acuerdo con la UE y habló del impacto en la carne y el dólar

Tras la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, aseguró que el pacto abre una nueva etapa para el sector agropecuario

El campo destacó el acuerdo

YPF obtuvo una ganancia bruta de USD 5.000 millones en 2025, la más alta en la última década

La petrolera mostró los resultados del segundo año del “plan 4x4″. A cuánto llegaron las inversiones y el financiamiento para desarrollar Vaca Muerta

YPF obtuvo una ganancia bruta

El Gobierno anunció que pagará un resfuerzo extraordinario de la Ayuda Escolar Anual

El adicional será aplicado automáticamente en marzo y busca mitigar el efecto de la vuelta a clases en el bolsillo de los padres o tutores

El Gobierno anunció que pagará

Actualizaron los valores de las asignaciones familiares para marzo: cuáles son los nuevos montos

El Gobierno oficializó la actualización del esquema de prestaciones sociales, con una suba del 2,88 por ciento

Actualizaron los valores de las
DEPORTES
La épica corrida bajo la

La épica corrida bajo la lluvia de Dylan Aquino a los 122 minutos para decretar el título de Lanús ante Flamengo en el Maracaná

Se sortearon los octavos de final de la Champions League 2026: Manchester City enfrentará a Real Madrid

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

Barby Franco enfrentó las críticas por la crianza de su hija: “Ella tiene sus tiempos”

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

INFOBAE AMÉRICA

Hallaron otros seis cadáveres en

Hallaron otros seis cadáveres en el sur de Brasil y la cifra de muertes por las lluvias torrenciales subió a 59

Fiscalía allana tres oficinas vinculadas a Panama Ports y retiene documentación

Los talibanes aseguraron que abatieron a 75 soldados paquistaníes en su ofensiva

Panamá retira bálsamo desmaquillante tras Alerta sanitaria

Estados Unidos ofrece 10 millones por información sobre jefes del Cártel de Sinaloa en México