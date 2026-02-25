Advertencia de ARCA: cómo evitar una nueva modalidad de estafas virtuales con correos falsos

Los correos falsos provienen de direcciones que no pertenecen a los dominios oficiales del organismo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió un comunicado oficial a través de su cuenta de X para advertir a los contribuyentes sobre la detección de una nueva modalidad de estafa virtual. El organismo informó que se han identificado correos electrónicos fraudulentos que intentan suplantar la identidad de la institución con el objetivo de obtener información personal y sensible de los ciudadanos.

Según detalló la entidad, estos mensajes falsos circulan bajo una apariencia que simula ser una comunicación oficial del organismo. Sin embargo, el análisis técnico realizado por la agencia permitió determinar que los correos electrónicos provienen de direcciones que no pertenecen a un dominio oficial. Asimismo, se advirtió que el remitente de respuesta configurado en estos envíos tampoco guarda relación con una casilla de correo institucional legítima de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Modus operandi y características del fraude

La maniobra detectada se enmarca en las técnicas conocidas como “phishing", donde los ciberdelincuentes buscan engañar al destinatario para capturar datos privados. En este contexto, ARCA enfatizó que su política de comunicación no incluye el envío de correos electrónicos bajo determinadas condiciones.

Desde el organismo aclararon que no se envían correos solicitando datos personales, pagos ni la descarga de archivos. Esta precisión busca que el contribuyente pueda identificar rápidamente una comunicación apócrifa, ya que cualquier requerimiento de información sensible o solicitud de transferencias monetarias vía e-mail queda fuera de los procedimientos estándar de la institución.

Otro punto central de la advertencia reside en la gestión de archivos adjuntos y enlaces. Los correos detectados instan a los usuarios a realizar acciones que comprometen la seguridad de sus dispositivos y datos. Por este motivo, la autoridad fiscal y aduanera recordó que el Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal oficial habilitado para la notificación de actuaciones, despachos u operaciones realizadas a nombre del contribuyente.

Recomendaciones de seguridad para contribuyentes

Ante la proliferación de estos intentos de estafa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció una serie de pautas de seguridad estrictas para el manejo de la correspondencia electrónica sospechosa:

Verificación del remitente: Comprobar que el dominio del correo electrónico corresponda efectivamente a las direcciones oficiales del Estado y no a proveedores genéricos o dominios similares pero incorrectos.

Restricción de enlaces: En caso de recibir un correo que se considere sospechoso, la instrucción oficial es no hacer clic en ningún enlace contenido en el cuerpo del mensaje.

Archivos adjuntos: Se recomienda de forma taxativa no descargar archivos adjuntos , ya que estos pueden contener software malicioso diseñado para el robo de información o el bloqueo de equipos.

Consulta de canales oficiales: Toda notificación legítima sobre la situación fiscal o aduanera de una persona debe ser verificada ingresando directamente con clave fiscal al sitio web oficial de la agencia, específicamente en la sección de Domicilio Fiscal Electrónico.

Procedimiento de denuncia y reporte

Para colaborar con la investigación de estos incidentes y mitigar el alcance del fraude, ARCA solicitó la colaboración activa de la comunidad. En este sentido, habilitó una vía específica para el reporte de estos correos electrónicos fraudulentos.

ARCA dispuso el correo phishing@arca.gob.ar para que los usuarios reenvíen los mensajes fraudulentos.

Los ciudadanos que reciban una comunicación sospechosa deben reenviar el mensaje original a la casilla de correo electrónico especializada en ciberseguridad del organismo: phishing@arca.gob.ar. El objetivo de este procedimiento es que el área técnica de la entidad pueda realizar un análisis exhaustivo de la estructura del correo, los servidores de origen y los enlaces utilizados por los estafadores para proceder con las acciones correspondientes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero reiteró la importancia de mantener la guardia ante este tipo de contactos imprevistos y recordó que la protección de la información personal es una tarea conjunta entre el organismo y los contribuyentes.