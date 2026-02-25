Economía

Advertencia de ARCA: cómo evitar una nueva modalidad de estafas virtuales con correos falsos

Desde el organismo advierten que el Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal válido y que nunca se solicitan pagos ni descargas por mensajes privados

Guardar
Los correos falsos provienen de
Los correos falsos provienen de direcciones que no pertenecen a los dominios oficiales del organismo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió un comunicado oficial a través de su cuenta de X para advertir a los contribuyentes sobre la detección de una nueva modalidad de estafa virtual. El organismo informó que se han identificado correos electrónicos fraudulentos que intentan suplantar la identidad de la institución con el objetivo de obtener información personal y sensible de los ciudadanos.

Según detalló la entidad, estos mensajes falsos circulan bajo una apariencia que simula ser una comunicación oficial del organismo. Sin embargo, el análisis técnico realizado por la agencia permitió determinar que los correos electrónicos provienen de direcciones que no pertenecen a un dominio oficial. Asimismo, se advirtió que el remitente de respuesta configurado en estos envíos tampoco guarda relación con una casilla de correo institucional legítima de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Modus operandi y características del fraude

La maniobra detectada se enmarca en las técnicas conocidas como “phishing", donde los ciberdelincuentes buscan engañar al destinatario para capturar datos privados. En este contexto, ARCA enfatizó que su política de comunicación no incluye el envío de correos electrónicos bajo determinadas condiciones.

Desde el organismo aclararon que no se envían correos solicitando datos personales, pagos ni la descarga de archivos. Esta precisión busca que el contribuyente pueda identificar rápidamente una comunicación apócrifa, ya que cualquier requerimiento de información sensible o solicitud de transferencias monetarias vía e-mail queda fuera de los procedimientos estándar de la institución.

infografia

Otro punto central de la advertencia reside en la gestión de archivos adjuntos y enlaces. Los correos detectados instan a los usuarios a realizar acciones que comprometen la seguridad de sus dispositivos y datos. Por este motivo, la autoridad fiscal y aduanera recordó que el Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal oficial habilitado para la notificación de actuaciones, despachos u operaciones realizadas a nombre del contribuyente.

Recomendaciones de seguridad para contribuyentes

Ante la proliferación de estos intentos de estafa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció una serie de pautas de seguridad estrictas para el manejo de la correspondencia electrónica sospechosa:

  • Verificación del remitente: Comprobar que el dominio del correo electrónico corresponda efectivamente a las direcciones oficiales del Estado y no a proveedores genéricos o dominios similares pero incorrectos.
  • Restricción de enlaces: En caso de recibir un correo que se considere sospechoso, la instrucción oficial es no hacer clic en ningún enlace contenido en el cuerpo del mensaje.
  • Archivos adjuntos: Se recomienda de forma taxativa no descargar archivos adjuntos, ya que estos pueden contener software malicioso diseñado para el robo de información o el bloqueo de equipos.
  • Consulta de canales oficiales: Toda notificación legítima sobre la situación fiscal o aduanera de una persona debe ser verificada ingresando directamente con clave fiscal al sitio web oficial de la agencia, específicamente en la sección de Domicilio Fiscal Electrónico.

Procedimiento de denuncia y reporte

Para colaborar con la investigación de estos incidentes y mitigar el alcance del fraude, ARCA solicitó la colaboración activa de la comunidad. En este sentido, habilitó una vía específica para el reporte de estos correos electrónicos fraudulentos.

ARCA dispuso el correo phishing@arca.gob.ar
ARCA dispuso el correo phishing@arca.gob.ar para que los usuarios reenvíen los mensajes fraudulentos.

Los ciudadanos que reciban una comunicación sospechosa deben reenviar el mensaje original a la casilla de correo electrónico especializada en ciberseguridad del organismo: phishing@arca.gob.ar. El objetivo de este procedimiento es que el área técnica de la entidad pueda realizar un análisis exhaustivo de la estructura del correo, los servidores de origen y los enlaces utilizados por los estafadores para proceder con las acciones correspondientes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero reiteró la importancia de mantener la guardia ante este tipo de contactos imprevistos y recordó que la protección de la información personal es una tarea conjunta entre el organismo y los contribuyentes.

Temas Relacionados

ARCAEstafaCiberataqueCorreo electrónicoPhishingÚltimas noticias

Últimas Noticias

Aerolíneas Argentinas tuvo superávit por segundo año consecutivo y no requirió aportes del Tesoro

La aerolínea de bandera registró un nuevo resultado positivo y, por primera vez desde que está en manos estatales, no necesitó asistencia

Aerolíneas Argentinas tuvo superávit por

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 25 de febrero 2026

La actualización diaria del sistema permite ver fechas, montos y detalles de pagos con incrementos según la última movilidad y actualizado por inflación

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles

El FMI sitúa a la economía silver como eje del crecimiento global

Innovación, tecnología y el auge del consumo adulto redefinen oportunidades de inversión y desarrollo para una región en pleno cambio demográfico

El FMI sitúa a la

Nuevo bono en dólares: cuál es la expectativa del mercado para la primera emisión del título que busca tentar a ahorristas

El equipo económico pone en marcha una nueva estrategia financiera para cubrir obligaciones importantes de mitad de año, con un esquema de colocaciones periódicas y metas. Las consideraciones de los analistas financieros

Nuevo bono en dólares: cuál

El precio de la carne vuelve a empujar la inflación y amenaza con sumar hasta 0,5% al índice de febrero

La suba del 7% en la hacienda se traslada a los mostradores y podría agregar hasta medio punto al IPC de este mes. Menor faena, retención de animales y mejores expectativas de exportación presionan sobre una oferta ajustada

El precio de la carne
DEPORTES
River Plate avanza con la

River Plate avanza con la contratación del Chacho Coudet: cómo está la negociación

Jugadores sin respuestas, un vestuario caliente y la última charla con el plantel: el detrás de escena de la salida de Gallardo de River

Con Real Madrid-Benfica como el duelo estelar, se definen los últimos clasificados en los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

TELESHOW
Así será la primera placa

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Las bajas y abandonos en el Ejército ruso fuerzan una reestructuración en plena guerra contra Ucrania

El eslabón de “El Mencho” en Uruguay, el país en el que cayeron su cuñado y uno de sus testaferros

Un emperador caído, una prisión sin barrotes y una isla donde el tiempo se detuvo: así es Longwood House, la última morada de Napoleón

El día que Jim Morrison dijo no: la historia detrás de “Touch Me”, el hit inesperado de The Doors

Narendra Modi se reunirá con Netanyahu durante su visita a Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y tecnológica