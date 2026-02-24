Fernando Marull analizó la economía real: créditos, salarios y el precio de vivir en la Argentina

En una entrevista en Infobae en vivo, el economista Fernando Marull trazó un panorama sobre los préstamos personales y la dinámica del endeudamiento en la Argentina actual. “Hoy, si tomaste un crédito personal, la cuota es impagable. Estás pagando tasas del 6% mensual contra una inflación que es de 2,5%. No cierra por ningún lado”, remarcó, poniendo el foco en la disparidad entre el costo financiero y el ritmo de los precios.
En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Marull se refirió a la falta de cultura financiera y a la tendencia de tomar préstamos sin calcular el verdadero costo: “En la Argentina faltó cultura financiera durante años. Hay una dinámica donde la gente toma créditos sin darse cuenta de lo que está firmando. Muchos terminan debiendo una cuota, después dos, y la deuda se transforma en una bola difícil de frenar”.
Los préstamos personales y su efecto en las familias
El economista detalló que los préstamos personales representan apenas un 2% del PBI argentino, pero advirtió que su crecimiento acelerado en el último año está generando problemas para los hogares. “En promedio, los préstamos personales rondan los 300 mil pesos y la cuota mensual es de 20 mil, mientras la inflación te ‘devuelve’ solo ocho mil. Quedás 12 mil abajo todos los meses. Y si tu salario sube apenas 1,5%, es insostenible”, precisó.
Marull subrayó la diferencia entre deuda buena y deuda mala: “Si tomaste el préstamo para consumir y no para invertir, el costo se vuelve abrumador. Es importante comparar la tasa del crédito con el aumento real del sueldo. Cuando dividís la tasa anual por 12 y te da 15%, y tu ingreso sube 1,5%, no hay forma de pagar”.
Ante la consulta del staff sobre cómo afecta esto a las familias, Marull fue contundente: “Esto refleja la falta de ingresos. Muchas familias recurren a la deuda porque no llegan a fin de mes. El año pasado, muchos pidieron préstamos porque pensaban que iba a haber una devaluación, que el dólar se iba a disparar, y ahora están pagando las consecuencias”.
El fenómeno de la morosidad y el rol de los bancos
Marull relativizó el impacto sistémico del fenómeno, pero alertó sobre el deterioro microeconómico: “No es que la morosidad vaya a voltear al sistema bancario. Si nadie pagara los créditos personales, tampoco quebrarían los bancos. Pero sí estamos viendo que las deudas incobrables están subiendo y eso va generando presión”.
El economista también explicó la diferencia entre créditos bancarios y préstamos informales: “En los pueblos, el negocio financiero no bancario a veces llega a gente que no sabe leer ni firmar un contrato. Hay todo un circuito de créditos rápidos, sin registro, que agrava el problema”.
El dólar, la inflación y el costo de vida en la Argentina actual
El análisis de Marull se extendió a la coyuntura cambiaria y la comparación de precios con el exterior. Frente a la pregunta de Maia Jastreblansky sobre el encarecimiento de la Argentina en dólares, respondió: “El dólar viene bajando y la inflación te va encareciendo todo mes a mes, entre 3 y 4%. Eso no es sostenible. Vas a competir con un exportador de otro país que mantiene su precio y vos, en dólares, te quedás afuera”.
Marull insistió en la necesidad de contener la inflación: “Es clave que empiece a desacelerar fuerte. Si no, los precios en dólares siguen subiendo y la economía pierde competitividad. Hay rubros, como la carne, que sumaron mucho a la inflación estos meses, y ahora se suman las tarifas”.
En cuanto a la situación del dólar, Marull remarcó: “¿Está Argentina más cara que hace tres años? Sí. Cambió el país y se volvió más cara en dólares. Pero no veo que esto nos lleve a una crisis inminente. Por ahora están entrando dólares de todos lados: financieros, de la cosecha, de la minería. El tema es que hay cepo, la demanda está restringida y el mercado está desequilibrado. Cuando termine el boom de dólares, el tipo de cambio va a volver a subir”.
El economista también aportó una perspectiva comparativa: “Antes venían brasileños y uruguayos, arrasaban porque Argentina era barata. Hoy, para algunos somos caros; para otros, seguimos siendo competitivos. Hay que mirar caso por caso”.
