Invasión de neumáticos chinos: cuáles son las medidas que tomaron EEUU, México y la Unión Europea para frenarla

Las compras al exterior de neumáticos crecieron 44,8% en 2025

El cierre de Fate en medio del boom de importaciones de neumáticos chinos no es un caso aislado en el mundo. Varios países y bloques regionales han decidido tomar medidas a lo largo de los años contra la competencia desleal en este sector para proteger su producción local.

Como contexto, las compras al exterior de neumáticos crecieron 44,8% en 2025. En precios constantes, alcanzaron su nivel más alto desde 2013. A su vez, según estimaciones de la consultora Analytica, se importaron USD 654 de este producto por cada vehículo producido, el valor más elevado de toda la serie histórica.

Hubo varias medidas del Gobierno que generaron un terreno fértil para que ello ocurriera. En primer lugar, se redujeron progresivamente los aranceles para neumáticos del 35% al 16% el año pasado, alineándose más a lo que se cobra en el resto de la región (10%-15%), y se eliminó el Certificado de Homologación de Autopartes (CHAS) para productos importados que cuenten con certificaciones de organismos reconocidos por la ONU.

En términos generales, se suma la eliminación del sistema SIRA, la normalización de pagos al exterior, la no renovación del Impuesto PAIS, la flexibilización de las importaciones vía courier y la apreciación cambiaria.

Se redujeron progresivamente los aranceles para neumáticos del 35% al 16% en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contracara del aumento de las importaciones fue la caída de la producción: de los 68 sectores que conforman el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Indec, el segmento de neumáticos fue el que exhibió el mayor retroceso en 2025 frente a 2023, con una contracción del 47,8%.

Además, el volumen de producción se situó 48,1% por debajo del promedio del período 2016-2024 (sin considerar 2020) y también resultó 20,7% inferior al nivel registrado en 2020, en plena pandemia.

La crisis en Fate no comenzó con esta apertura importadora, ya que la empresa presentaba problemas estructurales de larga data. Por caso, en 2019 había recurrido a un concurso preventivo de acreedores y en 2024 pidió la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). No obstante, la llegada de neumáticos del exterior resultó un factor de peso para que finalmente se tome la decisión de cierre.

En ese sentido, mientras la Argentina desreguló el comercio para bajar los precios internos, otros países aplicaron restricciones a fin de frenar la invasión de cubiertas chinas.

La consultora Analytica destacó que EEUU, la Unión Europea y países latinoamericanos con fuerte industria automotriz, como Brasil y México, impulsaron investigaciones y aplicaron aranceles, medidas antidumping y derechos compensatorios sobre las importaciones de neumáticos provenientes de China y del sudeste asiático.

Estas herramientas apuntaron a neutralizar presuntas prácticas de competencia desleal, ya sea por ventas a precios inferiores a su valor normal (dumping) o por la existencia de subsidios estatales en toda la cadena productiva.

Varios países buscaron neutralizar presuntas prácticas de competencia desleal por parte de China. REUTERS/Jason Lee

El trasfondo de estas decisiones se vincula con el exceso de capacidad productiva de la industria china, que desde hace años enfrenta sobreoferta y presiones deflacionarias. Ese escenario favorece una estrategia exportadora agresiva para colocar los excedentes en el exterior.

La imposición de aranceles en distintos destinos derivó, además, en un proceso de relocalización productiva de firmas chinas hacia otros países del sudeste asiático —como Vietnam y Tailandia— con el objetivo de sortear restricciones comerciales. A su vez, este movimiento dio lugar a nuevas investigaciones sobre neumáticos originados en esas economías.

En la Argentina, en cambio, más allá de la reciente reducción arancelaria, no rigen actualmente medidas antidumping ni existen investigaciones en curso por eventuales prácticas desleales en el mercado de neumáticos —con excepción del segmento de neumáticos para bicicletas—, en contraste con la tendencia observada en otros países productores.

A escala global, China se mantiene como el principal productor y exportador de neumáticos, con una participación del 22,6% del mercado mundial. Le siguen Tailandia (7,8%), Japón (5,4%) y Alemania (5,4%).

En los últimos diez años, las exportaciones chinas aumentaron 74,5%, con subas del 57% hacia la Unión Europea y del 128,8% hacia América Latina, mientras que disminuyeron 73,9% en Estados Unidos, principalmente a raíz de la aplicación de aranceles y medidas compensatorias.

Participación global de China en las exportaciones de neumático y su evolución hacia la Unión Europea, Latinoamérica y Estados Unidos hasta 2025. (Analytica)

“El caso estadounidense resulta ilustrativo para comprender que el aumento de las importaciones y el cierre de plantas locales no pueden explicarse únicamente por problemas de competitividad interna”, resaltó Analytica.

En 2015, el gobierno norteamericano impuso derechos antidumping a varias compañías chinas, con tasas que iban del 14,35% al 87,99%, junto a derechos compensatorios por subsidios estatales que llegaron hasta el 116,33%.

Estas medidas impactaron de forma notable en los flujos comerciales: las importaciones directas desde China comenzaron a reducirse y, un año después, los envíos del país asiático hacia la Unión Europea superaron a los destinados al mercado estadounidense.

La tendencia se acentuó con el inicio de la guerra comercial en 2018 durante la administración Trump, cuando EEUU adoptó aranceles adicionales contra China bajo la Sección 301, empezando con un 10% sobre neumáticos en ese año, porcentaje que subió al 25% en mayo de 2019.

En los últimos diez años, las exportaciones chinas aumentaron 74,5%, con subas del 57% hacia la Unión Europea y del 128,8% hacia América Latina. REUTERS/Fabian Bimmer

Además, en 2019 se establecieron nuevas sanciones antidumping para neumáticos chinos de camiones y autobuses, con tasas de entre 9% y 22,57%, y derechos compensatorios de entre 20,98% y 63,34%, dependiendo la empresa.

Por su parte, la Unión Europea implementó en 2018 derechos antidumping sobre ciertos neumáticos chinos para camiones y autobuses, con tasas entre 4,4% y 21,8%, y derechos compensatorios que variaron de €3,75 a €57,28 por unidad.

En mayo del año pasado, la Comisión Europea abrió nuevas investigaciones sobre posibles medidas antidumping para neumáticos chinos de autos de turismo y camionetas ligeras.

En México, desde septiembre de 2024 se aplican derechos de hasta el 32,24% a neumáticos de autos y camionetas provenientes de China.

Por su parte, Brasil extendió sus medidas antidumping a neumáticos chinos para automóviles, camiones, autobuses, motocicletas y maquinaria agrícola.

Sudáfrica, Reino Unido, Turquía y Rusia, entre otros, también han impuesto aranceles antidumping a los neumáticos fabricados en China.

“La Argentina necesita seguir avanzando hacia una economía más abierta y profundizar el proceso de desinflación. A la par, es menester analizar el contexto internacional de cada sector para comprender si las empresas argentinas se enfrentan a competir en igualdad de condiciones o no”, consideró Analytica.

Además, es necesario “contemplar las características que hacen a la producción local estratégica en términos de desarrollo económico e intereses geopolíticos para el país, siguiendo el ejemplo por caso de EE.UU y la Unión Europea”, añadió.

Hacia adelante, el caso de Fate podría no ser el único: Bridgestone solicitó a mediados de 2024 la apertura de un procedimiento preventivo de crisis y en 2025 anunció una serie de despidos.