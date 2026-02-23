Economía

El salario pretendido por los argentinos volvió a caer en enero: cuánto piden por cada puesto

Se trata del segundo mes consecutivo en negativo. Cuáles fueron los sectores con mayores y menores pretensiones

El análisis por nivel de
El análisis por nivel de experiencia presentó diferencias notables en los montos solicitados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de meses de caída del empleo formal en el sector privado, las pretensiones salariales promedio experimentaron una baja del 1,87% durante enero, ubicándose en $1.699.284 mensuales. La disminución registrada marca el segundo mes consecutivo de retroceso y sitúa al indicador por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,9% en ese mismo período.

Este comportamiento refleja una tendencia de ajuste en las expectativas salariales, influida por la dinámica del mercado laboral y un contexto de caída de la actividad.

Así surge de un informe realizado por Bumeran. En la comparación interanual, el salario pretendido subió un 23,15%, aunque este incremento resultó insuficiente frente a la inflación acumulada de 32,4%.

Evolución del salario pretendido (Bumeran)

El análisis por nivel de experiencia presentó diferencias notables en los montos solicitados. Para los puestos de supervisor o jefe, la pretensión mensual fue de $2.594.954, con una suba del 2,21%.

En el nivel semi senior y senior, la cifra promedio fue de $1.672.291, marcando un descenso de 4,08% respecto a diciembre.

Los aspirantes a puestos junior solicitaron $1.279.667 al mes en promedio, lo que implicó una variación positiva del 2,46%.

Evolución salarial según seniority (Bumeran)

Diferencias salariales por sector

Las expectativas de remuneración también variaron según área laboral y nivel. En los puestos junior, Producción, Abastecimiento y Logística encabezó el listado con $1.412.850.

Recursos Humanos ocupó la segunda posición, con $1.393.750, y Administración y Finanzas le siguió con $1.338.882. En este tramo, el área de Comercial mostró el mayor aumento intermensual, con 8,19%. Recursos Humanos, en contraste, registró una baja del 6,50% en el mismo periodo.

En el rango semi senior y senior, Producción, Abastecimiento y Logística lideró con $1.941.667 mensuales, seguido de Recursos Humanos ($1.925.000) y Tecnología y Sistemas ($1.871.364).

El sector denominado Otros fue el que registró la mayor suba intermensual, con 8,45%, mientras que Marketing y Comunicación presentó el descenso más pronunciado, con una caída del 10,27%.

En los puestos junior, Producción, Abastecimiento y Logística encabezó el listado con $1.412.850 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puestos con mayores y menores pretensiones

Durante enero, Control de Gestión encabezó el ranking de pretensiones salariales para posiciones de supervisor y jefe, con un promedio de $4.500.000 mensuales. En el segmento semi senior y senior, el rol con la expectativa más elevada fue Seguridad Industrial, que alcanzó los $3.450.000 por mes.

En tanto, entre los perfiles junior, Ingeniería en Petróleo y Petroquímica lideró con una pretensión de $2.250.000 mensuales.

En el extremo opuesto, las remuneraciones promedio más bajas se registraron en Mantenimiento y Limpieza, con $837.500 mensuales para el segmento junior; Gastronomía, con $950.000 en el nivel semi senior y senior; y Enfermería, con $1.150.000 en el rango de supervisor o jefe.

Al analizar las posiciones junior con mejores remuneraciones en cada área, Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, dentro de la categoría Otros, se ubicó al tope con $2.250.000 por mes. En Producción, Abastecimiento y Logística, el mayor salario pretendido correspondió a Ingeniería Oficina Técnica, también con $2.250.000.

En Administración y Finanzas, Control de Gestión alcanzó los $1.900.000 mensuales; en Comercial, Planeamiento Comercial registró $1.625.000; en Recursos Humanos, Capacitación llegó a $1.600.000; en Marketing y Comunicación, Comunicación sumó $1.500.000; y en Tecnología y Sistemas, Infraestructura alcanzó los $1.450.000 por mes.

Entre los puestos junior con menores pretensiones salariales en cada sector, Mantenimiento y Limpieza (Otros) volvió a ubicarse en el último lugar, con $837.500 mensuales. Le siguieron Telemarketing en Comercial, con $887.500; Producción en Producción, Abastecimiento y Logística, con $925.000; y Recepcionista en Administración y Finanzas, con $975.000 por mes.

En Marketing y Comunicación, Creatividad registró $1.050.000; en Tecnología y Sistemas, Data Entry alcanzó $1.062.500; y en Recursos Humanos, Selección marcó $1.275.000 mensuales.

En el caso de los perfiles semi senior y senior, los mayores niveles de pretensión salarial dentro de cada sector estuvieron encabezados por Seguridad Industrial (Otros), con $3.450.000 mensuales; e Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Producción, Abastecimiento y Logística), con $3.400.000.

En Tecnología y Sistemas, Liderazgo de Proyecto alcanzó los $2.650.000; en Comercial, Desarrollo de Negocios llegó a $2.150.000; en Marketing y Comunicación, Responsabilidad Social también registró $2.150.000; en Recursos Humanos, Capacitación se ubicó en $2.100.000; y en Administración y Finanzas, Contabilidad marcó $2.100.000 por mes.

Para semi senior y senior, Seguridad Industrial, Ingeniería Eléctrica y Liderazgo de Proyecto concentraron las mayores demandas salariales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brecha de género en las pretensiones salariales

La brecha de género en remuneraciones persistió en enero, con una diferencia promedio del 14,05% a favor de los hombres: el salario requerido promedio por estos fue de 1.784.685 pesos por mes, mientras que el solicitado por las mujeres fue de 1.564.766 pesos por mes

En la comparación mensual, ambos grupos redujeron sus expectativas: los varones en 1,55% y las mujeres en 5,50%.

En los puestos junior, la diferencia fue del 6,01%, con promedios de $1.300.534 para hombres y $1.226.802 para mujeres. En el nivel semi senior y senior, la distancia alcanzó el 16,71%, reflejando $1.769.827 para hombres y $1.516.435 para mujeres. Para supervisor o jefe, la brecha llegó al 12,75%, con valores de $2.733.419 y $2.424.424 respectivamente.

