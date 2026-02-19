Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 19 de febrero

Este miércoles el BCRA realizó compras en la plaza de contado por USD 80 millones, el 17,1% del volumen operado. La entidad monetaria acumula un total comprado en el año de USD 2.169 millones, con un promedio diario de USD 68 millones (16,3% del volumen operado), tras 31 ruedas seguidas con saldo a favor por su intervención. Las reservas internacionales brutas bajaron USD 29 millones, a 45.129 millones de dólares.

El dólar blue operó el miércoles con un máximo en los $1.445 y un mínimo de $1.430 para la venta. Cerró con baja de cinco pesos o 0,3%, a $1.435 para la venta.

Con un volumen operado en el segmento de contado de USD 467,2 millones, el dólar mayorista descontó este miércoles 3,50 pesos o 0,3%, para cerrar a 1.396 pesos, en la tercera rueda consecutiva en la que operó debajo de los 1.400 pesos.

El dólar al público estuvo negociado con ligera alza de cinco pesos durante el día, con un tope de $1.425 en el Banco Nación , pero cerró sin variantes respecto del viernes, a $1.420 para la venta . El BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.424,61 para la venta y $1.374,06 para la compra.

