Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 19 de febrero

El dólar al público estuvo negociado con ligera alza de cinco pesos durante el día, con un tope de $1.425 en el Banco Nación, pero cerró sin variantes respecto del viernes, a $1.420 para la venta. El BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.424,61 para la venta y $1.374,06 para la compra.
Con un volumen operado en el segmento de contado de USD 467,2 millones, el dólar mayorista descontó este miércoles 3,50 pesos o 0,3%, para cerrar a 1.396 pesos, en la tercera rueda consecutiva en la que operó debajo de los 1.400 pesos.
El dólar blue operó el miércoles con un máximo en los $1.445 y un mínimo de $1.430 para la venta. Cerró con baja de cinco pesos o 0,3%, a $1.435 para la venta.
Este miércoles el BCRA realizó compras en la plaza de contado por USD 80 millones, el 17,1% del volumen operado. La entidad monetaria acumula un total comprado en el año de USD 2.169 millones, con un promedio diario de USD 68 millones (16,3% del volumen operado), tras 31 ruedas seguidas con saldo a favor por su intervención. Las reservas internacionales brutas bajaron USD 29 millones, a 45.129 millones de dólares.