Economía

Cómo le fue a cada sector económico en materia de actividad en 2025, según estimaciones privada

La próxima semana se publicarán los resultados de diciembre del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). Cuáles tendencias negativas se intensificaron tras el inicio de la fase cuatro del programa económico

Guardar
En noviembre, el Estimador Mensual
En noviembre, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) tuvo una caída del 0,3 por ciento.

En un contexto de tensa estabilidad cambiaria, la dinámica de las tasas de interés y la acumulación de reservas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya incorporó casi USD 2.100 millones en lo que va del año. Este avance se produce mientras los rendimientos en pesos permanecen elevados y la expectativa de un repunte en la actividad económica no se materializa, en un escenario marcado por la espera del balance de diciembre de 2025 y el cierre del segundo año de gestión de Javier Milei.

La dinámica de los sectores productivos respondió a las oscilaciones derivadas de las políticas macroeconómicas del Ejecutivo, especialmente tras el inicio de la fase cuatro del programa económico en enero de 2026, que confirmó la estrategia de convalidación de altos rendimientos en pesos para mantener el dólar estable y permitir la compra de reservas por el BCRA.

Según datos sectoriales de la consultora Qualy, la industria manufacturera cerró diciembre de 2025 con un balance apenas positivo. En el último mes del año se consolidó una contracción y una tendencia de enfriamiento, en un contexto de menor demanda y ajustes en los costos de producción. El índice desestacionalizado de producción industrial manufacturera se ubicó en 115,7 puntos en diciembre, con una caída mensual de 0,1% y una variación interanual negativa de 3,9%. Mientras los sectores vinculados a bienes durables y la rama automotriz sufrieron caídas marcadas, ramas como alimentos, bebidas y papel e impresiones mostraron una evolución distinta.

Las PyMEs industriales también registraron retrocesos: su producción cayó 0,3% en diciembre respecto al mes anterior y 6,8% en la comparación interanual. La mayoría de los sectores presentó bajas en comparación con el mismo mes del año anterior: Químicos y plásticos con una variación negativa de 14,3%; Metal, maquinaria y equipo y material de transporte (-8,6%); Papel e impresiones (-5,8%); Textil e indumentaria (-5%); Alimentos y bebidas (-3,7%). Solo tuvo un repunte interanual Maderas y muebles con 0,3%.

Tabla que detalla los principales
Tabla que detalla los principales indicadores económicos de sectores como el acero, automotriz y construcción, mostrando variaciones mensuales e interanuales con datos hasta enero de 2026.

El comercio minorista también enfrentó dificultades: las ventas de PyMEs retrocedieron 5,2% interanual en diciembre. El consumo se mantuvo bajo en la mayoría de los rubros, salvo materiales para la construcción, único segmento con saldo positivo. Artículos para el hogar y perfumería encabezaron las mayores caídas. De acuerdo con Qualy, la debilidad de la demanda interna se asoció a la pérdida de poder adquisitivo y la persistencia de la inflación.

Qualy destacó la evolución del consumo energético como un indicador indirecto de la actividad. La demanda total de electricidad creció 22,1% en diciembre respecto de noviembre y 13,7% en la comparación interanual. Este aumento se vinculó a altas temperaturas y uso intensivo de equipos de refrigeración, pero también reflejó cierta recuperación en industrias de alto consumo energético.

El dato oficial sobre el cierre de diciembre y de 2025 será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el martes 24 de febrero, generando expectativas tras la caída de 0,3% que mostró el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en noviembre.

La fase 4 en la actividad

La decisión de priorizar la acumulación de reservas en el BCRA condicionó la disponibilidad de divisas para importar insumos y bienes intermedios, lo que impactó en la producción industrial y las exportaciones. Al mismo tiempo, la actualización de las tasas de interés y las restricciones al crédito afectaron especialmente a las pequeñas y medianas empresas con menor margen financiero.

El dólar se mantiene en
El dólar se mantiene en calma en medio de las compras de reservas por parte del Banco Central, pero alertan por las altas tasas en pesos.

Enero de 2026 aportó nuevas señales sobre el rumbo de la economía. Los primeros datos del mes, recopilados por Qualy, evidenciaron la profundización de tendencias observadas en diciembre y la aparición de ajustes en otros sectores. La industria automotriz registró una caída mensual de 20,7% en la producción total de vehículos y 30,1% interanual. Las ventas internas nacionales retrocedieron 33,1% mensual y subieron 0,7% frente a enero de 2025. Las exportaciones bajaron 51% respecto de diciembre y 12,3% frente al mismo mes del año anterior.

En la construcción, el desempeño fue desigual en el inicio del año. Los despachos de cemento crecieron 4,3% mensual, pero la variación interanual mostró una baja de 5,2%. El índice de insumos para la construcción retrocedió 3% mensual con estacionalidad y 11,6% desestacionalizado, con una caída interanual de 1,1%. Esta dinámica reflejó el impacto de la restricción presupuestaria en la obra pública y la cautela en las inversiones privadas.

El sector de maquinaria agrícola experimentó una caída de 1,8% en los patentamientos mensuales y 2,4% interanual, en un contexto de menor demanda y dificultades de financiación. Qualy indicó que la incertidumbre macroeconómica y los precios internacionales condicionaron las decisiones en el sector agroindustrial.

La economía en diciembre y enero no mostró un comportamiento uniforme: algunos sectores mantuvieron cierta estabilidad o incluso mejoras puntuales, mientras otros consolidaron caídas que reflejaron la sensibilidad de la actividad productiva ante el entorno macroeconómico. El consumo siguió débil, especialmente en segmentos sensibles al ingreso y la inflación.

La política cambiaria y las medidas para fortalecer las reservas internacionales continuaron afectando la economía real. El desafío del equipo económico para 2026 será resolver el trilema entre acumulación de reservas, impulso a la actividad y desinflación. Los analistas advierten que no es posible alcanzar los tres objetivos simultáneamente y que habrá que elegir prioridades. Hasta el momento, la decisión oficial privilegia reservas y control de la inflación.

Temas Relacionados

ActividadIndecEMAELuis CaputoTasasDólarÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fate anunció su cierre definitivo: la histórica marca argentina de neumáticos despedirá a sus 920 empleados y deja de producir

La marca argentina de la familia Madanes Quintanilla tiene 80 años de vida. Es la primera compañía grande que abandona su actividad en los últimos años. Según allegados, todos los trabajadores serán indemnizados

Fate anunció su cierre definitivo:

Retrato del consumidor senior: reflexivo, valora la atención humana y la compra offline, pero con una creciente adopción de tecnología

Una experta describe las preferencias de los 60+ y los nuevos consumos que surgen con la edad. ¿Están las empresas y marcas pensando en ese sector que hoy ya es uno de los de más rápido crecimiento?

Retrato del consumidor senior: reflexivo,

Aumentan los colectivos: cuánto saldrá el boleto de las líneas que conectan la Ciudad con el Cornubano

Los nuevos valores fueron publicados esta madrugada en el Boletín Oficial, en la que el Gobierno alegó que “se han registrado y reconocido incrementos en los precios de insumos y servicios” que afectan al costo de mantenimiento de las unidades

Aumentan los colectivos: cuánto saldrá

La desinflación se hace esperar: por qué la suba de precios no cede y qué pasará en febrero

Las proyecciones privadas anticipan una leve desaceleración para el mes corriente, aunque varios factores limitan la tendencia bajista del Índice de Precios al Consumidor (IPC)

La desinflación se hace esperar:

Reforma laboral: qué cambia tras la decisión del Gobierno de eliminar el artículo de licencias médicas

El Poder Ejecutivo dio marcha atrás con el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que establecía escalas salariales diferenciadas del 50% y 75% para trabajadores con enfermedades o accidentes ajenos al servicio

Reforma laboral: qué cambia tras
DEPORTES
Hinchas de Gimnasia y Esgrima

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

Fue una promesa del rugby y hoy protagoniza una de las series del momento: “Es un deporte feroz y no va de la mano con la actuación”

Los expedientes secretos de Dibu Martínez: el gesto que lo hizo arquero de Selección y la atajada que sorprendió a la FIFA

8 frases de Gallardo tras el triunfo de River por Copa Argentina: del “ruido de afuera” a la firme respuesta sobre si pensó en renunciar

Debutó en Acassuso y River lo blindó por USD 100 millones: Joaquín Freitas, el delantero que fabricó el penal ante Ciudad Bolívar

TELESHOW
El gesto de Luck Ra

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

La furia de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “¡Me mato la cabeza!”

Alejandra Maglietti contó cómo fue la reacción de su hijo al conocer el mar por primera vez: “Fuimos muy felices”

El emotivo reencuentro de Daniela Celis, Thiago Medina, Julieta Poggio y Nacho Castañares en Córdoba: “Nuestra familia”

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán, luego de su pelea en vivo: “No voy a dejarme pisotear”

INFOBAE AMÉRICA

En Irán se vive un

En Irán se vive un ambiente de miedo, duelo e ira

La creación de una comisión impulsada por Irán para investigar las protestas genera escepticismo sobre su credibilidad

‘Los Simpson’, un fenómeno cultural de 800 capítulos: “Seguiremos hasta dentro de mil años”, desafía Matt Groening

La reedición de ‘Posesión’, de A. S. Byatt, es una invitación a apreciar el poder de la literatura

Un videojuego convierte a los museos en escenario de robos “con justa causa”