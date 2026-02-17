Cuánto gasta en servicios públicos un hogar promedio del AMBA en febrero de 2026, según un informe privado

Usuarios residenciales del AMBA enfrentaron subas diferenciadas en las tarifas de energía eléctrica, gas, agua y transporte en febrero de 2026

El costo de la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó en febrero los $192.181 mensuales para un hogar promedio sin subsidios, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.

El informe, basado en datos oficiales de la Secretaría de Energía, ENARGAS, INDEC y otras fuentes gubernamentales, mostró que el gasto creció 41% respecto al mismo mes de 2025, aunque se redujo 0,3% frente a enero debido a factores estacionales y a una baja en el consumo de energía eléctrica y gas natural.

La estructura relevada por el IIEP reflejó la implementación del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que introdujo cambios en la segmentación de usuarios y en la cobertura de costos de los servicios públicos. A partir de febrero, el esquema distinguió entre usuarios de energía eléctrica con y sin subsidios, mientras que en el sector del gas ningún hogar recibió bonificaciones en el precio mayorista. El informe también destacó que la cobertura tarifaria promedio alcanzó el 65% de los costos, mientras que el Estado nacional absorbió el 35% restante.

En el detalle de la canasta, el gasto mensual en transporte público representó el componente más significativo, con $87.975, seguido por la factura de energía eléctrica de $47.935 y la de gas natural de $24.538, ambos valores correspondientes a usuarios sin subsidio. El gasto en agua potable sin subsidio se ubicó en $31.687. El informe del IIEP explicó que estos valores surgieron de la ponderación de un hogar representativo del AMBA, considerando consumos promedio y coeficiente zonal medio para el agua.

Este diagrama ilustra la evolución de la canasta de servicios públicos en AMBA, mostrando las tarifas de agua, electricidad, gas natural y transporte en febrero de 2025 y 2026, con aumentos porcentuales marcados. (.)

Canasta de servicios versus salarios

El análisis del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP subrayó que la canasta de servicios públicos representó el 11% del salario promedio registrado estimado para el mes de febrero, equivalente a $1.733.146. Un salario de ese nivel permitió cubrir nueve canastas de servicios públicos, una cifra que descendió respecto a las 9,6 canastas de febrero de 2025, lo que reflejó un aumento de la carga de los servicios sobre el poder adquisitivo.

La canasta de servicios públicos representó el 11% del salario promedio registrado estimado para el mes de febrero, equivalente a $1.733.146 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de la cobertura de costos mostró diferencias entre los distintos servicios y segmentos de usuarios. En energía eléctrica, los usuarios residenciales sin subsidio alcanzaron una cobertura del 100% del costo de abastecimiento, recuperando niveles previos a la implementación del nuevo esquema. Para los usuarios con subsidio, la cobertura subió de 29% en febrero de 2025 y 33% en enero de 2026 a 50% en febrero, lo que implicó una reducción en la proporción de costos financiados por el Estado y un mayor traslado a la tarifa final. En el caso del gas natural, la cobertura llegó al 101% para el usuario promedio sin subsidios, ya que en febrero no existieron bonificaciones según los lineamientos del SEF.

La composición de las facturas varió según el acceso a subsidios. Para los usuarios sin subsidio en electricidad, la energía representó el 36% del monto total, el valor agregado de distribución (VAD) el 38% y los impuestos el 27%. En los hogares con subsidios, la energía significó el 19%, el VAD el 53% y los impuestos el 27%. En gas natural, la factura promedio del país para un usuario sin subsidios ascendió a $30.291, con una distribución del 32% para el precio del gas, 46% para el VAD y 22% para los impuestos.

Este diagrama muestra la evolución porcentual de la canasta, transporte, energía eléctrica, gas y agua frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre febrero de 2025 y febrero de 2026, destacando el incremento del transporte en un 56%. (.)

El informe del IIEP detalló que en febrero, la factura promedio de energía eléctrica para usuarios sin bonificaciones subió 14,1% en el cargo variable, mientras que para quienes recibieron subsidios se redujo 3,9%, debido al nuevo esquema que estableció un tope de 300 kWh mensuales para el bloque subsidiado. En gas natural, la eliminación de los segmentos N2 y N3 derivó en incrementos en el cargo variable de 117% y 80% respectivamente para los ex beneficiarios, que pasaron a integrar un único segmento sin bonificaciones.

El peso de los servicios energéticos sobre el ingreso varió de acuerdo con el nivel de subsidio y el monto de los ingresos familiares. Un hogar sin subsidio con ingresos equivalentes a tres canastas básicas destinó 2,1% de sus recursos a estos servicios, mientras que un hogar con subsidio y un ingreso equivalente a una canasta básica asignó 4,4%. Para quienes recibieron el salario mínimo, vital y móvil, el peso de los servicios energéticos llegó al 8,6% del ingreso.

En la comparación interanual, el informe del IIEP registró que la factura de transporte subió 56% frente a febrero de 2025, por encima de la inflación estimada. El gasto en agua, electricidad y gas natural aumentó 19%, 35% y 37% respectivamente. El análisis indicó que la principal causa del aumento de la canasta de servicios públicos fue el transporte, que aportó 23 puntos porcentuales al incremento total del 41%. El gasto en energía eléctrica sumó nueve puntos, el gas cinco y el agua cuatro.

Cuánto subieron los subsidios

Los subsidios económicos a los sectores de energía y transporte registraron un aumento nominal del 140% anual acumulado a febrero de 2026, con una variación real del 82% anual. La energía absorbió el 86% de los subsidios acumulados y tuvo una suba real del 175% anual, principalmente a través de transferencias a CAMMESA y ENARSA. Las transferencias a CAMMESA crecieron 87% en términos reales, mientras que las destinadas a ENARSA aumentaron 1872%. En contraste, los subsidios al transporte disminuyeron 43% en términos reales.

En el detalle de la canasta, el gasto mensual en transporte público representó el componente más significativo, con $87.975 (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe también consignó que la canasta de servicios públicos del AMBA experimentó un aumento del 593% desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, mientras que el nivel general de precios subió 200% en el mismo período. En la comparación interanual, la canasta se incrementó 41%, ubicándose diez puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor, que tuvo una variación de 31%.

La dispersión de tarifas por región y empresa distribuidora persistió como un rasgo estructural del sector, influida por diferencias en los marcos regulatorios, la composición de los costos y la existencia de cargas impositivas diversas. El análisis del IIEP remarcó que la comparación de tarifas entre jurisdicciones requiere tomar en cuenta estos factores para evitar interpretaciones erróneas.

El costo promedio de la canasta de servicios públicos incluyó también el precio del litro de nafta y gasoil premium, que en febrero de 2026 promedió $1.877 y $1.945 respectivamente a nivel país, así como la cobertura tarifaria de colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue del 32%. La brecha entre el costo regulado y el valor estimado por el IIEP resultó del 116%.

Por último, el informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP consignó que la reducción real de las compensaciones al transporte del AMBA para colectivos y subte fue de 34% desde 2023. A partir de 2026, la determinación de los costos técnicos del transporte y el cálculo de los subsidios quedó a cargo de cada jurisdicción, modificando una larga tradición de centralización nacional.