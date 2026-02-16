El economista más escuchado por Milei explicó por qué baja el dólar

Juan Carlos De Pablo analizó el impacto de la intervención del Banco Central en el mercado cambiario argentino (Maximiliano Luna)

El valor del dólar oficial en Argentina alcanzó su nivel más bajo de los últimos tres meses, cerrando la semana en 1.420 pesos en un contexto de calma cambiaria. Juan Carlos De Pablo, economista y profesor que es habitual visitante del presidente Javier Milei en Olivos, abordó el fenómeno y brindó su visión sobre las causas detrás de esta tendencia. En una entrevista, explicó que la clave está en la dinámica de oferta y demanda de divisas, además de la intervención del Banco Central en el mercado.

Durante una charla con La Voz en Vivo, De Pablo sostuvo que si el Banco Central no estuviera comprando reservas, el dólar caería todavía más rápido. Según el economista, la autoridad monetaria se comporta como un dique de contención frente a una amplia oferta de dólares que presiona el precio a la baja. “La primera explicación que vos tenés hoy de la compra reserva por parte del Banco Central es evitar caídas mayores”, aseguró.

De Pablo identificó tres factores que alimentan la actual oferta de divisas. Por un lado, la liquidación de exportaciones, que históricamente ingresa dólares al sistema. A esto se suman ciertos inversores que aportan capital al país. Pero el economista destacó un nuevo componente: la participación de los estados provinciales a través de la emisión de bonos dollar-linked, ajustados por el tipo de cambio oficial. “Esta es la razón por la cual me parece que en los últimos movimientos también, junto con eso, aumentó la emisión de bonos denominado dólar link. Es decir, ajustado por el tipo de cambio oficial”, explicó.

A diferencia de situaciones previas en las que el sector privado, con exceso de dólares, demandaba más pesos, ahora la presión proviene de la abundancia de dólares en el mercado. El economista sugirió que la oferta de divisas domina el escenario actual, pero recomendó revisar estos datos con otros especialistas.

El economista advirtió sobre la complejidad para explicar la inflación actual en el país (Reuters)

Sobre el vínculo entre el valor del dólar y la inflación, De Pablo aclaró que el actual nivel de la divisa no parece favorecer una baja significativa de los precios. “No parece ayudarlo mucho, pero es uno de los resultados”, opinó ante la consulta sobre si un dólar bajo ayuda al gobierno a controlar la inflación. Consideró que la economía argentina atraviesa un desafío profesional entre economistas, incluso dentro del propio equipo económico oficial. El interrogante principal gira en torno a la persistencia de una alta tasa de inflación cuando, según el gobierno, no hay emisión monetaria y el dólar desciende.

De Pablo recurrió a una analogía con la serie televisiva Dr. House para graficar la complejidad del diagnóstico actual. “Tenemos un paciente, tenemos estos síntomas, ¿a qué se podrá deber? La pregunta que hay que hacer es: ¿por qué tenemos una tasa de inflación de dos y medio, dos ocho, dos nueve? Es muy difícil. Arriba tiene desde hace por lo menos, aunque sé yo, un año, creo que un solo mes de 2025 estuvo por debajo del dos por ciento. ¿Por qué? Sí, el Gobierno dice: no estoy emitiendo y el dólar está bajando. Simplemente, lo planteo porque es un tema complicado”, planteó.

Al consultarlo sobre sus hipótesis, De Pablo evitó ofrecer explicaciones cerradas. “No hago hipótesis. Lo que digo es, acá tenés un tema delicado, con precisión. Hay que juntar, no tengo respuestas. Si las tuvieras, te las daría”, respondió. Esta postura se extendió también al terreno de las proyecciones: “No hago pronósticos, así que no sé. Y me burlo públicamente de los que hacen pronósticos cuando lo dan en decimal, y vos viste la caradura. Dos coma siete. Y hacen una teoría de: no, esperaba dos coma siete y salió dos coma ocho. No jodas”.

En relación al nivel de actividad económica, De Pablo respondió a la inquietud sobre la tendencia ciclo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que en los últimos cinco meses mostró un valor cercano a cero. Reconoció el estancamiento y la heterogeneidad dentro del sector productivo, señalando que la ansiedad debe canalizarse en acciones concretas por parte de los empresarios. “La primera cosa que vos le tenés que decir es: ¿qué te está pasando a vos y por qué creés que a vos te está pasando lo que te está pasando? Y de ahí, así para arriba. Lo que no hay que hacer, esto es una barbaridad, es decirle: no te calentés, en las próximas elecciones, ya vienen los que saben, cosas por el estilo, porque no es así”, planteó.

La emisión de bonos dollar linked por parte de provincias sumó oferta de divisas en el mercado (Bloomberg)

Para De Pablo, la economía no puede analizarse sólo desde grandes sectores o regiones, sino que debe contemplar la experiencia diaria de los individuos. Afirmó que “los sectores no existen, las regiones no existen, los mercados no existen. Existen los seres humanos comprando y vendiendo y tomando decisiones y jugándosela todos los días”. Remarcó que los cambios en los hábitos de consumo y la transformación del comercio generan efectos directos sobre el nivel de demanda, como ilustró al mencionar la venta de diarios impresos.

Consultado sobre la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado, De Pablo consideró que el alcance de la medida dependerá del texto final que se apruebe y de la aplicación judicial. Manifestó que el aspecto más relevante para los empresarios es la reducción de los riesgos laborales más que el costo laboral en sí. Destacó la importancia de una cláusula que establece la actualización de los juicios laborales según la inflación más un 3% anual, y que la correcta aplicación judicial de esa norma resultaría clave para la toma de decisiones empresariales.

El economista también habló sobre la apertura comercial y el debate respecto al nivel de importaciones en la economía argentina. Consideró que la discusión generalizada sobre el tema resulta abstracta e inútil, ya que el país suele oscilar entre extremos. “Argentina es el país de la exageración. Vos pasaste del abuso de los precios de referencia en la aduana a los no precios de referencia”, expresó. Opinó que, a pesar de las críticas, los datos disponibles no muestran un aluvión importador. Agregó que la apertura económica tiene efectos variados a nivel individual y que para muchas personas, la posibilidad de acceder a productos importados sigue limitada.

En cuanto a la evolución de las tasas de interés, De Pablo recordó que los niveles alcanzados en 2025 respondieron a la corrida cambiaria previa a la elección de medio término. “Lo que pasó con la tasa de interés fue el reflejo de la corrida que tuviste con todo el dólar previo a la elección de medio período. Esas tasas se pincharon. De cualquier manera, hay que decir, esto es totalmente dinámico”, explicó. Recomendó utilizar la tarjeta de crédito solo como medio de pago y no como fuente de financiación, advirtiendo sobre los riesgos de sobreendeudamiento.

De Pablo cerró su participación con una recomendación a los empresarios: enfrentar los desafíos con acciones concretas y evitar la resignación o la espera de soluciones externas. Sostuvo que la vida económica presenta dificultades, pero insistió en que cada agente debe analizar su propia situación y actuar en consecuencia.