Tras el cruce con el Gobierno por los tubos, una empresa de Techint compró dos siderúrgicas en Brasil

Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, quedó en el centro de la escena tras el cruce con el Gobierno por la licitación de los tubos para el gasoducto desde Vaca Muerta

Luego de la polémica que se generó alrededor del Grupo Techint por la licitación de los tubos para un gasoducto de 480 kilómetros, destinado a transportar gas desde Vaca Muerta al puerto de San Antonio Oeste en Río Negro, una empresa del holding que comanda Paolo Rocca compró dos siderúrgicas en Brasil.

Ternium, la firma del conglomerado dedicada a la producción de aceros planos, anunció la compra de la totalidad de Nippon Steel y Mitsubishi Corporation, dos siderúrgicas con base en Usiminas, en Brasil. La operación, que se oficializó en la Comisión Nacional de Valores (CNV), se cerró por un valor de USD 315,2 millones.

Una vez finalizada la transacción, Ternium Investments, la filial de Ternium en la Argentina y Confab —subsidiaria de Tenaris, la empresa del grupo que participó en la polémica licitación— concentrarán el 83,1% del grupo de control de Usiminas. El fondo de pensiones de los empleados, Previdência Usiminas, conservará el 7,1% restante.

Esta operación en el mercado brasileño se concretó en paralelo a ese escenario de tensión local, en un momento en que el negocio global del acero también enfrenta presiones. De hecho, en el mismo comunicado, Ternium advirtió que el negocio del acero enfrenta riesgos vinculados a la demanda, la capacidad global de producción y la evolución de los aranceles. Se trata de un sector históricamente cíclico y expuesto a la volatilidad internacional, donde el crecimiento económico y las políticas comerciales inciden de forma directa en los resultados.

La polémica por los tubos

Esta noticia se conoció en un contexto de alta visibilidad para el holding del empresario ítalo-argentino. En las últimas semanas, Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, mantuvo un enfrentamiento público con el gobierno de Javier Milei por la licitación de tubos destinados a conectar Vaca Muerta con las terminales de licuefacción para la exportación de gas natural licuado (GNL).

El conflicto se desató cuando Southern Energy, el consorcio a cargo de la licitación conformado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, eligió la oferta de la empresa india Welspun y dejó afuera a Tenaris, uno de los mayores fabricantes globales de tubos sin costura.

La licitación para proveer los tubos del gasoducto hacia la costa rionegrina desató la disputa entre Techint y el oficialismo por precios y competencia internacional

Desde Techint deslizaron que analizarían presentar un recurso antidumping al considerar que la firma ganadora habría utilizado chapa de origen chino para fabricar los caños, lo que le habría permitido ofrecer precios por debajo de los valores de mercado. La denuncia finalmente no se concretó, pero el planteo escaló y abrió un frente político.

En el entorno presidencial descartaron los reclamos y marcaron que no estaban dispuestos a convalidar precios más altos. De hecho, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo en sus redes sociales que Tenaris había ofertado los tubos 40% más caros y advirtió que aceptar esa propuesta hubiera implicado menor rentabilidad del proyecto, menos inversiones, menos empleo y menos exportaciones.

El propio Javier Milei, por su parte, defendió la apertura de importaciones y cuestionó a quienes se oponen a esa política, con referencias directas al titular del grupo industrial.

En tanto, Paolo Rocca respondió con una carta pública en la que repasó la cronología de la licitación y advirtió que la industria siderúrgica atraviesa un escenario global de fuerte sobrecapacidad, impulsado por políticas de exportación agresivas de algunos países asiáticos. Señaló que las principales economías aplican aranceles, cuotas y medidas antidumping para evitar que el comercio desleal afecte a sectores estratégicos.

También afirmó que el grupo apoya la apertura de la Argentina al mundo, aunque remarcó que la forma en que se implementa es determinante. “La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores”, planteó, y pidió sostener un diálogo constructivo con el Gobierno sobre la inserción internacional y la competitividad.