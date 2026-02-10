Ricardo Delgado habló de la inflación: “Va a ser difícil que este año el número arranque con 0″

A horas de que el Indec dé a conocer la inflación de enero, tras la polémica generada a partir de la suspensión del nuevo índice, el economista Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica, anticipó que si bien sus proyecciones la ubicaban en torno a 2,5%, podría ser algo superior en función del dato que se conoció ayer de la inflación porteña. Por otro lado, consideró poco probable que durante este año se registre algún mes con un índice que comience con 0%.

Así lo dejó de manifiesto durante una entrevista concedida a Infobae al Amanecer, en la que explicó que el proceso de desinflación en la Argentina suele llevar varios años, incluso en escenarios de estabilidad cambiaria. Además, advirtió que el Gobierno enfrenta importantes desafíos para reducir la inercia de los precios.

La estimación de Analytica para el primer mes del año arrojó un valor de 2,5%. Delgado precisó que este número muestra una leve baja respecto al 2,8% de diciembre, aunque advirtió sobre la posibilidad de que el dato final resulte más alto debido al fuerte incremento de frutas y verduras en la Ciudad de Buenos Aires. “Nosotros teníamos un aumento del 10% en ese rubro, por lo que el número final podría ser un poco mayor”, afirmó.

El economista se refirió al impacto de la nueva metodología del Indec para calcular la inflación, que comenzó a regir en enero. Según Delgado, la corrección aplicada por Analytica a sus propios cálculos, en línea con la actualización de la canasta de consumo, arrojó un resultado apenas una décima más alto: “Nos dio 2,6% con la medición nueva”. Además, al comparar la inflación acumulada del año pasado bajo el nuevo esquema, la cifra ascendió a 33,5%, frente al 31,5% que registró el organismo con la metodología anterior.

Durante la conversación, Delgado sostuvo que una baja marginal respecto a diciembre podría favorecer la lectura oficial, sobre todo en un contexto de controversias por la salida de Marco Lavagna de la dirección del instituto y el cambio de metodología para la medición del índice. “Una décima menos ya sería un triunfo simbólico también importante para el Gobierno”, indicó.

Ricardo Delgado expuso en Infobae en Vivo su visión sobre la dinámica inflacionaria y las perspectivas para 2026

El director de Analytica explicó que los procesos de desinflación en economías con alta volatilidad, como la argentina, requieren tiempo y no suelen resolverse de manera inmediata. “Va a ser difícil que este año el número arranque en 0%”, sentenció, al analizar el panorama para los próximos meses. Delgado citó antecedentes de países latinoamericanos y remarcó que, fuera de episodios excepcionales, la reducción sostenida de la inflación implica varios años de políticas consistentes.

Dólar versus inflación

En la entrevista, el economista también analizó la relación entre la dinámica de los precios y el tipo de cambio. Frente a la consulta sobre la aparente desconexión entre el dólar y la inflación, Delgado destacó que la resistencia de los precios a bajar por debajo del 2% persiste, incluso cuando el mercado cambiario muestra estabilidad e incluso retrocesos en la cotización. “Los procesos de desinflación llevan años”, afirmó, y añadió que el caso argentino difiere de experiencias como la convertibilidad, que logró contener la inflación en pocos meses bajo un régimen especial.

Respecto a las estrategias oficiales, Delgado recomendó evitar políticas de atraso cambiario y recordó que en el pasado, decisiones de este tipo generaron alivios transitorios, seguidos de nuevas aceleraciones en los precios. El economista repasó el episodio del año pasado, cuando el Gobierno optó por frenar el tipo de cambio en niveles bajos durante la negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo que resultó en una baja pasajera de la inflación en los meses de mayo y junio, antes de un nuevo repunte posterior.

El impacto de la nueva metodología para medir la inflación marcó parte del debate público en las últimas semanas. Delgado señaló que la decisión de modificar la canasta de consumo sobre la marcha, junto con la salida de Lavagna del Indec, generó controversias y tensiones en el ámbito económico. Según el director de Analytica, si el dato de enero confirma una leve baja frente a diciembre, el Gobierno podría utilizarlo como señal de control sobre el proceso inflacionario, más allá de los cuestionamientos metodológicos.

