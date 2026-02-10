Economía

El desglose de Lara López Calvo tras el nuevo dato de inflación: alimentos y servicios lideran las subas y crece la polémica por la canasta básica

En Infobae a la Tarde, Lara López Calvo detalló cómo la inflación de enero fue superior a lo esperado y explicó cuáles fueron los productos y servicios que impulsaron la suba. El equipo también analizó la controversia por el método de cálculo

La inflación de enero marcó un2,9% mensual y un 32,4% interanual, eje de un intenso debate y análisis en Infobae en vivo. La periodista Lara López Calvo desglosó el dato y advirtió: “Lamentablemente es así porque tenemos inflación de 2,9% mensual. Sigue siendo altísima comparada con cualquier país del mundo y sigue teniendo muchísima implicancia en nuestra vida”.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado los martes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, la discusión giró en torno al impacto concreto del dato y la controversia por la suspensión de la nueva fórmula del IPC.

El análisis rubro por rubro y el protagonismo de los alimentos

López Calvo desglosó el indicador y subrayó que “es más de lo que se esperaba, porque las principales consultoras daban 2,4% en promedio. Y es una aceleración, porque en diciembre había sido de 2,8”. Agregó que el foco del debate no debe estar solo en si el número es alto o bajo, sino en la tendencia: “Está acelerando hace siete meses y para mí ahí está el punto que hay que debatir”.

Al desmenuzar los rubros, la periodista precisó: “Lo que más subió, alimentos y bebidas, 4,7%. Restaurantes y hoteles, que sí es estacional, 4,1%”. Sin embargo, rescató un dato relevante dentro del indicador: “La buena noticia dentro del indicador es la núcleo, Manu, que dio 2,6%”.

Consultada sobre la importancia de la inflación núcleo, explicó: “Podríamos decir que es el indicador más objetivo porque no tiene el efecto de estacionales. Suele ser lo que nos anticipa la tendencia que va a venir a futuro, y esa dio 2,6%, que es una desaceleración contra la del mes pasado”.

Alimentos y bebidas lideraron las subas con un aumento del 4,7%, seguidos por restaurantes y hoteles que treparon un 4,1% en enero

Entre los aumentos más significativos, López Calvo detalló: “Tuvimos una suba de 12,8% en el filete de merluza fresco, 18,6% en los huevos de gallina y 21,1% en la lechuga. El tomate redondo, 92,6%”.

El debate sobre la canasta y la metodología del Indec

El conductor Manu Jove recordó que la canasta sobre la que se calcula el índice contiene elementos poco actualizados: “Repasaba algunas cuestiones casi insólitas o apariciones casi insólitas que tiene la canasta: una canasta de 2004 con toda la polémica que se generó, como, por ejemplo, que incluye en tecnología un CD virgen o reproductoras de DVD”.

López Calvo contextualizó: “Definitivamente en el mundo se actualiza todo el tiempo la canasta. Parte de eso fue el escándalo que viene con la renuncia de Lavagna”. En relación a la reciente suspensión de la nueva fórmula, la periodista aclaró: “Me parece que la decisión se tomó más pensando en febrero, marzo y abril que por la inflación de enero”.

El equipo mencionó que la ponderación de alimentos en la canasta podría haber pasado de 29% a 24%, lo que modificaría el impacto final del rubro, mientras los servicios subirían de 9% a 14%.

La canasta básica medida por el Indec genera polémica por contener elementos desactualizados como CDs vírgenes y reproducoras de DVD (Europa Press)

El impacto regional y la proyección sobre las carnes

Rosendo Grobo consultó acerca de las diferencias regionales, y Manu Jove precisó: “La región con más inflación fue la Patagonia, 33,4% interanual, cuando a nivel país está un poquito más baja. Siempre lamentablemente tiene más inflación la Patagonia”.

La periodista atribuyó ese fenómeno a dos factores: “Costo logístico, sí, es una de las razones. Y el costo de vida es más elevado, y la variación de precios también. Tenés un tema, además, con la venta de carne”.

Sobre la carne, Grobo anticipó: “Preveo que la carne en Argentina, necesariamente por el cambio de mercado cárnico que va a haber, el acceso a mercados, Unión Europea-Mercosur, si finalmente se concreta el acceso a Estados Unidos y demás, va a atravesar años de… Primero, que va a ser un gran negocio. Los productores de carne están viviendo un gran momento. Después de muchos años malos. Pero prejuzgo que va a ser más difícil conseguir buena carne y la carne va a ser un poco más cara, por lo menos hasta que se acomode la producción”.

López Calvo sumó datos concretos sobre los aumentos de enero: “Carne picada común, 3,1%. El pollo, 8,9%. Es importante porque ahora se sabe que en febrero va a venir un nuevo aumento en el precio de la carne”.

La periodista remarcó la escasa presencia de proteínas en la canasta que mide el Indec y planteó la necesidad de una actualización metodológica. Mientras tanto, advirtió: “El consumidor estadounidense empieza a competir con el consumidor argentino y eso probablemente eleve los precios de la carne”.

