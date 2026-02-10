Descuentos de hasta 20% para jubilados de Anses: cómo acceder y dónde se encuentran

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jubilados y pensionados que reciben sus ingresos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tienen la posibilidad de obtener descuentos de hasta el 20% en supermercados, perfumerías y locales adheridos al programa. Para acceder a este beneficio, solo deben abonar sus compras con la tarjeta de débito en la que perciben sus haberes.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano y la Anses, ofrece descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, lo que representa más de 12.000 puntos de venta en todo el territorio nacional.

La propuesta impulsada por Anses busca fortalecer el poder adquisitivo de jubilados y pensionados, sin requerir gestiones ni registros previos. El beneficio se otorga de manera automática a quienes perciben una jubilación o pensión y efectúan compras en los comercios incluidos en el programa.

El descuento o reintegro se realiza en el momento de la compra o se acredita después, de acuerdo con la modalidad prevista.

En detalle, Banco Nación otorga un reintegro adicional del 5% a quienes perciben sus haberes de jubilación o pensión en la entidad. El beneficio se aplica en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, con un tope de $5.000 semanal y $20.000 mensual.

Detalle de los descuentos del programa de beneficios

Banco Galicia ofrece hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, para quienes cobran jubilaciones o pensiones en esa entidad. El tope del beneficio es de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Supervielle brinda un descuento del 20% los días martes en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, para compras efectuadas con tarjeta de débito (tope de $25.000) o QR (tope de $15.000). Además, otorga un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% en combustibles.

Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) aplica un descuento del 5% en compras realizadas con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en supermercados Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini. El beneficio tiene un tope de $5.000 por semana y por persona, y puede sumarse a otras promociones vigentes.

Se excluye del beneficio a carnes, electro y marcas seleccionadas y no es acumulable con otras promociones.

Los descuentos se aplican en supermercados, perfumerías y locales adheridos al programa

“Nosotros desde ANSES estamos trabajando con un plan de beneficios para jubilados y pensionados que hicimos acuerdos con cámaras y asociaciones de comercio y promociones con las principales cadenas de supermercados que cada vez se van sumando más”, resaltó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Hemos establecido contactos en todo el país y la verdad que generosamente todas las cadenas han contribuido porque la situación de los jubilados nos preocupa a todos. Pero después están los factos y la realidad, y la realidad es que esto no es que a nosotros no nos importe o no nos interese”, agregó en diálogo con Radio Rivadavia.

Vale recordar que los jubilados y pensionados de la mínima cobran en febrero $359.254,35, a lo que se suma un bono de $70.000. Así, el monto total asciende a $429.254,35.

Los jubilados y pensionados de la mínima cobran en febrero $359.254,35, a lo que se suma un bono de $70.000

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasó a ser de $287.403,48. En tanto, quienes cobran pensiones no contributivas por invalidez o vejez reciben aproximadamente $251.478,05. Con la incorporación del bono de $70.000, los montos finales serán los siguientes:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $321.478,05

El bono extraordinario de $70.000 se acreditará de forma automática junto con los haberes de los jubilados que perciben el monto mínimo y de quienes reciben pensiones no contributivas.

Para los beneficiarios que cobran más que la jubilación mínima, el bono se otorgará de manera proporcional, de modo que la suma entre el haber y el bono no supere los $429.254,34.