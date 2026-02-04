Patentes CABA: la AGIP aclaró qué pasará con quienes ya pagaron las boletas

Los contribuyentes no deberán hacer ningún trámite adicional en relación al pago del impuesto automotor

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió dar de baja las boletas del impuesto automotor 2026 ya emitidas y avanzar con una reliquidación general del tributo, luego de detectar errores en los importes. La decisión implica la reimpresión de todas las boletas y un nuevo esquema de cobro que alcanza a la totalidad de los vehículos radicados en la Ciudad.

La medida se tomó tras las quejas de contribuyentes que recibieron liquidaciones con aumentos muy superiores a los previstos. Desde el organismo recaudador explicaron que el problema se originó en inconsistencias en la valuación fiscal de los vehículos utilizada para calcular el impuesto.

En ese marco, AGIP aclaró qué ocurrirá con los contribuyentes que ya abonaron el impuesto antes de que se dispusiera la baja de las boletas. En concreto, la entidad porteña informó que los contribuyentes que ya hayan pagado una o más cuotas del impuesto automotor no deben realizar ningún trámite adicional. Los pagos efectuados serán tomados en cuenta en la reliquidación que realizará el organismo.

En los casos en que, tras aplicar el nuevo cálculo, se determine que el importe abonado supera el tope de aumento, la diferencia quedará registrada como un saldo a favor del contribuyente.

La cuota 1 y el pago anual anticipado podrán abonarse hasta el 27 de febrero.

Si el pago corresponde a la cuota 1, ese saldo se descontará automáticamente de la cuota siguiente. En tanto, quienes hayan optado por el pago anual anticipado podrán imputar el excedente a futuros vencimientos del impuesto o solicitar su devolución, de acuerdo con los mecanismos vigentes.

Desde AGIP indicaron que estos ajustes se realizarán de manera automática, sin necesidad de gestiones adicionales por parte de los contribuyentes.

Qué boletas quedan sin efecto

El organismo recaudador confirmó que todas las boletas correspondientes a la primera emisión del impuesto automotor 2026 quedan anuladas. Esto incluye las liquidaciones de la cuota 1, las cuotas 2 y 3 y el pago anual anticipado.

Las boletas dadas de baja no deben ser abonadas, aun cuando hayan estado disponibles en la web de AGIP o en plataformas de homebanking. Tampoco se efectuarán débitos automáticos sobre esas liquidaciones.

Las nuevas boletas reliquidadas estarán disponibles en la web de AGIP a partir del 18 de febrero. En los sistemas de homebanking, en tanto, podrán visualizarse desde el 20 de febrero.

La emisión será exclusivamente digital y reemplazará por completo a las boletas anuladas.

AGIP reimprimirá todas las boletas, incluyendo las cuotas 1, 2 y 3 y la anual.

El tope al aumento del impuesto

La reliquidación del impuesto automotor se realizará aplicando un tope máximo de aumento del 31,8%, equivalente a la inflación registrada en la Ciudad de Buenos Aires durante 2025.

AGIP explicó que este límite se aplicará independientemente de la valuación fiscal del vehículo, con el objetivo de evitar incrementos superiores a ese porcentaje. Para formalizar este cambio, el Gobierno porteño envió un proyecto de ley a la Legislatura, que será tratado en marzo. Sin embargo, el organismo no esperará al tratamiento legislativo para avanzar con la corrección.

Como consecuencia de la reimpresión de las boletas, se modificaron los plazos de pago. La cuota 1 y el pago anual anticipado podrán abonarse hasta el 27 de febrero, sin perder beneficios.

La fecha será válida para todas las modalidades de pago y para todos los dominios, sin distinción por terminación de patente.

El origen del error en la liquidación

Desde AGIP explicaron que el problema se originó en un cambio en la fuente de valuación de los vehículos utilizada para calcular el impuesto. La incorporación de nuevos valores de referencia generó incrementos mayores a los previstos, en algunos casos superiores al 100%. Esta situación fue la que motivó la decisión del organismo de suspender la emisión de boletas y avanzar con la reliquidación.