Economía

Patentes CABA: la AGIP aclaró qué pasará con quienes ya pagaron las boletas

El organismo explicó qué ocurrirá con los contribuyentes que abonaron un monto superior al que les correspondía. De cuánto será el tope máximo de incremento

Guardar
Los contribuyentes no deberán hacer
Los contribuyentes no deberán hacer ningún trámite adicional en relación al pago del impuesto automotor

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió dar de baja las boletas del impuesto automotor 2026 ya emitidas y avanzar con una reliquidación general del tributo, luego de detectar errores en los importes. La decisión implica la reimpresión de todas las boletas y un nuevo esquema de cobro que alcanza a la totalidad de los vehículos radicados en la Ciudad.

La medida se tomó tras las quejas de contribuyentes que recibieron liquidaciones con aumentos muy superiores a los previstos. Desde el organismo recaudador explicaron que el problema se originó en inconsistencias en la valuación fiscal de los vehículos utilizada para calcular el impuesto.

En ese marco, AGIP aclaró qué ocurrirá con los contribuyentes que ya abonaron el impuesto antes de que se dispusiera la baja de las boletas. En concreto, la entidad porteña informó que los contribuyentes que ya hayan pagado una o más cuotas del impuesto automotor no deben realizar ningún trámite adicional. Los pagos efectuados serán tomados en cuenta en la reliquidación que realizará el organismo.

En los casos en que, tras aplicar el nuevo cálculo, se determine que el importe abonado supera el tope de aumento, la diferencia quedará registrada como un saldo a favor del contribuyente.

La cuota 1 y el
La cuota 1 y el pago anual anticipado podrán abonarse hasta el 27 de febrero.

Si el pago corresponde a la cuota 1, ese saldo se descontará automáticamente de la cuota siguiente. En tanto, quienes hayan optado por el pago anual anticipado podrán imputar el excedente a futuros vencimientos del impuesto o solicitar su devolución, de acuerdo con los mecanismos vigentes.

Desde AGIP indicaron que estos ajustes se realizarán de manera automática, sin necesidad de gestiones adicionales por parte de los contribuyentes.

Qué boletas quedan sin efecto

El organismo recaudador confirmó que todas las boletas correspondientes a la primera emisión del impuesto automotor 2026 quedan anuladas. Esto incluye las liquidaciones de la cuota 1, las cuotas 2 y 3 y el pago anual anticipado.

Las boletas dadas de baja no deben ser abonadas, aun cuando hayan estado disponibles en la web de AGIP o en plataformas de homebanking. Tampoco se efectuarán débitos automáticos sobre esas liquidaciones.

Las nuevas boletas reliquidadas estarán disponibles en la web de AGIP a partir del 18 de febrero. En los sistemas de homebanking, en tanto, podrán visualizarse desde el 20 de febrero.

La emisión será exclusivamente digital y reemplazará por completo a las boletas anuladas.

AGIP reimprimirá todas las boletas,
AGIP reimprimirá todas las boletas, incluyendo las cuotas 1, 2 y 3 y la anual.

El tope al aumento del impuesto

La reliquidación del impuesto automotor se realizará aplicando un tope máximo de aumento del 31,8%, equivalente a la inflación registrada en la Ciudad de Buenos Aires durante 2025.

AGIP explicó que este límite se aplicará independientemente de la valuación fiscal del vehículo, con el objetivo de evitar incrementos superiores a ese porcentaje. Para formalizar este cambio, el Gobierno porteño envió un proyecto de ley a la Legislatura, que será tratado en marzo. Sin embargo, el organismo no esperará al tratamiento legislativo para avanzar con la corrección.

Como consecuencia de la reimpresión de las boletas, se modificaron los plazos de pago. La cuota 1 y el pago anual anticipado podrán abonarse hasta el 27 de febrero, sin perder beneficios.

La fecha será válida para todas las modalidades de pago y para todos los dominios, sin distinción por terminación de patente.

El origen del error en la liquidación

Desde AGIP explicaron que el problema se originó en un cambio en la fuente de valuación de los vehículos utilizada para calcular el impuesto. La incorporación de nuevos valores de referencia generó incrementos mayores a los previstos, en algunos casos superiores al 100%. Esta situación fue la que motivó la decisión del organismo de suspender la emisión de boletas y avanzar con la reliquidación.

Temas Relacionados

AGIPImpuesto automotorPatentePresión tributariaAutosÚltimas noticiasPatentes CABA

Últimas Noticias

De cuánto son las Asignaciones Familiares de ANSES en febrero 2026

El organismo previsional dispuso una actualización de los importes y el calendario de cobro para millones de hogares argentinos, con nuevos valores determinados a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor y las escalas por ingreso familiar

De cuánto son las Asignaciones

Semáforo de actividad: cuáles fueron los sectores que más crecieron y los que más cayeron en 2025

Intermediación financiera lideró el crecimiento y la industria manufacturera atravesó una nueva fase recesiva, en un contexto de resultados dispares entre los distintos rubros

Semáforo de actividad: cuáles fueron

Comercio exterior: la cantidad de productos importados creció tres veces más que las exportaciones en 2025

Impulsadas por los bienes de consumo y vehículos, las importaciones crecieron un 30,5% en 2025, triplicando el avance de las cantidades exportadas

Comercio exterior: la cantidad de

Caputo reconoció que las tasas de interés “están altas” y pronosticó cuándo empezarían a bajar

El ministro de Economía atribuyó el incremento de los rendimientos a la volatilidad preelectoral. La semana que viene, deberá enfrentar vencimientos de deuda en pesos por casi $10 billones

Caputo reconoció que las tasas

Boom de los SUV: el segmento ya alcanzó el 35% del mercado y podría terminar 2026 como líder en ventas de autos 0 km

En tres años pasaron de ser el segmento más chico al que domina los patentamientos. En enero hubo 4 modelos entre lo 10 autos más vendidos y a fin de año tendrán dos vehículos peleando por el número 1 absoluto en Argentina

Boom de los SUV: el
DEPORTES
Con la participación de Serena

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

TELESHOW
Manu Jove debuta con Nunca

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

Rumores de malestar entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

INFOBAE AMÉRICA

Adorable, pero letal: así es

Adorable, pero letal: así es el loris perezoso, el único primate venenoso del planeta

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y tres heridos

Human Rights Watch denunció ejecuciones récord, arrestos arbitrarios y persecución contra mujeres en Irán en 2025

La Corte europea condenó a Rusia por violar los derechos del líder opositor Alexei Navalny: “Trato inhumano y prisión ilegal”

Tras la tensión arancelaria, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron gestionar con estabilidad la aplicación del acuerdo comercial bilateral