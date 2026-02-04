Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 4 de febrero

Se trata de la inflación subyacente, una medición que surge a partir de los datos que difunde el organismo estadístico. El objetivo es quitar los elementos más volátiles que hacen difícil determinar la velocidad de suba de los precios
El Banco Central utilizará la inflación subyacente para definir el rumbo de la política monetaria. REUTERS/Matias Baglietto
El nuevo índice de inflación preparado por el Indec por ahora no verá la luz y sigue generando polémicas. Pero en el medio apareció el Banco Central, que anunció que construirá una medición propia para entender mejor la dinámica de precios. La denominó “inflación subyacente”.
El Banco Central hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador y suma más de USD 1.200 millones en el año. REUTERS/Agustin Marcarian
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo el saldo positivo en la compra de divisas y superó los USD 1.200 millones en 2026 luego de adquirir USD 57 millones este martes, lo que representa más del 12% de la meta anual de acumulación de reservas establecida para todo el año.
En el mercado mayorista se recuperó el volumen de negocios.
El mercado de cambios mantiene de forma férrea el período de estabilidad de las cotizaciones, con todos los precios operados por debajo de los 1.500 pesos por primera vez en dos meses. Mientras se mantiene el ritmo comprador de divisas a manos del Banco Central, el desempeño del tipo de cambio permaneció ajeno a la sostenida inflación por encima del 2 por ciento mensual.