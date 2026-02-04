Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 4 de febrero

La divisa al público se mantiene a $1.465 en el Banco Nación. El blue se paga a $1.450. El BCRA acumula compras en el mercado por más de USD 1.200 millones en 2026

13:42 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa a $1.465 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue es negociado a 1.450 pesos.

13:41 hsHoy

Tras la polémica con el Indec, el Banco Central utilizará su propio índice para definir el nivel de emisión monetaria

Se trata de la inflación subyacente, una medición que surge a partir de los datos que difunde el organismo estadístico. El objetivo es quitar los elementos más volátiles que hacen difícil determinar la velocidad de suba de los precios

El Banco Central utilizará la
El Banco Central utilizará la inflación subyacente para definir el rumbo de la política monetaria. REUTERS/Matias Baglietto

El nuevo índice de inflación preparado por el Indec por ahora no verá la luz y sigue generando polémicas. Pero en el medio apareció el Banco Central, que anunció que construirá una medición propia para entender mejor la dinámica de precios. La denominó “inflación subyacente”.

13:40 hsHoy

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria encadenó 22 ruedas consecutivas con saldo comprador y ya alcanzó el 12% de la meta de adquisición de divisas fijada para todo el año

El Banco Central hilvanó 22
El Banco Central hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador y suma más de USD 1.200 millones en el año. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo el saldo positivo en la compra de divisas y superó los USD 1.200 millones en 2026 luego de adquirir USD 57 millones este martes, lo que representa más del 12% de la meta anual de acumulación de reservas establecida para todo el año.

13:40 hsHoy

El dólar cayó y cede la brecha cambiaria: todas las cotizaciones quedaron debajo de 1.500 pesos

La divisa cedió a $1.465 en el Banco Nación y en el mercado mayorista cerró a 1.446 pesos. El “contado con liqui” estuvo negociado en su precio más bajo en dos meses

En el mercado mayorista se
En el mercado mayorista se recuperó el volumen de negocios.

El mercado de cambios mantiene de forma férrea el período de estabilidad de las cotizaciones, con todos los precios operados por debajo de los 1.500 pesos por primera vez en dos meses. Mientras se mantiene el ritmo comprador de divisas a manos del Banco Central, el desempeño del tipo de cambio permaneció ajeno a la sostenida inflación por encima del 2 por ciento mensual.

