Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 4 de febrero

El mercado de cambios mantiene de forma férrea el período de estabilidad de las cotizaciones, con todos los precios operados por debajo de los 1.500 pesos por primera vez en dos meses. Mientras se mantiene el ritmo comprador de divisas a manos del Banco Central, el desempeño del tipo de cambio permaneció ajeno a la sostenida inflación por encima del 2 por ciento mensual.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo el saldo positivo en la compra de divisas y superó los USD 1.200 millones en 2026 luego de adquirir USD 57 millones este martes, lo que representa más del 12% de la meta anual de acumulación de reservas establecida para todo el año.

El nuevo índice de inflación preparado por el Indec por ahora no verá la luz y sigue generando polémicas. Pero en el medio apareció el Banco Central , que anunció que construirá una medición propia para entender mejor la dinámica de precios. La denominó “ inflación subyacente ”.

El dólar al público continúa a $1.465 para la venta en el Banco Nación , mientras que el dólar blue es negociado a 1.450 pesos.

Últimas noticias

Un histórico supermercado cierra su local en CABA y revisa sus otras operaciones en el país El Grupo Libertad decidió bajar las persianas de su tienda en un shopping porteño, en medio de una reestructuración del negocio. Se suma al caso de Carrefour

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en febrero 2026 Las empleadas domésticas que realizan tareas generales de limpieza tienen nuevos valores mínimos para el pago por hora y salario mensual desde febrero 2026

Ranking de burocracia: cuáles son los municipios del país con mayor y menor exceso de trámites Un informe privado elaboró un listado en base a ordenanzas, decretos y procesos administrativos de 37 intendencias de toda la Argentina. Solo uno de cada seis introdujo cambios positivos en los últimos años

Cuenta DNI: uno por uno, todos los beneficios y descuentos para febrero 2026 La billetera digital del Banco Provincia mantiene una amplia agenda de promociones que incluye marcas de temporada, comercios de cercanía, gastronomía, ferias, supermercados, librerías, farmacias y universidades