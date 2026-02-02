Qué hacer si te transfieren $200.000 por error: la explicación viral de un experto sobre un accidente habitual

El tributarista Sebastián Domínguez explicó qué conviene hacer en caso de querer devolver una transferencia recibida por error (@sebasdominguezok)

El especialista tributario Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, relató en su cuenta personal una situación que involucra una transferencia de $200.000 acreditada por error en su cuenta corriente. La experiencia, que se viralizó en redes sociales, expone cómo un descuido bancario puede derivar en reclamos, incertidumbre y la posibilidad de estafas.

Domínguez recibió un mensaje a través de Instagram de una joven que le explicó que su novio, por equivocación, le transfirió $200.000. “Me escribió por Instagram diciendo que su novio, por error, me había transferido esos doscientos mil pesos. Si, por favor, se los podía devolver urgente porque los necesitaba para otros gastos. Eso fue el sábado”, narró el tributarista en su publicación personal. La transferencia tenía fecha del lunes 12 de enero, según pudo comprobar al consultar su home banking.

El especialista reconoció que, en ese momento, desconocía si se trataba de un error genuino o de una posible maniobra fraudulenta. “Ese sábado no sabía si eso era una estafa o era alguien que realmente se había equivocado”, afirmó. La duda, explicó, lo llevó a tomar una serie de precauciones antes de responder al pedido de la joven.

Domínguez describió que optó por no mover el dinero de inmediato y se comunicó con el banco emisor, en su caso Banco Galicia, para informar sobre la situación. “Uno no tiene que transferir los fondos. Lo que tiene que hacer es avisarle al banco que se recibió una transferencia por error, que la devuelvan, que la anulen”, detalló. Además, aportó una copia de la nota que presentó ante la entidad bancaria, donde explicó las circunstancias: “Presenté esta nota firmada por mí, dirigida al banco, donde le explico todo lo que pasó: que me llegaron los fondos, que la transferencia tenía estos datos… que había recibido por redes sociales un mensaje que me pedían que devuelva los fondos, pero que yo no podía comprobar que realmente los fondos hayan venido a la cuenta de donde me decían que habían venido y que yo hiciera la transferencia”.

Las transferencias erróneas pueden exponer a los usuarios a fraudes y reclamos, advierte Domínguez

Durante los días posteriores, el banco no realizó el débito ni la devolución del dinero. Domínguez mantuvo contacto con la joven que solicitó la reversión, pero persistieron las diferencias sobre cómo proceder. “Ella me dijo que su banco le había dicho que no había que hacer ningún trámite, que yo tenía que transferirle los fondos. Eso no es así”, enfatizó.

El tributarista continuó gestionando la anulación ante su propia entidad bancaria. “Seguí gestionando con mi banco que le devuelvan los fondos, más allá de lo que hiciera o no hiciera el otro banco”. Finalmente, dos semanas después del depósito, el 26 de enero, el banco debitó los $200.000 y restituyó el importe correspondiente al impuesto al crédito, que había descontado originalmente. “Acá está el débito de los doscientos mil y la devolución de los mil doscientos pesos de impuesto al crédito. Porque es una anulación. Si yo hubiera hecho la transferencia, no me hubieran reintegrado esos mil doscientos y, además, me hubieran cobrado mil doscientos más por el impuesto al débito”, puntualizó.

Domínguez informó a la joven que los fondos ya no estaban en su cuenta y que, según su comprensión, próximamente el banco acreditaría el dinero al titular original. No obtuvo confirmación sobre si la otra entidad, el Banco Provincia, intervino en la operación. “No sé si lo hizo el Banco Galicia en forma unilateral o si el otro banco, que era el Banco Provincia, finalmente cursó el... Pero bueno, esta es la manera de resolverlo”, señaló.

En su relato, el tributarista sumó una advertencia: “Esta situación llama mucho la atención, pero es la tercera vez que me pasa. Se ve que la gente muchas veces transfiere sin comprobar o cuando cargan el alias no miran quién es el titular de la cuenta, los datos. Así que tené mucho cuidado cuando vas a hacer las transferencias, porque la devolución depende de la buena voluntad de quien recibe los fondos”.

Recomendaciones si recibís una transferencia por error

No transfieras el dinero a quien lo reclame por canales informales o redes sociales.

Comunicá de inmediato la situación a tu banco y solicitá que realicen la anulación o devolución formal.

Presentá una nota explicativa ante la entidad bancaria, aportando los datos disponibles de la operación.

Esperá la intervención y resolución formal del banco antes de mover el dinero.

Evitá compartir datos personales o bancarios con desconocidos que se contacten por fuera del canal oficial.

Revisá el destinatario antes de realizar una transferencia: la devolución depende de la buena voluntad del que recibe el dinero, no tiene por qué transferir de vuelta.