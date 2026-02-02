Aumentos menores y marcas que no suben los precios: cuánto cuestan los autos 0 km en febrero

Con la expectativa puesta en superar otra vez los 60.000 patentamientos, los fabricantes argentinos aplicaron aumentos bajos para el segundo mes del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de haber alcanzado las 65.000 unidades 0 km pero quedar un 5% por debajo de las proyecciones previas, las principales empresas automotrices comenzaron el segundo mes del año con una política de precios basadas en ajustes muy bajos, e incluso con algunas marcas que ya adelantaron su decisión de no actualizar las listas. El objetivo es que la histórica baja estacional para febrero no sea mayor al 7% y permita patentar más de 60.000 unidades.

Stellantis fue la primera automotriz en publicar sus listas de precios de febrero para Citroën, Fiat, Peugeot y Jeep-Ram. En las primeras tres, la mayoría de los modelos se ofrece en pesos, aunque algunos importados de Europa figuran en dólares. En el caso de Jeep-Ram, casi todos los vehículos se comercializan en dólares y mantienen sus valores sin cambios, excepto un modelo fabricado en Argentina, que se vende en pesos.

Citroën fue una de las marcas que menos aumentó del holding automotriz con un promedio del 0,4% en casi todos los modelos. Sólo se aplicó un 1,1% al Citroën Aircross de 7 asientos y, como contrapartida, se dejó sin aumento alguno la gama completa de Jumpy y Jumper.

Citroën fue la marca de Stellantis que menos subió los precios en febrero con un ajuste del 0,4%

Fiat fue más uniforme con un incremento promedio del 0,5% para todas las versiones de todos sus modelos, desde los autos y los SUV hasta las pick-up nacionales Titano. El Fiat 600 Hybrid, que llega importado de Europa, mantuvo los USD 34.500 sin alteraciones.

La cuenta de Peugeot, mientras tanto, dio un promedio más bajo del 0,36% debido a una mayor oferta de importados en dólares con los 408, 3008 y 5008, que mantienen sus precios en dólares de USD 52.200, USD 54.500 y USD 57.500 respectivamente. El resto del portafolio, compuesto por 208, 2008 y Partner, tuvo un 0,5%, y los furgones Boxer y Expert no experimentaron incremento de precios.

Jeep-Ram, finalmente, no aumentó los valores de Renegade, Compass, Commander, Wrangler, Grand Cherokke, Gladiator y las Ram Rampage, Ram 1500 y Ram 2500 por estar con sus precios en dólares, pero subió un 0,8% el precio de las Ram Dakota Warlock y Laramie.

Ford mantuvo sin aumentos los precios de Territory, su modelo más vendido en el mercado argentino

La siguiente terminal en comunicar sus precios de febrero fue Ford, que aplicó un aumento promedio de marca del 0,9 por ciento. Los modelos Bronco Sport, Bronco y Territory no tuvieron cambios y continúan igual que en enero. Por otro lado, Everest subió un 1%, Maverick aumentó entre un 2% y un 3%, y la línea de pick-up Ford Ranger subió un 1% en casi todos los modelos, salvo por dos que tuvieron un tratamiento distinto. La Ranger XL 4x4 subió un 3% y la XLT 4x4 tuvo una baja del 8,6%, dejando el promedio de la gama en un 1,3% de incremento.

Toyota también presentó su nueva lista de precios el primer día hábil del mes, con aumentos superiores a los de otras marcas, en particular en los modelos importados desde Brasil, que retomaron la producción en todas sus versiones durante enero.

Los Yaris aumentaron un 3%, los Corolla Sedán entre un 2,6% y un 3,2%, y los Corolla Cross quedaron con aumentos de entre el 1,7 y 1,9 por ciento. Los vehículos nacionales tuvieron menor incremento. Toyota Hilux y SW4 subieron un 1,9% en toda la gama, y las Hiace nacionales un 2,6 por ciento.

Chevrolet apuesta fuerte a seguir creciendo en volumen y no aumentó los precios en febrero

General Motors fue la automotriz que rompió esa constante de aumentos moderados y bajos, al tomar la decisión de no mover los precios de Chevrolet en febrero, con lo cual sus 30 modelos y versiones bajan el promedio general del sector.

Prestige Auto, en cambio, aplicó un promedio de aumentos del 3,4% con aumentos generales en ese porcentaje que se combinan con algunos modelos como los chasis Mercedes-Benz Sprinter, que no subieron de precio y algunas versiones de furgón que subieron un 4%.

Honda Argentina también mantuvo los precios sin cambios para su gama de autos en pesos y en dólares, con los vehículos que vienen importados de Brasil y México, pero también de Tailandia y Estados Unidos. Además publicó el precio oficial del nuevo B-SUV Honda WR-V que se vende en 41.190.000 de pesos.

Quedan pendientes los precios de Renault, Volkswagen y Nissan, entre quienes publican valores en pesos para el mercado argentino. Habrá que ver qué decisión toma Renault, que en enero fue la única terminal que bajó sus precios cerca de un 1% en general, con modelos que tuvieron una retracción de hasta el 4 por ciento.