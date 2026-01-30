Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 30 de enero

La divisa al público continúa ofrecida a $1.465 en el Banco Nación. El Banco Central acumula en enero un saldo comprador de USD 1.134 millones en el mercado

15:53 hsHoy

Baja el dólar blue

La cotización blue del dólar resta cinco pesos o 0,3% este viernes, para ser comercializado a $1.470 para la venta, en un mínimo desde el 12 de diciembre último. A lo largo de enero, el blue descendió 60 pesos o 3,9 por ciento.

15:52 hsHoy

Pago de deuda: los depósitos en dólares del Tesoro cayeron en la antesala de un vencimiento con el FMI

Según el Banco Central, al martes acumulaban solo USD 156,18 millones. La semana que viene vencen más de USD 800 millones con el organismo multilateral

Caputo enfrenta un vencimiento de
Caputo enfrenta un vencimiento de USD 824 millones el lunes con el FMI.

Todos los focos estaban puestos en la licitación de deuda pública que tenía que enfrentar Finanzas esta semana, pero en ese ínterin, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro registraron una fuerte caída en la previa del pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) del próximo lunes. Aunque en el mercado no existen dudas sobre el cumplimiento del compromiso por parte del Gobierno, surge la incógnita respecto al modo en que lo hará: si venderá pesos o utilizará alguno de los instrumentos financieros disponibles.

13:15 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público se mantiene sin variantes este viernes, a $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de operarse a $1.470 al mediodía del jueves, un máximo desde el 14 de enero. A lo largo del mes, el dólar minorista conserva un descenso de 15 pesos o 1%, desde los $1.480 del cierre de diciembre.

13:14 hsHoy

Enero cierra con fuertes subas de acciones locales, acumulación de reservas y desaceleración de la inflación

El Banco Central reiteró que están dadas las condiciones para continuar con la remonetización de la economía a través de la compra de dólares. El índice Merval medido en moneda dura se acerca a los máximos del año pasado

La fase 4 del plan
La fase 4 del plan monetario superó las expectativas del Gobierno. REUTERS/Matias Baglietto

El escenario que deja el primer mes del año superó las expectativas de los inversores y del propio Gobierno. Todas las variables financieras jugaron muy a favor en un contexto internacional también positivo. Desde el segundo día hábil del año el Banco Central empezó a comprar dólares para acumular reservas y suma USD 1.100 millones en el mes, en lo que fue el inicio de la fase 4 del plan monetario.

13:14 hsHoy

El Banco Central compró USD 52 millones y las reservas marcaron un nuevo máximo en la era Milei

La autoridad monetaria acumuló USD 1.134 millones en las últimas 19 ruedas y sus tenencias internacionales siguen arriba de los USD 46.000 millones

El BCRA hilvanó 19 jornadas
El BCRA hilvanó 19 jornadas consecutivas con saldo comprador. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó sumando dólares a sus tenencias, al incorporar este jueves USD 52 millones, completando así 19 jornadas seguidas con saldo a favor. El objetivo central apunta a reforzar las reservas internacionales, que alcanzaron el nivel más alto desde hace casi cuatro años y medio.

13:14 hsHoy

El dólar se mantuvo estable y se encamina a cerrar enero a la baja

La divisa quedó sin variantes, a $1.444,50, tras cuatro ruedas en alza. En el Banco Nación el dólar al público cerró a $1.465 por tercer día

En enero el dólar opera
En enero el dólar opera con estabilidad y compresión de la brecha entre cotizaciones.

En una rueda con operaciones por USD 373,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó sin variantes a $1.444,50, para interrumpir una serie de cuatro sesiones en alza. El tipo de cambio oficial llegó a pactarse a $1.446,50 al promediar los negocios.

13:14 hsHoy

El dólar blue, a 1.475 pesos

A diferencia del dólar en el circuito oficial, el blue volvió a negociarse con una baja de diez pesos o 0,7% el jueves, a $1.475 para la venta, piso desde el 12 de diciembre. En el primer mes del año el blue descontó 55 pesos o 3,6%, prácticamente para extinguir la brecha con el dólar minorista.

