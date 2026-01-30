Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 30 de enero

La cotización blue del dólar resta cinco pesos o 0,3% este viernes, para ser comercializado a $1.470 para la venta, en un mínimo desde el 12 de diciembre último. A lo largo de enero, el blue descendió 60 pesos o 3,9 por ciento.
Todos los focos estaban puestos en la licitación de deuda pública que tenía que enfrentar Finanzas esta semana, pero en ese ínterin, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro registraron una fuerte caída en la previa del pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) del próximo lunes. Aunque en el mercado no existen dudas sobre el cumplimiento del compromiso por parte del Gobierno, surge la incógnita respecto al modo en que lo hará: si venderá pesos o utilizará alguno de los instrumentos financieros disponibles.
El dólar al público se mantiene sin variantes este viernes, a $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de operarse a $1.470 al mediodía del jueves, un máximo desde el 14 de enero. A lo largo del mes, el dólar minorista conserva un descenso de 15 pesos o 1%, desde los $1.480 del cierre de diciembre.
El escenario que deja el primer mes del año superó las expectativas de los inversores y del propio Gobierno. Todas las variables financieras jugaron muy a favor en un contexto internacional también positivo. Desde el segundo día hábil del año el Banco Central empezó a comprar dólares para acumular reservas y suma USD 1.100 millones en el mes, en lo que fue el inicio de la fase 4 del plan monetario.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó sumando dólares a sus tenencias, al incorporar este jueves USD 52 millones, completando así 19 jornadas seguidas con saldo a favor. El objetivo central apunta a reforzar las reservas internacionales, que alcanzaron el nivel más alto desde hace casi cuatro años y medio.
En una rueda con operaciones por USD 373,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó sin variantes a $1.444,50, para interrumpir una serie de cuatro sesiones en alza. El tipo de cambio oficial llegó a pactarse a $1.446,50 al promediar los negocios.
A diferencia del dólar en el circuito oficial, el blue volvió a negociarse con una baja de diez pesos o 0,7% el jueves, a $1.475 para la venta, piso desde el 12 de diciembre. En el primer mes del año el blue descontó 55 pesos o 3,6%, prácticamente para extinguir la brecha con el dólar minorista.