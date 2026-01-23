Economía

Los salarios subieron por debajo de la inflación en noviembre y perdieron parte del terreno recuperado

En promedio, los ingresos de los trabajadores se ajustaron un 1,8%, contra un 2,5% que avanzó el IPC

Los sueldos de los trabajadores aumentaron 1,8% promedio en noviembre pasado, con lo que quedaron 0,7 puntos porcentuales por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mes (2,5%). Lo positivo, es que los salarios aún le siguen ganando a los precios en la carrera de largo plazo, dado que en el acumulado enero-noviembre los ingresos se ajustaron 36%, frente a un avance del IPC de 27,9% en ese mismo período. Lo negativo, es que el resultado de noviembre significa un paso atrás en el camino de recuperación del poder adquisitivo.

Otro punto en contra, es que ninguna de las categorías de asalariados logró sobreponerse al avance del nivel general de precios, según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En otras oportunidades ha habido excepciones, pero en esta ocasión la pérdida del poder de compra fue absoluta. Los que menos perdieron fueron los asalariados del sector privado registrado, que tuvieron en noviembre una actualización salarial del 2,1%, con lo que quedaron 0,4 puntos por debajo del 2,5% de inflación.

La otra rama formal, el sector público, tampoco tuvo un buen resultado en noviembre. De acuerdo a lo informado por el Indec, los salarios de los estatales avanzaron sólo 1,2% en el penúltimo mes del año pasado.

El tercer grupo, el de los “asalariados no registrados”, que contempla a todos los trabajadores que no cuentan aportes al sistema previsional fueron los que más se atrasaron. De acuerdo al estudio del Indec, los sueldos de los trabajadores en negro avanzaron sólo 1,7%, pero es importante aclarar que ese número corresponde en realidad a lo ocurrido en junio, dado que existe un atraso estadístico de cinco meses en ese punto en particular. Si se toma la inflación de ese mes para hacer la comparación, entonces sí se observa una mínima ventaja de 0,1 puntos porcentuales para los asalariados informales (el IPC de es mes fue de 1,6%).

Noticia en desarrollo...

