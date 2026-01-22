El BID advirtió que la Argentina requiere vencer limitaciones estructurales para exportar más

Los envíos al exterior de la Argentina crecieron 8,4% REUTERS/Matias Baglietto

En un contexto internacional cada vez más exigente en términos de competitividad, las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe crecieron 6,4% en 2025, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Si bien el organismo destacó un escenario externo más favorable para la región en comparación con otros períodos, advirtió que aún persisten algunas dificultades para países como la Argentina.

Según el estudio, el crecimiento del comercio regional estuvo explicado por una recuperación de las cantidades exportadas, en un contexto de precios internacionales relativamente estables. Esa dinámica marcó una diferencia respecto de años anteriores, en los que los valores de intercambio habían jugado un rol más determinante en el desempeño exportador.

Para la Argentina, ese cambio de escenario implicó un desafío adicional. Con precios menos dinámicos, el margen para mejorar los envíos al exterior -y su consecuente ingreso de dólares- quedó más ligado a la capacidad de ganar competitividad, sostener volúmenes y reducir costos asociados al comercio.

La entidad estimó que las cantidades exportadas por Sudamérica crecieron 5,9%, una cifra que implicó una desaceleración de 7,8 puntos porcentuales frente a 2024.

En cuanto a los precios de los principales productos básicos exportados por la región, el BID aseguró que mantuvieron una tendencia contractiva. Tal fue el caso de la soja -principal complejo exportador de la Argentina- que tuvo una desaceleración en su precio del 6,7%. El precio del petróleo, en tanto, cayó 14,3%, mientras que el valor del azúcar cayó 17,4 por ciento.

El BID señaló que Sudamérica lideró la recuperación de las exportaciones dentro de la región, con una mejora en los envíos hacia Asia y la Unión Europea. En ese contexto, sectores vinculados a recursos naturales, como la agroindustria y la minería, volvieron a ganar protagonismo en el comercio regional.

Crecimiento con límites

El organismo advirtió que el repunte no fue homogéneo entre países. Mientras algunas economías lograron capitalizar la mejora del contexto externo, otras enfrentaron limitaciones estructurales que condicionaron su capacidad de aprovechar el crecimiento del comercio.

En el caso argentino, la necesidad de mejorar la competitividad apareció como un factor central para ganar participación en los mercados internacionales.

Es que a pesar de que las exportaciones del país fueron positivas en 2025 (8,1%), el año anterior se habían expandido un 19%. El mayor aporte provino de los envíos a China que explicaron 40% de la suba, seguidos por India, los Estados Unidos y destinos menos tradicionales como Suiza, Angola, Irán y Marruecos, entre otros. Los productos que más contribuyeron al aumento fueron la soja, grasas y aceites y combustibles.

El documento también puso el foco en los costos asociados al comercio exterior, como la logística, la infraestructura y los tiempos de despacho, que son actualmente los mayores conflictos para varios países de la región.

En ese sentido, el BID señaló: “América Latina y el Caribe enfrentan la necesidad de impulsar reformas estructurales y canalizar inversiones que fortalezcan la productividad de la economía en su conjunto y, de manera específica, remuevan obstáculos y promuevan las exportaciones y la inversión, a fin de que el comercio internacional siga desempeñando un papel relevante en el crecimiento económico de la región”.

El desafío de la Argentina para mejorar sus exportaciones dependerá de sus propias condiciones de competitividad, según el BID (Reuters)

Otro punto destacado fue el acceso al financiamiento para el comercio internacional. El organismo advirtió que las restricciones financieras continuaron afectando la capacidad exportadora, especialmente en economías con menor profundidad de mercado y mayores riesgos macroeconómicos.

Incertidumbre en el comercio global

En ese marco, el informe planteó que el desempeño exportador de los próximos años dependerá menos de shocks externos favorables y más de políticas que apunten a mejorar la productividad, la competitividad y la inserción internacional.

El BID también destacó que, si bien la región mostró una recuperación del comercio, el crecimiento global fue moderado. Ese contexto limitó las posibilidades de una expansión más acelerada y obligó a los países a competir en un escenario internacional más exigente.

“De cara al futuro, el contexto comercial global y de América Latina y el Caribe se caracterizará por una alta incertidumbre”, resaltó el informe. Y continuó: “Por un lado, se espera que el crecimiento económico global real se desacelere, en un contexto de menor inversión y consumo por la creciente incertidumbre a raíz de las tensiones comerciales, el aumento del proteccionismo y la mayor fragmentación política y económica”.

Asimismo, “el cambio climático constituye una fuente creciente de vulnerabilidad para la oferta exportable, dado el mayor riesgo de episodios climáticos extremos que pueden afectar tanto la producción agrícola como la logística y el transporte”.

Para la Argentina, el escenario que planteó el organismo dejó en claro que la mejora del comercio regional no garantizó, por sí sola, un salto exportador. La posibilidad de aprovechar ese contexto quedó atada a la capacidad de sostener reglas de juego estables, mejorar costos y facilitar el acceso a los mercados.