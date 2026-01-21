Se acerca una nueva revisión del FMI: cuáles son las variables clave en juego y el desembolso que espera la Argentina

En febrero llega una misión del FMI a la Argentina por la segunda revisión.

Después de sortear el primer pago con bonistas por USD 4.200 millones mediante un préstamo con bancos internacionales por USD 3.000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, debe enfrentar el segundo desafío del año. En esta ocasión, se trata del vencimiento del 1º de febrero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ocurrirá en medio de la segunda revisión del acuerdo y mientras se espera que se destrabe un desembolso por USD 1.000 millones. Todos los focos estarán en la meta de acumulación de reservas internacionales.

En el primer día de febrero, el Gobierno tiene que enfrentar el pago de USD 824 millones en concepto de intereses con el FMI. Pero en ese mismo mes, debe llegar al país una misión del organismo internacional por la segunda revisión del acuerdo. Por lo que las miradas están puestas en si Argentina va a cumplir con su obligación en tiempo y forma o va a esperar a que finalice la rendición de cuentas por lo que sucedió en gran parte del 2025.

Ante la consulta de Infobae, fuentes oficiales del Ministerio de Economía no dieron una fecha exacta para la llegada de la delegación del Fondo a la Argentina, por ahora sólo precisan que será el mes próximo. Como tampoco pudieron dar una respuesta al cierre de esta nota sobre si el pago se llevará a cabo el 1º de febrero o si va a haber algún margen de maniobra.

El presidente Javier Milei habló este miércoles en el Foro Económico Mundial.

Aunque hay una instancia previa en la que el Gobierno podría conversar con el FMI. El presidente Javier Milei, junto con el ministro Caputo y el ex secretario de Finanzas, actual canciller, Pablo Quirno, podrían cruzarse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva durante el Foro Económico Mundial, que se desarrolla esta semana en Davos, Suiza. Se trata de una instancia que se utilizó en el pasado, una foto entre el ministro y la titular para una señal de tranquilidad al mercado en medio de negociaciones.

Entre los economistas hay coincidencias respecto al pago del próximo vencimiento. "El Gobierno lo va a pagar y va a esperar el desembolso de USD 1.000 millones luego de la revisión“, sostuvo el director de la consultora OJF, Fausto Spotorno.

Con la que también concuerda el economista de la consultora Eco Go, Lucio Garay Méndez, para quien se girará en la fecha correspondiente los poco más de USD 800 millones. En cuanto al mecanismo por medio del cual se va a llevar a cabo destacó que, probablemente, haya una compra de dólares por parte del Tesoro al BCRA como se hizo para le pago del 9 de enero y de estos últimos días con organismos internacionales. “El tema es que se está quedando sin pesos por lo menos en la cuenta del Central. Hay que ver si vuelve a transferir pesos desde el Banco Nación Argentina (BNA) o si el BCRA le transfiere utilidades”, comentó.

El foco de la revisión

Durante la revisión todos los focos estarán en el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que podría derivar en un nuevo waiver (dispensa). A pesar de que en la revisión anterior se recortaran considerablemente los objetivos para facilitarle el trabajo al equipo económico.

El Banco Central de la República Argentina compro USD 716 millones en las últimas doce ruedas.

Antes de la primera revisión, el BCRA debía finalizar el cuarto trimestre del 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego la meta se cambió a USD 2.600 millones negativos. A pesar de ello, el equipo económico no logró cumplirla, en gran parte por la política cambiaria que se autoimpuso de no comprar reservas hasta que toque el piso de la banda, pero también -en menor medida- por las que vendió para contener el dólar en la previa de las elecciones legislativas.

Sin embargo, a esta instancia de revisión, el BCRA llega con una mejor performance. Es que desde el 1° de enero, comenzó la “nueva fase” del programa económico y con ello, las bandas comenzaron a ajustarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la entidad que conduce Santiago Bausili comenzó a comprar dólares en función de la demanda de dinero. Hasta la fecha, martes 20 de enero, las reservas internacionales del BCRA ascienden a USD 44.874 millones, a partir de compras por USD 716 millones en las últimas doce ruedas.

Tras la finalización de la primera revisión, el Fondo le pidió al BCRA que “desempeñe un papel más activo en el proceso de acumulación de reservas, incluyendo la compra de divisas según un calendario predecible” y le pide que mire lo que hacen países como Chile, Colombia y México.

Es por ello que el FMI celebró la nueva fase del programa económico y la compra de reservas del BCRA. “Estas acciones están apoyadas en los recientes ajustes del esquema cambiario y monetario incluyendo el programa de compras preanunciadas. Si bien todavía es temprano, el proceso de acumulación empezó este año a un ritmo más rápido de lo previsto, las compras del Banco Central superaron el 5% del piso del volumen diario del mercado de cambios en la mayoría de los días, así que el proceso de compras ha empezado a un paso acelerado, lo cual es bienvenido”, señaló la portavoz, Julie Kozack.

Para este año, tras la finalización de la primera revisión, se fijó que al final del primer trimestre de 2026, las reservas internacionales netas del BCRA deben estar en USD -3,1 mil millones (antes USD 0,9 mil millones). Para el fin del segundo trimestre en USD 1,6 mil millones (antes USD 5,1 mil millones) y en diciembre en USD 8,4 mil millones (antes USD 10,4 mil millones).