Economía

Caputo celebró el dato de inflación mayorista de 2025: “La más baja desde 2017″

El ministro de Economía ponderó el 26,2% anual que arrojó el indicador de precios mayoristas. Cuáles fueron los rubros que más y menos aumentaron

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato de inflación mayorista de 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato de la inflación mayorista de 2025, que cerró en 26,2% a pesar de haber acelerado a 2,4% en diciembre. Para el funcionario, la contracción del indicador respecto a años anteriores responde a las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos dos años.

“Al igual que en el caso del Indice de Precios al Consumidor (IPC), en 2025 se registró la menor inflación mayorista de los últimos 8 años. Este resultado, que contrasta con el 276,4% de variación en el IPIM en 2023, fue posible por la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del BCRA y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado”, planteó Caputo en su cuenta oficial de X.

En tal sentido, el funcionario nacional sostuvo que “la dinámica observada en los distintos indicadores de precios refleja que este programa económico, basado en el orden fiscal y monetario y en la devolución de recursos al sector privado, es el camino para terminar de una vez por todas con la inflación”.

En tanto, el presidente Javier Milei recurrió a la misma red social para destacar la desaceleración de la suba de precios mayoristas. “La inflación mayorista más baja desde 2017″, celebró el jefe de Estado junto a los datos provistos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por su parte, Felipe Núñez, integrante del equipo económico y director del BICE, consideró que la reducción de la dinámica anual es “fruto del programa económico con anclas: fiscal, monetaria, cambiaria, una estrategia financiera que las consolida y un Presidente que las custodia; la inflación mayorista de 2025 (26,2%) fue la menor desde 2017″.

Inflación mayorista: menor nivel en 8 años y aceleración en diciembre

El Indec reportó en su último relevamiento mensual una suba de 0,8 puntos porcentuales frente al 1,6% registrado en noviembre. En la comparación interanual, la variación del índice marcó una baja de 40,9 puntos respecto al 67,1% de 2024, alcanzando el valor más bajo desde 2017, año en el que el IPIM acumuló un 18,8%.

El resultado de diciembre de 2025 obedeció a un aumento de 2,4% en productos nacionales y de 1,7% en importados. Dentro de los productos nacionales, los principales aportes al IPIM provinieron de refinados del petróleo (0,70%), alimentos y bebidas (0,38%), petróleo crudo y gas (0,24%), vehículos y autopartes (0,23%) y productos agropecuarios (0,21%).

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) se elevó 2,2% en el mismo período, reflejo de incrementos de 2,2% en productos nacionales y 1,8% en importados.

El índice de precios básicos del productor (IPP) mostró una suba de 2,4% en diciembre, impulsada por aumentos de 2,8% en productos primarios y de 2,3% en manufacturados y energía eléctrica.

“La baja en la inflación mayorista fue posible gracias al programa de Gobierno que priorizó el superávit fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, la recapitalización del BCRA y una serie de medidas para desregular el comercio que permitió reducir costos innecesarios para el sector privado”, aseguraron desde el Ministerio de Economía.

Inflación mayorista: los precios que menos subieron en 2025

  • Equipos y aparatos de radio y televisión: 3,8%
  • Petróleo crudo y gas: 8,5%
  • Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 11,8%
  • Otros medios de transporte: 12,7%
  • Papel y productos de papel: 15,0%
  • Prendas de materiales textiles: 16,1%
  • Energía eléctrica: 16,9%
  • Madera y productos de madera excepto muebles: 17,0%
  • Productos textiles: 17,3%
  • Muebles y otros productos industriales: 18,2%
  • Productos metálicos excepto máquinas y equipos: 20,2%

Inflación mayorista: los precios que más subieron en 2025

  • Tabaco: 37,9%
  • Productos refinados del petróleo: 37,5%
  • Productos agropecuarios: 36,8%
  • Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%
  • Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%
  • Alimentos y bebidas: 28,0%
  • Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%
  • Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%
  • Productos pesqueros: 25,6%
  • Productos de minerales no metálicos: 25,7%

