Geopolítica y comercio: por qué, de acuerdo a un estudio internacional, la Argentina es un país “plurilateralista”

La firma del acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, creando uno de las áreas de intercambio más grandes de la economía mundial, va en línea con la vocación aperturista y librecambista del gobierno de Javier Milei, cuyo ministro de Economía, Luis Caputo, reivindicó ayer el arribo de un buque chino con más de 5.000 automóviles por el efecto benéfico que –argumentó- tendrá en términos de precios más bajos para los consumidores y aguijón para la competitividad de los fabricantes locales.

Un estudio de la consultora mundial BCG (antes más conocida como Boston Consulting Group) analizó el futuro del comercio global en el actual contexto de un “mosaico” mundial, de crecientes tensiones geopolíticas y un revivir de tendencias proteccionistas y nacionalistas que, a pesar de todo –proyecta- no detendrán el avance del comercio mundial.

“El comercio global resiliente podría crecer un 2,5% anual hasta 2034 pese al aumento de la fragmentación geopolítica”, dice el estudio, realizado por el Center for Geopolitics de BCG que identifica cuatro “nodos” de comercio global y subraya que gana impulso “un escenario en el que el comercio global total crece levemente por sobre el PBI mundial durante la próxima década (con el intercambio global pasando de USD 23 billones en 2024 a USD 34 billones en 2034) , en medio de importantes cambios de política”.

Y eso a pesar, precisa, de que las medidas de política industrial por motivos se seguridad nacional y económica se han multiplicado por más de seis desde 2022.

Cuatro escenarios y cuatro nodos

Los cuatro cuatro potenciales “escenarios” son los siguientes: uno de auto-suficiencia, que tendería a estrangular los intercambios; otro de “fortalezas regionales” en que dominaría el intercambio intra-regional, un tercero de comercio multilateral basado en reglas, que ha venido perdiendo fuerza y está en claro retroceso, y otro de un “mosaico multimodal” al que asigna las mayores chances de ocurrencia y en el que los diferentes actores juegan su propio juego.

En esos escenarios juegan cuadro “nodos” de la economía mundial: Estados Unidos, que dicta sus propias reglas y se atiene al America First (Primero América) como política); países plurilateralistas (grupo en el que, sin ser mencionado expresamente por BCG, entraría la Argentina actual), que priorizan reglas multilaterales, acuerdos comerciales y estándares de acceso a mercados; un grupo integrado por los socios del BRICS (excluida China), celosos de su soberanía, que priorizan a la integración comercial, a la que como un vehículo de crecimiento, y un cuarto nodo en el que ubican a China por sí misma.

La Argentina presenta así la particularidad de compartir características con los “plurilateralistas” y tener como primer y segundo socios comerciales por volumen de intercambio a Brasil y China, dos miembros de los BRICS, pero pero a la vez está geopolíticamente alineada con Estados Unidos.

Si bien el estudio afirma que el comercio global podría ser “más resiliente de lo que muchos esperaban frente al nacionalismo económicos y al aumento de los arancele”, por otro lado reconoce que las rutas comerciales por las que circulan esos bienes “se verían profundamente transformadas”.

“El futuro del comercio global se definirá por un mosaico de relaciones y prioridades regionales, no por un único conjunto de reglas”, explicó Alfonso Astudillo, Managing Director y Partner de BCG. “Para las empresas, esto representa un punto de inflexión estratégico. Según el modelo desarrollado por BCG, incluso en un contexto de creciente fragmentación, el comercio mantiene una trayectoria clara de crecimiento. Por eso, la ventaja será de quienes se adapten y asuman un rol de liderazgo temprano en este escenario en evolución”.

Bajo el escenario de “mosaico comercial multimodal”, estas serían algunos resultados:

La participación de EEUU en el comercio global de bienes disminuiría, a medida que mantiene su enfoque America First y prioriza la producción doméstica por sobre las importaciones. Esa caída se atribuye a al aumento de aranceles y otras barreras. “La proporción de importaciones de EEUU cubiertas por aranceles aumentó de 13% a 61% desde enero de 2025”, precisa el estudio. De todos modos, el ralentamiento comercial no llevaría necesariamente a un menor crecimiento del PBI de EEUU si se mantiene un impulso al consumo y a la producción interna.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they meet during the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Al Drago/File Photo

El crecimiento del comercio bilateral con los países BRICS+ (excluyendo a China) sea de solo 1,5% anual, al igual que el comercio de EEUU con los Plurilateralistas.

El comercio entre EEUU y China caería a un ritmo de 4,5% anual, siguiendo una tendencia observada en los últimos años.

El comercio de China seguiría creciendo, manteniéndose como el mayor socio comercial del llamado “Sur Global”, impulsado por la creciente necesidad de energía, alimento e insumos del gigante asiático, así como su búsqueda de nuevos mercados para sus bienes finales.

Los países “Plurilateralistas”, que incluye tanto economías avanzadas como emergentes, registrarían un crecimiento del comercio superior al promedio entre ellos y con gran parte del Sur Global hasta 2034, gracias a su compromiso con las reglas multilaterales. “Si bien no constituyen un bloque formal, cada uno participa en uno o más acuerdos comerciales plurilaterales (entre al menos tres países)”, dice el estudio.

Los países BRICS+ excluida China expandirán sus relaciones comerciales tanto con el Sur Global como con China. Ahí entran naciones como Brasil, Rusia, India y Sudáfrica y algunas de reciente incorporación al bloque como Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

En su parte final, el estudio señala que en los próximos años desarrollos como la revisión del Tratado entre México, EEUU y Canadá (USMCA) en 2026, “podrían modificar significativamente el escenario de mosaico comercial” y que también podrían producirse efectos de mayor alcance, a medida que otros países reaccionen al cambio de rumbo de EEUU o levanten barreras para corregir desequilibrios con China.

Cabe notar al respecto que en los primeros meses de este año la Argentina acumulará un déficit bilateral de USD 100.000 millones en el comercio bilateral con China, tomando como punto de partida el año 2008. Por otra parte, si bien Caputo celebró el arribo del buque de BYD, el mayor productor mundial de vehículos eléctricos, por otro lado la Argentina inició una investigación por posible dumping en la importación de lavarropas desde China, que en octubre pasado llegó a explicar el 98% de la importación argentina de lavarropas, que se incrementó fuertemente este año.

“El comercio global no está disminuyendo, sino reorganizándose”, dijo Astudillo. “Los líderes que integren la geopolítica en sus decisiones de inversión y estrategia estarán mejor posicionados para navegar la próxima década de cambios y asegurar tanto resiliencia como crecimiento”.