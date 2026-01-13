Economía

Verano 2026: el comienzo de la temporada mostró una alta ocupación en los principales destinos turísticos

El sector festeja la mejora en los números en el turismo interno, lo cual eleva las expectativas para las próximas semanas

Guardar
Se destaca el desempeño de
Se destaca el desempeño de ciudades costeras, centros serranos y polos turísticos del interior. Jose Tetty

El sector turístico arrancó la temporada con buenos números luego de un año complejo por el boom de viajes al exterior, como resultado de la apreciación cambiaria. Todos los principales destinos registran niveles de ocupación superiores al 60%, y en algunos casos se acercan a la capacidad máxima.

Según los primeros datos del Observatorio Argentino de Turismo, se destaca el desempeño de ciudades costeras, centros serranos y polos turísticos del interior.

En la Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata inició enero con una base de reservas que supera el 60%. El Partido de La Costa cerró el año con la llegada de 170.000 turistas, lo que representa un incremento del 16% respecto al mismo periodo del año anterior.

Pinamar superó el 80% de ocupación, mientras que Cariló registró picos de ocupación plena.

Pinamar superó el 80% de
Pinamar superó el 80% de ocupación, mientras que Cariló registró picos de ocupación plena (Crédito: Pablo Kauffer)

Durante el primer fin de semana de enero, Villa Gesell alcanzó el 84%. En la zona sur del distrito, Mar de las Pampas llegó al 98%, Las Gaviotas al 97% y Mar Azul al 95%. Monte Hermoso cerró el año con ocupación casi total y expectativas elevadas para el resto de la temporada.

En Córdoba, los principales destinos serranos mostraron una ocupación hotelera y en cabañas que osciló entre el 75% y el 95% en el cierre del año. Villa Carlos Paz inició la temporada con un 90% de ocupación, mientras que Santa Rosa de Calamuchita reportó un 95% durante el primer fin de semana de enero.

Según el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, en lo que va de 2026, la temporada acumula 650.000 turistas, un 20% más que el año pasado.

La región del Litoral también mostró números positivos. En Entre Ríos, Gualeguaychú y Colón superaron el 80% de ocupación. En Misiones, el nivel de reservas rondó el 70% y se proyecta como uno de los destinos más convocantes del verano. Santa Fe cerró 2025 con más de un millón cien mil turistas.

En Misiones, el nivel de
En Misiones, el nivel de reservas rondó el 70%(argentina.gob)

En Cuyo, Mendoza se posicionó como uno de los destinos más buscados, con reservas cercanas al 80% para el inicio de la temporada.

El Norte argentino también reportó cifras destacadas. En Tucumán, Tafí del Valle y San Javier iniciaron la temporada con reservas superiores al 70%. En Jujuy, la Quebrada de Humahuaca también superó ese porcentaje.

En la Patagonia, Bariloche registró más del 80% de reservas al comienzo del verano. Villa La Angostura y San Martín de los Andes alcanzaron el 85% de ocupación.

La temporada arrancó con una alta demanda en múltiples regiones, y varios destinos se acercan a la plena ocupación en las primeras semanas del año.

Laura Teruel, presidenta de la CAT, señaló que “estos números son el resultado del trabajo conjunto del sector público y privado sumando a la diversidad de la oferta turística de nuestro país, promociones y financiación para facilitar la decisión de los argentinos de seguir eligiendo viajar por la Argentina, así como también continuar propiciando que más turistas internacionales vengan a visitarnos”.

En la Patagonia, Bariloche registró
En la Patagonia, Bariloche registró más del 80% de reservas al comienzo del verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El gran desafío para la temporada es sostener este ritmo, cuidar la calidad de los servicios y seguir consolidando al turismo como un motor clave de la economía y el empleo”, agregó.

De todos modos, la tendencia al alza en el turismo emisivo continúa, con Brasil como destino destacado: registró en 2025 un total de 9.287.196 llegadas de turistas extranjeros, la mayor cifra histórica según datos oficiales de Embratur. Los visitantes argentinos representaron más de un tercio del total, con 3.386.823 turistas.

La Argentina se consolidó como el principal mercado emisor, con un crecimiento interanual del 72% respecto a 2024. En segundo lugar, se ubicaron los turistas de Chile, con 801.921 visitantes, seguidos por los provenientes de Estados Unidos, que sumaron 759.637 llegadas.

Temas Relacionados

costa atlánticamar del platavilla gesselcórdobaturismoVeranoVerano 2026 Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Torta gratis y hasta 40% de descuento: los beneficios que ofrecen los supermercados en el día de tu cumpleaños

Durante el mes del aniversario, las principales cadenas activan incentivos exclusivos para usuarios registrados, que incluyen obsequios y rebajas mediante cupones digitales, con condiciones de uso específicas y validez limitada según cada empresa

Torta gratis y hasta 40%

La inflación al consumidor en Estados Unidos se mantuvo estable en el 2,7% interanual en diciembre

El índice de precios al consumo registró una variación anual idéntica a la de noviembre, de acuerdo con los datos oficiales. El avance mensual fue del 0,3%, en un contexto marcado por las tensiones comerciales impulsadas desde la Casa Blanca

La inflación al consumidor en

Cómo pedir un crédito hipotecario en forma 100% online en la nueva plataforma del Banco Nación

La entidad pública ya permite solicitar financiamiento para vivienda sin necesidad de ir a una sucursal

Cómo pedir un crédito hipotecario

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 13 de enero

El dólar al público es ofrecido a $1.490 en el Banco Nación. Las reservas crecieron en USD 372 millones, a USD 44.768 millones, y el BCRA compró ayer USD 55 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a

Por qué 2026 será un año clave para la industria automotriz y cómo podrá competir a pesar de la alta carga tributaria

México y Brasil son los espejos para mirarse. Ambos países exportan en condiciones competitivas como herramienta para enfrentarse a la ola asiática. Argentina sigue exportando impuestos y sobreviviendo cada vez con mayor dificultad

Por qué 2026 será un
DEPORTES
Las dos promesas de River

Las dos promesas de River Plate que podrían tener rodaje en otros clubes de Primera División

El argentino Luciano Benavides se confundió, cometió un error en el inicio de la etapa y perdió el liderazgo del Rally Dakar: “Tuve que sobrevivir”

La AFA contestó la intimación de la Inspección General de Justicia y desestimó las críticas del Gobierno

Las causas que empujaron la salida de Xabi Alonso del Real Madrid con el fichaje de Mastantuono en el foco y la queja por el “poder” de las figuras

El inesperado accionar del argentino Camilo Ugo Carabelli con su pelo en pleno partido del ATP 250 de Auckland

TELESHOW
Qué dijo Maia Reficco de

Qué dijo Maia Reficco de las versiones de romance con Franco Colapinto

Benjamín Vicuña disfruta de su verano más esperado con sus hijos y su novia en Punta del Este: “Mi tribu”

Comienza el repechaje en MasterChef Celebrity: qué participantes regresan y qué figuras se suman

Diego Leuco confesó sus temores sobre el paso del tiempo y el deseo de formar una familia

Marixa Balli a pura tensión en la gala de eliminación de Masterchef: la palabra cortante a Yanina Latorre

INFOBAE AMÉRICA

Sequía en Uruguay: lluvias dieron

Sequía en Uruguay: lluvias dieron “alivio” a productores que siguen reclamando medidas al gobierno

La Justicia de Hong Kong se prepara para sentenciar al activista Jimmy Lai luego de los pedidos de reducción de pena

La Comisión Europea propuso sanciones rápidas contra Irán por la represión de las protestas: “El número de muertos es espantoso”

Una “lona precolombina” transforma la fachada del Palacio de Cristal

Marco Rubio recibió al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura