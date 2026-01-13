Verano 2026: el comienzo de la temporada mostró una alta ocupación en los principales destinos turísticos

Se destaca el desempeño de ciudades costeras, centros serranos y polos turísticos del interior. Jose Tetty

El sector turístico arrancó la temporada con buenos números luego de un año complejo por el boom de viajes al exterior, como resultado de la apreciación cambiaria. Todos los principales destinos registran niveles de ocupación superiores al 60%, y en algunos casos se acercan a la capacidad máxima.

Según los primeros datos del Observatorio Argentino de Turismo, se destaca el desempeño de ciudades costeras, centros serranos y polos turísticos del interior.

En la Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata inició enero con una base de reservas que supera el 60%. El Partido de La Costa cerró el año con la llegada de 170.000 turistas, lo que representa un incremento del 16% respecto al mismo periodo del año anterior.

Pinamar superó el 80% de ocupación, mientras que Cariló registró picos de ocupación plena.

Durante el primer fin de semana de enero, Villa Gesell alcanzó el 84%. En la zona sur del distrito, Mar de las Pampas llegó al 98%, Las Gaviotas al 97% y Mar Azul al 95%. Monte Hermoso cerró el año con ocupación casi total y expectativas elevadas para el resto de la temporada.

En Córdoba, los principales destinos serranos mostraron una ocupación hotelera y en cabañas que osciló entre el 75% y el 95% en el cierre del año. Villa Carlos Paz inició la temporada con un 90% de ocupación, mientras que Santa Rosa de Calamuchita reportó un 95% durante el primer fin de semana de enero.

Según el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, en lo que va de 2026, la temporada acumula 650.000 turistas, un 20% más que el año pasado.

La región del Litoral también mostró números positivos. En Entre Ríos, Gualeguaychú y Colón superaron el 80% de ocupación. En Misiones, el nivel de reservas rondó el 70% y se proyecta como uno de los destinos más convocantes del verano. Santa Fe cerró 2025 con más de un millón cien mil turistas.

En Misiones, el nivel de reservas rondó el 70%(argentina.gob)

En Cuyo, Mendoza se posicionó como uno de los destinos más buscados, con reservas cercanas al 80% para el inicio de la temporada.

El Norte argentino también reportó cifras destacadas. En Tucumán, Tafí del Valle y San Javier iniciaron la temporada con reservas superiores al 70%. En Jujuy, la Quebrada de Humahuaca también superó ese porcentaje.

En la Patagonia, Bariloche registró más del 80% de reservas al comienzo del verano. Villa La Angostura y San Martín de los Andes alcanzaron el 85% de ocupación.

La temporada arrancó con una alta demanda en múltiples regiones, y varios destinos se acercan a la plena ocupación en las primeras semanas del año.

Laura Teruel, presidenta de la CAT, señaló que “estos números son el resultado del trabajo conjunto del sector público y privado sumando a la diversidad de la oferta turística de nuestro país, promociones y financiación para facilitar la decisión de los argentinos de seguir eligiendo viajar por la Argentina, así como también continuar propiciando que más turistas internacionales vengan a visitarnos”.

En la Patagonia, Bariloche registró más del 80% de reservas al comienzo del verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El gran desafío para la temporada es sostener este ritmo, cuidar la calidad de los servicios y seguir consolidando al turismo como un motor clave de la economía y el empleo”, agregó.

De todos modos, la tendencia al alza en el turismo emisivo continúa, con Brasil como destino destacado: registró en 2025 un total de 9.287.196 llegadas de turistas extranjeros, la mayor cifra histórica según datos oficiales de Embratur. Los visitantes argentinos representaron más de un tercio del total, con 3.386.823 turistas.

La Argentina se consolidó como el principal mercado emisor, con un crecimiento interanual del 72% respecto a 2024. En segundo lugar, se ubicaron los turistas de Chile, con 801.921 visitantes, seguidos por los provenientes de Estados Unidos, que sumaron 759.637 llegadas.