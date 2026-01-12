Economía

La cantidad de turistas argentinos que viajaron a Brasil creció un 72% durante 2025

Los viajeros locales explicaron más de un tercio del récord de llegadas internacionales que alcanzó Brasil en 2025

Solo el año pasado viajaron a Brasil alrededor de 3,3 millones de argentinos EFE/ Antonio Lacerda

Con un dólar que se mantuvo relativamente estable durante gran parte del año y que volvió más atractivo vacacionar fuera del país, cada vez más argentinos optaron por destinos del exterior en 2025. Brasil fue uno de los grandes beneficiados de ese fenómeno. Es que, con los argentinos a la cabeza, el país vecino alcanzó en 2025 un récord histórico de turistas internacionales.

Solo el año pasado, Brasil recibió 9.287.196 llegadas de turistas extranjeros, el mayor volumen registrado en toda su historia, según datos oficiales de Embratur. Los argentinos explicaron más de un tercio de ese total, con 3.386.823 turistas.

De hecho, la Argentina se mantuvo como el principal mercado emisor, que, en términos interanuales, registró un crecimiento del 72% frente a 2024. Detrás se ubicaron los turistas provenientes de Chile, con 801.921 visitantes, y de los Estados Unidos, con 759.637. El flujo europeo también fue relevante, con Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido y España, que aportaron en conjunto 1.274.567 ingresos.

Conectividad y promoción

La llegada de más de 9 millones de turistas equivale a casi 3000 vuelos internacionales aterrizando a lo largo del año en distintos puntos del territorio brasileño.

De esta manera, el país vecino no solo superó el último récord histórico que había conseguido en 2024, cuando cerca de 6,7 millones de viajeros internacionales arribaron al país, sino que además superó una meta que se había puesto el propio gobierno brasileño.

Playa de Cassino, en Brasil
Playa de Cassino, en Brasil (Adobe Stock).

En términos interanuales, las llegadas crecieron 37,1%, y quedaron 34,6% por encima del objetivo fijado en el Plan Nacional de Turismo 2024-2027, que proyectaba 6,9 millones de visitantes, informó Embratur, el equivalente a la Secretaría de Turismo en la Argentina.

Este salto consolidó a Brasil como uno de los destinos más competitivos de la región y reforzó su posicionamiento internacional, en un contexto en el que la conectividad aérea y la estrategia de promoción jugaron un rol clave.

Las fiestas, en Brasil

Si bien el buen desempeño se sostuvo a lo largo de todo el año, diciembre se ubicó como el cuarto mejor mes en términos de turismo internacional, solo por detrás de enero, febrero y marzo. En el último mes de 2025, 896.488 extranjeros visitaron Brasil, un 11% más que en diciembre del año anterior, lo que sumó cerca de 90.000 llegadas adicionales frente al mismo período de 2024.

En cuanto a los puntos de ingreso, San Pablo volvió a liderar con 2.753.869 turistas internacionales, seguido por Río de Janeiro, con 2.196.443, y Rio Grande do Sul, que contabilizó 1.535.806 llegadas.

La contracara en la Argentina

El récord brasileño se dio en paralelo a un fuerte crecimiento del turismo emisivo argentino y una baja real en el ingreso de viajeros extranjeros al país. De acuerdo con datos del Indec, entre enero y noviembre del año pasado 17.561.100 personas salieron del país, un 43,3% más que en el mismo período de 2024, cuando habían sido 12,2 millones.

El informe oficial distinguió entre “turistas”, aquellos que pernoctan al menos una noche en el exterior, que crecieron 46,9%, y “excursionistas”, quienes regresan el mismo día, con un alza del 37,6%. El fenómeno de los tours de compras hacia países limítrofes, incentivado por un dólar más accesible, llevó a que varios pasos fronterizos operaran al límite de su capacidad.

En ese segmento, los excursionistas pasaron de 4,6 millones en 2024 a 6,3 millones en 2025, lo que implicó 1,7 millones de viajes adicionales de ida y vuelta en el día.

Las cifras de turismo receptivo en la Argentina, en cambio, mostraron un desempeño opuesto. Entre enero y noviembre de 2025 ingresaron al país 7.887.800 extranjeros, lo que representó una caída del 20,9% frente al mismo período del año anterior. La baja alcanzó tanto a turistas (-14,9%) como a excursionistas internacionales (-28,7%), en un contexto de pérdida de competitividad cambiaria frente a otros destinos de la región.

