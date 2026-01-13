Torta gratis y hasta 40% de descuento: los beneficios que ofrecen los supermercados en el día de tu cumpleaños

Los beneficios por cumpleaños incluyen productos sin cargo y descuentos porcentuales que se activan durante el mes calendario del aniversario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el mes en el que una persona cumple años, distintas cadenas de supermercados ofrecen beneficios específicos vinculados a esa fecha. Las propuestas incluyen descuentos, cupones promocionales y productos sin cargo, con condiciones particulares según cada empresa y con vigencia limitada al mes calendario del cumpleaños del cliente.

Estas acciones se dirigen a consumidores que cuentan con registro previo en programas de fidelización o aplicaciones oficiales. Para acceder a los beneficios, cada usuario debe validar su identidad y cumplir con los pasos establecidos por la cadena correspondiente. Las promociones no se aplican de manera automática a todos los compradores, sino que requieren activación previa y el cumplimiento de condiciones específicas.

Una de las cadenas que ofrece un beneficio puntual es Jumbo, que permite a sus clientes acceder a una torta gratis durante el mes de su cumpleaños. Para utilizar este beneficio, el cliente recibe un código de regalo, que habilita la selección de una torta en el sector de panadería de la sucursal. En la línea de cajas, el valor del producto se descuenta mediante el uso del voucher asociado al beneficio.

El mecanismo de Jumbo se concentra exclusivamente en el área de panadería y requiere que el cliente realice la elección del producto dentro del local. El beneficio funciona como un descuento directo en caja, sin reintegros posteriores ni acreditaciones diferidas. La promoción se limita estrictamente al mes del cumpleaños y no se extiende fuera de ese período.

Por otro lado, Coto ofrece a sus clientes registrados un cupón de descuento del 40%, válido para una sola compra dentro del mes de cumpleaños. El beneficio se aplica a una variedad amplia de productos y no se restringe a un solo rubro específico. El cupón se envía a los usuarios que forman parte del sistema de registro de la cadena.

Según las condiciones del beneficio, el descuento de Coto alcanza a tortas y productos de panadería, además de quesos, fiambres, snacks, bebidas y otros artículos incluidos dentro de la promoción. Para utilizar el cupón, el cliente debe aplicarlo al finalizar una compra online, lo que implica operar a través de los canales digitales habilitados por la empresa.

En el caso de Carrefour, la cadena ofrece un cupón de 25% de descuento, con un tope máximo de $10.000, disponible durante el mes de cumpleaños del cliente. El beneficio se activa desde la aplicación oficial de la empresa y se aplica de forma automática en el momento del pago, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Para acceder al descuento, el usuario debe activar previamente el cupón en la app de Carrefour. Al momento de pagar en la caja, la presentación del DNI permite que el sistema identifique al cliente y aplique la promoción correspondiente. El descuento se refleja directamente en el ticket de compra, sin necesidad de presentar cupones impresos.

El tope de $10.000 fija un límite máximo al beneficio, independientemente del monto total de la compra. De este modo, el descuento no supera esa cifra aun cuando el porcentaje aplicado resulte mayor. La promoción mantiene vigencia exclusiva durante el mes del cumpleaños y no se prolonga más allá de ese lapso.

Las tres cadenas comparten características comunes en sus propuestas. En primer lugar, todas vinculan los beneficios al mes de cumpleaños del cliente. En segundo término, el acceso a las promociones requiere registro previo y validación de datos personales. Además, cada empresa establece condiciones claras de uso, que definen los canales habilitados, los productos alcanzados y la forma de aplicación del beneficio.

En todos los casos, las promociones forman parte de estrategias de fidelización de clientes, que buscan reforzar el vínculo con los consumidores mediante beneficios asociados a una fecha personal. El acceso a los descuentos y regalos depende del cumplimiento de los requisitos establecidos y de la correcta utilización de las herramientas digitales o vouchers disponibles.

Los beneficios no contemplan la transferencia a terceros ni la acumulación con otras promociones, según las condiciones informadas. Cada incentivo se asocia directamente al titular de la cuenta y a la fecha de cumpleaños registrada en el sistema. Tampoco se detalla la posibilidad de extender el beneficio en caso de no utilizarlo dentro del período correspondiente.