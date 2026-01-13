Mercados: acciones y bonos operan con mínimas bajas a la espera del dato de inflación

La rueda bajista de Wall Street le quita impulso a los activos argentinos.

La plaza bursátil de Argentina se mantenía mayormente estable este martes ante un impasse inversor, luego de que el Gobierno argentino cumpliera obligaciones de deuda, en una jornada donde se anunciará el dato inflacionario de diciembre.

A las 13:10 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae un leve 0,1%, en los 3.070.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- también caen 0,1% en promedio. El riesgo país de JP Morgan asciende cuatro unidades para la Argentina, en los 581 puntos básicos, el punto más alto desde el 12 de diciembre.

Bajas de hasta 0,6% en los principales índices de las bolsas de Nueva York le quitan impulso a los papeles argentinos. Entre los ADR y acciones operados en dólares destaca el descenso de 4,9% para Mercado Libre, mientras que YPF rebota 2,2 por ciento.

Las sanciones comerciales de los EEUU a Irán apuntalan la cotización internacional del petróleo. La variedad del crudo ligero de Texas avanza 3%, por encima de los 61 dólares el barril.

La administración de Javier Milei realizó el viernes el pago de cupones de bonos por unos 4.300 millones de dólares y canceló 2.500 millones a Estados Unidos por las divisas utilizadas de un swap de monedas.

“La mayor cautela del norte (EEUU) condiciona a los activos domésticos, y así es que por el momento no logran aprovechar el ‘efecto reinversión’ del pago de los bonos del viernes”, dijo el economista Gustavo Ber.

El dólar en el segmento interbancario operaba con mínima suba de 1,50 peso a 1.469 pesos.

Gustavo Ber añadió que “a nivel económico, más allá de monitorear la macha de la inflación y la actividad, el foco está puesto en las compras del Banco Central -dentro del plan para acumular reservas- y la estrategia de financiamiento como se transitaría el año en busca de ir avanzando hacia un roll-over total de los vencimientos”.

El BCRA, que viene comprando divisas en enero para acumular reservas dentro de una profundización de su programa monetario, no brindó detalles del origen de los fondos utilizados para el repago del swap con Estados Unidos.

“Luego de festejar ‘el adiós’ a la deuda de Basilea en abril de 2024, el BCRA habría vuelto a solicitarle un swap por 2.500 millones de dólares para poder cancelar la activación del swap con el Tesoro americano”, estimó la consultora EcoGo. “Las reservas brutas y netas se mantienen casi intactas en el cálculo, aunque los nuevos dólares no son líquidos”, señaló.

El Tesoro anunció las condiciones de la licitación de deuda en pesos que se realizará el miércoles en la que enfrenta vencimientos por unos 9,6 billones de pesos.

“Se trata de la primera licitación del año y llega en un contexto desafiante: los vencimientos mensuales rondan los 30 billones de pesos, de los cuales aproximadamente la mitad está en poder del sector privado, lo que eleva la exigencia de rollover para el Tesoro”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Despejado el pago en dólares, esta semana el Gobierno enfrenta una nueva licitación con vencimientos aproximados por $9 billones y se espera concrete un alto rollover para mayor tranquilidad hasta final de mes", definió Ignacio Morales.

En las bolsas internacionales también se asimilaba el informe de inflación en los EEUU, que determinará los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed) norteamericana para el sendero de tasas de interés.

“La inflación de diciembre en los Estados Unidos estuvo en línea con lo esperado al mostrar una variación de 0,3% mensual. De esta manera la inflación medidla por IPC tuvo una variación de 2,7% en 2025”, comentaron los analistas de Balanz Capital.