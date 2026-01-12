El oro batía récords anoche y en Argentina recomiendan invertir en pesos a tasa fija, que superarán la inflación

Imagen de archivo de lingotes de oro expuestos en la tienda de la firma Degussa en Singapur. 16 junio 2017. REUTERS/Edgar Su

Venezuela e Irán inquietan a los inversores tanto como los cambios constantes en los discursos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Observan su opinión, más que verbalizarla, y la comunican a través de los mercados.

Anoche, en el after market eran contundentes. Los futuros del oro superaban el récord histórico del 24 de diciembre de USD 4.527,50 por onza. El principal analista del Bank of America señaló que en poco tiempo estará en USD 5.000 la onza y en 8.000 comenzando el 2027.

Los vaticinios tienen que ver con la inestabilidad que se instaló. Venezuela es un efecto dominó sobre el mundo. Cuba y Groenlandia están en la mira deTrump. Irán quiere volver a los años del Sha, destronado por el Imam Jomeini para imponer el régimen basado en la fe islámica. El hijo de Pahlevi a los 65 años observa desde el exilio las protestas y pide volver a un sistema donde política y religión estén separadas.

El petróleo es el otro indicador del comportamiento de los inversores: anoche el Brent, de referencia para la Argentina, se encaminaba a los USD 64 el barril, el valor más alto desde el 4 de diciembre.

Los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York mostraban leves rojos y las de Europa eran un mix de subas y bajas. Los mercados de Oriente, ya abiertos, estaban en verde, pese a la crisis que desató Japón con la suba de los rendimientos de sus bonos.

Vencimientos y licitación

Las consultoras locales, en sus análisis, estaban ajenas a estos movimientos porque cambió el escenario tras el pago del viernes de los bonos soberanos. La coincidencia es que los bonos y plazos fijos en pesos son la inversión más prometedora porque pueden derrotar al dólar y las tasas.

EconViews, la consultora que dirige Miguel Kiguel, menciona “desafíos importantes: domar una inflación que se muestra inflexible, lograr que la reactivación llegue a muchos más sectores y al consumo, que el riesgo país bajé otros 100 puntos para poder volver al mercado a tasas razonables, y que aumenten la reservas y se saque el cepo”.

Sobre la política cambiaria indica que el comienzo es auspicioso, con el debut del programa de compra de reservas y del ajuste de las bandas por inflación. “Lo más destacado fue que el Banco Central efectivamente empezó a comprar dólares, acumulando más de USD 200 millones en la primera semana. Un guiño que el mercado estaba reclamando desde hace tiempo. Pero el nuevo esquema no estuvo exento de turbulencias. Entre fines de diciembre y principios de enero, se vio algo más de presión cambiaria y el Gobierno dio señales de que no está dispuesto a tolerar demasiada volatilidad en el tipo de cambio. El Tesoro salió a vender dólares y el BCRA ofreció bonos dollar linked ajustan por inflación) para calmar las aguas. La duda ahora es si van a poder seguir comprando reservas sin que el dólar se mueva demasiado, algo clave para que ceda el riesgo país”, destaca la consultora.

Del pago del swap a Estados Unidos deduce una “lectura clara: la mano que dio Trump fue por las elecciones y ahora la Argentina tiene que empezar a hacer los deberes y financiarse sola. Bajando a la calle, empieza a crecer la preocupación por la persistencia de la inflación y por la debilidad de la actividad económica”.

Contexto global mixto

La consultora FMyA que dirige Fernando Marull, resaltó que el contexto global resultó mixto. “El mundo reaccionó favorablemente a los acontecimientos del último fin de semana en Venezuela; pero, en los últimos días, el mal desempeño de Brasil arrastró a los activos locales. De todas maneras, el escenario global continúa siendo favorable para el país en líneas generales”, observa. Y agrega que se terminó de confirmar que la actividad “durante noviembre estuvo muy floja, luego de que el INDEC diera a conocer los datos de Industria y Construcción para ese mes; para diciembre, en cambio, los datos preliminares (recaudación, cemento, atentamientos, crédito) anticipan un rebote. Estimamos que 2025 habría cerrado con un aumento de 4,2% del PBI y estimamos una cifra similar para 2026 (por encima del 3,5% que estima el mercado). Por otro lado, nuestra medida de inflación de alta frecuencia mantuvo la velocidad crucero de 0,4% durante diciembre, y estimamos que la inflación del mes habría sido cercana a 2,2%; el mercado (REM) estima un poco más (2,3%), y en los últimos días algunas consultoras medían 2,5 por ciento.

Las recomendaciones parecen orientarse a los depósitos en pesos, porque superarían la inflación

El informe indica que la atención continúa sobre la Reforma Laboral, que el Gobierno aspira a aprobar en el Senado durante los primeros días de febrero. “El oficialismo -precisa- cuenta con 20 votos en la Cámara Alta, debe reunir otros 16 y busca convencer a gobernadores moderados. Además, en estas semanas, comenzarán a discutirse las paritarias, con dudas respecto a la inflación esperada para este año”.

Auxtin Maquieyra, de Sailing Inversiones, observa que tras acreditarse el pago de los cupones “y a diferencia de lo observado en los dos eventos previos que estuvieron más asociados a toma de ganancias que a reinversión, en esta ocasión el comportamiento del mercado mostró una dinámica diferente. A diferencia de aquellas ocasiones, el flujo de fondos proveniente de los cupones parece haberse canalizado nuevamente hacia los bonos, generando una demanda adicional en lugar de presión vendedora. Este cambio se reflejó especialmente en el tramo largo de la curva y en los instrumentos bajo ley argentina, que mostraron subas significativas hacia el cierre de la rueda. En ese sentido, el AL35 avanza cerca de 1,5%, mientras que el AE38 registra una suba en torno al 1,3%, sugiriendo una mayor predisposición a la reinversión y una mejora en el apetito por riesgo soberano en comparación con pagos de cupones anteriores. Aun vemos potencial de compresión en ese tramo de la curva principalmente, con tasas levemente por debajo de los dos dígitos”.

Licitación

Para Adcap Grupo Financiero la atención está puesta en el anuncio, hoy, de la licitación del Tesoro que enfrenta vencimientos “por alrededor de $13 billones y cuenta con $4,2 billones en depósitos en el Banco Central y, en un contexto de liquidez ajustada, esperamos un rollover (renovación) cercano al 70%”. La licitación se liquidará el miércoles".

Adcap espera un menú de licitación diversificado, “que combine instrumentos a tasa fija de corto y largo plazo junto con distintas alternativas de cobertura -incluidos bonos dollar linked, TAMAR y CER- en diversos vencimientos, con el objetivo de ampliar la demanda. Si las condiciones de liquidez continúan tan ajustadas como en la actualidad, no descartamos cierta concesión en las tasas de corte primarias para incentivar la participación y sostener un mayor rollover”.

Para Inversiones Pergamino “el horizonte que se abre hasta el próximo pago de renta de los bonos dólar hard en julio de 2026 permite construir un marco de inversión ordenado y, sobre todo, consistente entre variables que históricamente en Argentina suelen moverse de forma desalineada. Hoy, inflación, tasas de interés y tipo de cambio muestran una convergencia que habilita decisiones tácticas claras”. El informe agrega que “para el período enero-junio 2026, la inflación proyectada acumula aproximadamente 11,1%, con un sendero mensual descendente desde niveles cercanos al 2% hacia la zona del 1,5%. Este proceso no solo consolida la desaceleración nominal, sino que redefine el rol de la política monetaria: la inflación deja de ser el driver dominante de las expectativas y pasa a convivir con un esquema donde la tasa de interés vuelve a ser la variable central”.

El REM -prosigue “descuenta una baja gradual de la tasa de política monetaria, con una TAMAR que se mueve desde niveles cercanos al 28% hacia el 24%. Aun así, el rendimiento acumulado en pesos para los próximos seis meses ronda el 14%, superando con comodidad a la inflación esperada. Este diferencial real positivo es clave porque sostiene el atractivo del carry trade (inversión en pesos), reduce presiones cambiarias y permite extender duration en pesos sin asumir riesgo excesivo”.

La volatilidad no se terminó

La consultora 1816 observa que aunque se haya disipado el riesgo político, “la deuda soberana en moneda local seguirá operando con volatilidad en la medida que se mantenga sin grandes cambios el régimen monetario y el BCRA permita que suban las tasas para que el spot no se acerque al techo de la banda cuando afloje la demanda de pesos. Con integración mínima de encajes de 75%, que da al sistema un margen de maniobra de hasta $4 billones, los cambios de mes son otro momento de posible relajamiento monetario (junto con las liquidaciones de licitaciones del Tesoro), pero no hizo falta pasar de la primera semana del año para ver lo que puede suceder si el Central sigue endureciendo las condiciones de liquidez”.

La incertidumbre domina el mercado internacional

Y F2, que dirige Andrés Reschini indica que el mercado de pesos “se nota más estable luego de que los pasivos remunerados de BCRA cayeran. Aun así, los break evens de inflación siguen corriéndose lentamente al alza y esto ensancha el rango entre bandas, además de presionar a las tasas al alza”. Sobre el swap cancelado a EEUU, “según los datos de su balance los compromisos con organismos internacionales se habrían incrementado en el mismo período unos USD 2.516 millones, una cifra similar, aunque presumiblemente bajo condiciones más favorables”.

En cuanto al mercado, F2 destaca que sigue la caída en los volúmenes operados “tanto en bonos dollar linked como en futuros con la salvedad que en los primeros los montos operados se mantienen considerablemente por encima del nivel de noviembre/diciembre. Los futuros ajustaron mixtos con variaciones marginales y por primera vez en lo que va de enero vieron retroceder el interés abierto (-17,9 millones). De todos modos, como hemos ido subrayando durante la semana, se hace notoria la presencia oficial intentando mantener el atractivo del carry trade y eso puede generar algunas dudas sobre la sostenibilidad de las compras de reservas en caso de persistir este cuadro de intervención. La posición de reservas netas sigue débil desde la fase III y puede indicar que el Gobierno ha sido más flexible con las restricciones que con el tipo de cambio. Mientras las reformas que podrían mejorar el atractivo de la Argentina para el universo inversor (internacional y local) están en trámite, el BCRA inicia su fase de recompra de reservas inyectando anabólicos en las curvas dollar linked. Por ahora logra saldos positivos sin demasiado ruido, pero las expectativas crecientes de inflación son un punto para estar atentos y es allí donde el Ministerio de Economía tiene otro gran desafío”.

Para Aldazabal & Cia. “los activos financieros argentinos cerraron la semana con desempeño positivo tanto en la curva en pesos como en la curva en dólares. Los principales highlights de la semana incluyen la concertación del repo y el pago de cupones y amortizaciones de los bonos soberanos en moneda extranjera, mientras que en el segmento en pesos se observó una relajación de las tasas tras el episodio de estrés registrado la semana previa”.

Todos los análisis coinciden en apostar a las tasas de interés en pesos porque creen que van a superar al dólar y la inflación. Solo queda por ver cómo afectará el mundo a los bonos y acciones argentinas.