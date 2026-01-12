Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 12 de enero

El dólar al público es ofrecido sin variantes este lunes, a $1.490 para la venta en el Banco Nación. En la semana pasada restó cinco pesos, desde los $1.495 del viernes 2. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.483,19 para la venta y $1.439,77 para la compra.
El Banco Central informó que el 7 de enero, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado subieron USD38 millones, para terminar en USD 37.111 millones, muy cerca del récord histórico de USD 37.135 millones del 5 de enero.
Durante la última semana se produjeron importantes novedades en el escenario financiero:
El pago de amortización de capital y renta de bonos Globales y Bonares y las repercusiones financieras de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por un grupo comando de los Estados Unidos -para ser juzgado por narcoterrorismo en ese país- fueron los acontecimientos que marcaron el pulso del mercado.
Tras el pago de deuda externa por USD 4.200 millones, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) experimentaron este viernes una baja diaria de casi USD 400 millones. No obstante, la autoridad monetaria adquirió USD 43 millones en el Mercado libre de Cambios (MLC) y acumuló compras por USD 218 millones en la semana.