Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 12 de enero

Tras el pago de deuda externa por USD 4.200 millones, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) experimentaron este viernes una baja diaria de casi USD 400 millones. No obstante, la autoridad monetaria adquirió USD 43 millones en el Mercado libre de Cambios (MLC) y acumuló compras por USD 218 millones en la semana .

El pago de amortización de capital y renta de bonos Globales y Bonares y las repercusiones financieras de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por un grupo comando de los Estados Unidos -para ser juzgado por narcoterrorismo en ese país- fueron los acontecimientos que marcaron el pulso del mercado.

El Banco Central informó que el 7 de enero, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado subieron USD38 millones, para terminar en USD 37.111 millones, muy cerca del récord histórico de USD 37.135 millones del 5 de enero.

El dólar al público es ofrecido sin variantes este lunes, a $1.490 para la venta en el Banco Nación. En la semana pasada restó cinco pesos, desde los $1.495 del viernes 2. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.483,19 para la venta y $1.439,77 para la compra.

Últimas noticias

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón Las entidades modificaron sus propuestas para quienes buscan alternativas de ahorro y rendimiento en moneda local

Quiénes pueden pedir la devolución del 30% de impuestos por gastos en el exterior y cómo hay que hacer el trámite Desde principios de enero, el organismo recaudador permite iniciar solicitudes vinculadas con consumos en moneda extranjera realizados durante 2025. El procedimiento varía según la situación fiscal de cada persona

La Asignación Universal por Hijo duplicó su poder de compra durante los últimos dos años Un informe privado muestra que los beneficiarios de la AUH terminaron 2025 con un poder adquisitivo dos veces mayor del que tenían al comienzo del gobierno actual

El Gobierno acentuó los recortes en la obra pública en 2025: qué efectos generó sobre la infraestructura La reducción de fondos impactó de lleno en rutas, viviendas y servicios esenciales. Cuáles fueron los programas más afectados