Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 12 de enero

El dólar al público es ofrecido a $1.490 en el Banco Nación. El dólar blue gana cinco pesos, a $1.510 para la venta

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido sin variantes este lunes, a $1.490 para la venta en el Banco Nación. En la semana pasada restó cinco pesos, desde los $1.495 del viernes 2. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.483,19 para la venta y $1.439,77 para la compra.

Subieron los depósitos en dólares

El Banco Central informó que el 7 de enero, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado subieron USD38 millones, para terminar en USD 37.111 millones, muy cerca del récord histórico de USD 37.135 millones del 5 de enero.

Qué va a pasar con el dólar luego del pago de deuda y los últimos movimientos del Gobierno

El Tesoro canceló USD 4.200 millones correspondientes a Bonares y Globales. La presión sobre las reservas del BCRA se vio atenuada al quedar parte de esas divisas reinvertidas en el mercado

Las bandas cambiarias en función
Las bandas cambiarias en función de la inflación demarcarán el sendero alcista del dólar (Foto: Reuters)

Durante la última semana se produjeron importantes novedades en el escenario financiero:

Semana financiera: las acciones petroleras se hundieron hasta 9% por la crisis en Venezuela

La tensión geopolítica impactó en los ADR del sector energético. El BCRA compró más de USD 200 millones en el mercado y las reservas crecieron a pesar del pago de Bonares y Globales. El dólar tuvo una ligera baja y quedó a $1.490 en el Banco Nación

La aversión global al riesgo
La aversión global al riesgo afectó a los activos argentinos.

El pago de amortización de capital y renta de bonos Globales y Bonares y las repercusiones financieras de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por un grupo comando de los Estados Unidos -para ser juzgado por narcoterrorismo en ese país- fueron los acontecimientos que marcaron el pulso del mercado.

El BCRA compró más de USD 200 millones en la semana pero las reservas cayeron por el pago de deuda

La autoridad monetaria compró USD 43 millones este viernes, aunque sus tenencias internacionales cedieron a USD 44.396 millones por la cancelación de un compromiso financiero del Tesoro

El BCRA activo el plan
El BCRA activo el plan para acumular reservas, que llegaron al nivel más alto en tres años. REUTERS/Enrique Marcarian

Tras el pago de deuda externa por USD 4.200 millones, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) experimentaron este viernes una baja diaria de casi USD 400 millones. No obstante, la autoridad monetaria adquirió USD 43 millones en el Mercado libre de Cambios (MLC) y acumuló compras por USD 218 millones en la semana.

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las entidades modificaron sus propuestas para quienes buscan alternativas de ahorro y rendimiento en moneda local

Plazo fijo: cuánto pagan los

Quiénes pueden pedir la devolución del 30% de impuestos por gastos en el exterior y cómo hay que hacer el trámite

Desde principios de enero, el organismo recaudador permite iniciar solicitudes vinculadas con consumos en moneda extranjera realizados durante 2025. El procedimiento varía según la situación fiscal de cada persona

Quiénes pueden pedir la devolución

La Asignación Universal por Hijo duplicó su poder de compra durante los últimos dos años

Un informe privado muestra que los beneficiarios de la AUH terminaron 2025 con un poder adquisitivo dos veces mayor del que tenían al comienzo del gobierno actual

La Asignación Universal por Hijo

El Gobierno acentuó los recortes en la obra pública en 2025: qué efectos generó sobre la infraestructura

La reducción de fondos impactó de lleno en rutas, viviendas y servicios esenciales. Cuáles fueron los programas más afectados

El Gobierno acentuó los recortes

Qué lugar ocupará la Argentina en 2026 entre los países con más inflación del mundo, según un ranking del FMI

Mientras se desarrolla el plan del Gobierno para desacelerar el aumento de precios, la economía argentina logrará ubicarse este año entre las primeras 30 del mundo

Qué lugar ocupará la Argentina

