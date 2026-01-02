Mercados: las acciones y los bonos argentinos negocian con ganancias moderadas en el arranque del año

Las acciones y los bonos argentinos son operados con moderada alza este viernes, tras el receso por la celebración del Año Nuevo. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana a las 11:30 horas un 1,3%, en los 3.090.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares promediaban una mejora de 0,2 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de tasas entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes, cedía tres unidades, en los 557 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares se imponían por el momento ganancias leves, frente a índices mixtos en Nueva York, con un panel Nasdaq positivo (+0,9%) y pérdidas en el Dow Jones de Industriales (-0,3%).

Los agentes financieros estaban pendientes de la evolución del dólar mayorista, en los $1.463 para la venta, bajo una nueva fase del programa monetario dispuesto por el Banco Central que apunta a acumular reservas internacionales y que incluye un esquema de bandas cambiarias que incrementarán según la inflación.

Desde 2026 el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del dato de inflación mensual de dos meses previos, por lo que desde hoy hasta fin de mes, el movimiento mensual del techo y piso de la banda cambiaria correrá al 2,5% mensual correspondiente a la inflación de noviembre pasado.

“Al atar las bandas a la inflación con un rezago de dos meses, lo que se provoca es un efecto de retroalimentación: ahora el tipo de cambio seguirá a la inflación y la inflación moverá la banda”, dijo Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

El foco del mercado se centrará en el nuevo esquema cambiario bajo el cual el BCRA estaría comprando el 5% del volumen operado.

“La actualización de las bandas, todo ello dentro de la estrategia de acumulación de reservas que se busca llevar adelante como mecanismo también para mejorar la confianza inversora y así poder recuperar la capacidad de roll-over de la deuda”, comentó el economista Gustavo Ber.

El próximo pago de deuda de unos 4.300 millones de dólares que deberá afrontar el Gobierno el próximo 9 de enero sigue manteniendo la atención del mercado en momentos en que se especula sobre un inminente acuerdo REPO (préstamo colateralizado) con bancos.

“La transacción ascendería a 1.500 millones de dólares, lo que, junto con los depósitos en dólares del Tesoro y los fondos provenientes de las concesiones hidroeléctricas del Comahue, sería suficiente para cubrir los vencimientos”, reportó Max Capital.

“El Gobierno necesita en 2026 coordinar tres objetivos: el equilibrio macro, el comienzo de un crecimiento palpable para el grueso de la población y la consolidación de la gobernabilidad”, estimó la consultora Qualy.

Los analistas de Rava Bursátil señalaron que “la economía argentina finaliza el año 2025 con una marcada volatilidad en las tasas de interés y la expectativa por la implementación de la nueva modalidad de ajuste de las “bandas cambiarias” a partir de enero. Durante las últimas jornadas, el mercado registra una elevada demanda de divisas que requiere la participación del Tesoro en el MULC para estabilizar la cotización. En este sentido, la acumulación de reservas internacionales constituye el principal desafío macroeconómico para el próximo año, en el marco del inicio del programa anunciado por el Banco Central".

Por su parte, “los inversores de renta fija esperan mayores precisiones sobre la modalidad de pago de los vencimientos de deuda de enero, En el mercado de instrumentos en pesos, se observa una oscilación significativa en las tasas de “caución”, que alcanzan niveles inusuales en operaciones de corto plazo. Existe una preferencia técnica por instrumentos ajustados por inflación con mayor duración, como el TX28, frente a opciones de vencimiento cercano", continuaron desde Rava.