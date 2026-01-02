Economía

Mercados: las acciones y los bonos argentinos negocian con ganancias moderadas en el arranque del año

El S&P Merval porteño sube 1,3%, mientras que los ADR en Wall Street exhiben leves alzas. Los bonos en dólares avanzan 0,2%, con un riesgo país en los 557 puntos básicos

Guardar

Las acciones y los bonos argentinos son operados con moderada alza este viernes, tras el receso por la celebración del Año Nuevo. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana a las 11:30 horas un 1,3%, en los 3.090.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares promediaban una mejora de 0,2 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de tasas entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes, cedía tres unidades, en los 557 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares se imponían por el momento ganancias leves, frente a índices mixtos en Nueva York, con un panel Nasdaq positivo (+0,9%) y pérdidas en el Dow Jones de Industriales (-0,3%).

Los agentes financieros estaban pendientes de la evolución del dólar mayorista, en los $1.463 para la venta, bajo una nueva fase del programa monetario dispuesto por el Banco Central que apunta a acumular reservas internacionales y que incluye un esquema de bandas cambiarias que incrementarán según la inflación.

Desde 2026 el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del dato de inflación mensual de dos meses previos, por lo que desde hoy hasta fin de mes, el movimiento mensual del techo y piso de la banda cambiaria correrá al 2,5% mensual correspondiente a la inflación de noviembre pasado.

“Al atar las bandas a la inflación con un rezago de dos meses, lo que se provoca es un efecto de retroalimentación: ahora el tipo de cambio seguirá a la inflación y la inflación moverá la banda”, dijo Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

El foco del mercado se centrará en el nuevo esquema cambiario bajo el cual el BCRA estaría comprando el 5% del volumen operado.

“La actualización de las bandas, todo ello dentro de la estrategia de acumulación de reservas que se busca llevar adelante como mecanismo también para mejorar la confianza inversora y así poder recuperar la capacidad de roll-over de la deuda”, comentó el economista Gustavo Ber.

El próximo pago de deuda de unos 4.300 millones de dólares que deberá afrontar el Gobierno el próximo 9 de enero sigue manteniendo la atención del mercado en momentos en que se especula sobre un inminente acuerdo REPO (préstamo colateralizado) con bancos.

“La transacción ascendería a 1.500 millones de dólares, lo que, junto con los depósitos en dólares del Tesoro y los fondos provenientes de las concesiones hidroeléctricas del Comahue, sería suficiente para cubrir los vencimientos”, reportó Max Capital.

“El Gobierno necesita en 2026 coordinar tres objetivos: el equilibrio macro, el comienzo de un crecimiento palpable para el grueso de la población y la consolidación de la gobernabilidad”, estimó la consultora Qualy.

Los analistas de Rava Bursátil señalaron que “la economía argentina finaliza el año 2025 con una marcada volatilidad en las tasas de interés y la expectativa por la implementación de la nueva modalidad de ajuste de las “bandas cambiarias” a partir de enero. Durante las últimas jornadas, el mercado registra una elevada demanda de divisas que requiere la participación del Tesoro en el MULC para estabilizar la cotización. En este sentido, la acumulación de reservas internacionales constituye el principal desafío macroeconómico para el próximo año, en el marco del inicio del programa anunciado por el Banco Central".

Por su parte, “los inversores de renta fija esperan mayores precisiones sobre la modalidad de pago de los vencimientos de deuda de enero, En el mercado de instrumentos en pesos, se observa una oscilación significativa en las tasas de “caución”, que alcanzan niveles inusuales en operaciones de corto plazo. Existe una preferencia técnica por instrumentos ajustados por inflación con mayor duración, como el TX28, frente a opciones de vencimiento cercano", continuaron desde Rava.

Temas Relacionados

acciones Argentinariesgo país Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Boom de autos importados: cuáles fueron las marcas que más vendieron en 2025

El 60% de los autos que se vendieron en la Argentina llegaron desde otros mercados, pero casi todos fueron brasileños. Una marca coreana fue la que más unidades vendió adelantándose a la mejor china que quedó en segundo lugar

Boom de autos importados: cuáles

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

La principal referencia bursátil del Reino Unido alcanzó un máximo histórico al inicio de 2026, impulsada por las ganancias en sectores tradicionales y a pesar de una exposición limitada al mercado de tecnología avanzada

El índice FTSE 100 de

Rige la Ley de Inocencia Fiscal: qué cambia desde hoy para los contribuyentes

La entrada en vigencia de la nueva normativa introduce modificaciones en los controles y obligaciones para quienes tributan, con énfasis en la transparencia y la simplificación de los procedimientos

Rige la Ley de Inocencia

Las exportaciones de 2025 serán las segundas más altas de la historia a pesar de la baja en los precios

Con datos oficiales para los primeros once meses, un informe privado espera ventas externas por USD 86.500 millones a pesar de la caída de los precios y un entorno global adverso

Las exportaciones de 2025 serán

Facturas de luz y de gas: quiénes seguirán recibiendo subsidios y quiénes pagarán la tarifa plena desde este mes

Un nuevo esquema oficializado este viernes redefine el acceso a la asistencia estatal en los servicios energéticos residenciales, unifica criterios en todo el país y ordena los beneficios según ingresos y situación socioeconómica de cada hogar

Facturas de luz y de
DEPORTES
Las dos referencias a la

Las dos referencias a la selección argentina en la casa de Messi que enloquecieron a los fanáticos

Preocupación por la salud del futbolista del Metz de Francia que salió herido del trágico incendio en un bar de Suiza

La promesa italiana del golf de 16 años que murió en el trágico incendio en un bar de Suiza

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

TELESHOW
Horacio Pagani aclaró por qué

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

La era del Gran Desapego

La era del Gran Desapego

Trató de conservar una imagen de Cristo, la desfiguró y saltó a la fama: el increíble giro en la vida de Cecilia Giménez gracias al “Ecce Mono”

La Diablada de Píllaro: la fiesta de demonios que cada enero reinventa la identidad andina de Ecuador

Así es la vida en la isla habitada más pequeña de Europa

La Policía de Brasil ordenó el “regreso inmediato” de Eduardo Bolsonaro, el hijo del ex presidente que está en Estados Unidos