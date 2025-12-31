Economía

Boletas de luz: aprobaron los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur que comenzarán a regir en enero

A diferencia de los incrementos aplicados en diciembre, el próximo mes habrá una variación del 2,31 y 2,24 por ciento. La cifra fue calculada con referencia al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Los nuevos montos comenzarán a regir a partir de este 1° de enero (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la víspera del Año Nuevo, el Gobierno nacional confirmó cuáles serán los nuevos aumentos que se aplicarán en las facturas de la luz a partir del 1° enero de 2026. Mientras que Edenor aplicará una suba del 2,31%, para Edesur el aumento representará un 2,4%.

Las variaciones fueron oficializadas en las resoluciones 841/2025 y 842/2025, tras haber sido publicadas en el Boletín Oficial. Previo a esto, las modificaciones habían sido evaluadas por Néstor Lamboglia, quien ocupa el cargo de interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

De esta manera, las autoridades informaron que para los usuarios de Edenor, que abastece parte de la Ciudad de Buenos Aires, la zona norte y oeste del Conurbano, el incremento será de un 2,31 por ciento respecto al valor vigente en diciembre de 2025.

En el caso de Edesur, Lamboglia informó que la suba sería del 2,24 por ciento. La operadora también está encargada de suministrar el servicio eléctrico a la parte sur de la Capital Federal y las localidades del sur del Conurbano bonaerense.

Al igual que en diciembre de 2025, habrá una leve diferenciación en los aumentos entre Edenor y Edesur

Según explicaron las autoridades, el ajuste surgió de la aplicación mensual de la fórmula de indexación prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE N° 304/2025. Este mecanismo está diseñado para garantizar que la remuneración de la distribuidora conserve su valor real durante un lapso de cinco años.

Para calcular la actualización, se toman las variaciones de dos índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.

De acuerdo con esto, los índices registraron incrementos del 1,59 % y el 2,47 %, respectivamente. Cabe resaltar que la fórmula de ajuste pondera en un 67 % el IPIM y en un 33 % el IPC, resultando así un aumento del 1,88 % en el CPD de la distribuidora antes de la actualización completa.

Asimismo, la resolución instruye a las empresas a identificar de manera destacada en las facturas el “Subsidio Estado Nacional” y el “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”, para transparentar el monto subsidiado y el costo real de la energía.

El Gas Natural también volverá a aumentar en enero de 2026

La Secretaría de Energía dispuso un incremento del 0,53 % en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), medida que se aplicará a partir de enero de 2026 y que afectará directamente el importe que abonarán hogares y comercios. La suba fue oficializada a partir de la publicación de la Resolución 605/2025 en el Boletín Oficial.

En la decisión oficial, el ente oficial aclaró que la actualización de tarifas se produce en el contexto de la Emergencia del Sector Energético Nacional. Así, la prórroga de este estado se extiende hasta el 9 de julio de 2026, tras una serie de decretos recientes.

“Se dispuso prorrogar hasta el 9 de julio de 2026 la Emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto N° 55/23 y prorrogada por el Decreto N° 1.023/24, como así también el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados establecido en el Artículo 2º del Decreto N° 465/24”, indicaron las autoridades.

El impacto sobre las facturas dependerá de la segmentación de los usuarios. Cuando entre en vigencia la medida, quienes se encuentran en el Nivel 1 —categoría de mayores ingresos— deberán enfrentar el costo pleno del gas, sin acceso a subsidios ni bonificaciones.

A partir del año que
A partir del año que viene, el gas natural aumentará un 0,53%

En el caso de los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3, que corresponden a los sectores de menores y medianos ingresos, mantendrán las bonificaciones y límites de consumo subsidiado, aunque si llegarán a superar esos topes deben afrontar tarifas más elevadas.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, esta estrategia de focalización persigue evitar que el Estado subsidie a los segmentos de mayores ingresos y concentrar la ayuda en las franjas más vulnerables. La resolución precisó que “el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”.

Así, el ajuste anunciado modifica exclusivamente el monto que abonan las distribuidoras al adquirir el gas mayorista en el PIST, antes de agregar los gastos de transporte, distribución, tributos y otras tasas presentes en la factura final. De este modo, el precio actualizado se trasladará automáticamente a los usuarios finales.

