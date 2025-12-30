Economía

El directorio de la nueva Vicentin visitó las plantas productivas de la agroexportadora

La conducción encabezada por Mariano Grassi recorrió instalaciones en Ricardone, San Lorenzo y Renopack, donde mantuvo reuniones con el personal para presentar ejes del plan de gestión y agradecer el esfuerzo colectivo

Una de las plantas de la empresa

El nuevo directorio de Vicentin Argentina realizó un recorrido por las plantas productivas de Ricardone, San Lorenzo/Terminal de embarque y Renopack, donde se reunió con empleados y equipos de cada unidad.

Durante un almuerzo con los trabajadores, el presidente Mariano Grassi presentó los principales lineamientos del plan de trabajo de la gestión.

Las reunión con empleados

Además, Grassi manifestó: “Se avecinan para todos tiempos mejores, de trabajo conjunto, con un solo objetivo común que permita el crecimiento de la empresa y el de sus trabajadores. Tiempos para construir una Nueva Vicentin que vuelva a ser un participante destacado y pujante de la cadena agroindustrial argentina. Venimos a aportar nuestros máximos esfuerzos y nuestra capacidad para hacer real este sueño que perseguimos con tanto ahínco y determinación”.

Al encuentro se sumaron de forma remota integrantes de la planta del nodo norte, quienes recibirán próximamente la visita de las autoridades.

“Se avecinan para todos tiempos mejores, de trabajo conjunto, con un solo objetivo común que permita el crecimiento de la empresa y el de sus trabajadores", destacó Grassi

Más tarde, empleados de Nueva Vicentin manifestaron su optimismo y confianza en la nueva gestión. Grassi agradeció especialmente “el compromiso y esfuerzo que sostuvieron la operatividad de las plantas en momentos particularmente muy difíciles”, y puso en valor la tradición de la familia Grassi en la promoción y desarrollo de la agroindustria argentina.

Carta

También circuló una carta que la empresa les envió a sus empleados la semana pasada luego de que el juez Fabián Lorenzini aprobara la homologación del concurso de acreedores que evitará la quiebra de la empresa y permitirá que continúe funcionando.

“El Grupo Grassi, por intermedio del Sr. Mariano Grassi, agradece nuestro esfuerzo y nos ¿ informa que estamos comenzando un nuevo camino, lleno da expectativas para el futuro", destacó la misiva.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento por este gesto y asegurarle que seguiremos brindando nuestro apoyo a través de nuestro trabajo, tal como lo hemos hecho hasta ahora. La homologación, tan esperada durante estos seis años, simboliza la continuidad en nuestros empleos y, lo más importante, la estabilidad laboral y psicológica de cada compañero. Esto nos proporciona la posibilidad de proyectar nuestro porvenir y el de nuestras familias Deseamos que esta difícil etapa llegue a su fin y que el 2026 nos traiga una nueva historia llena de ilusiones”, destacó Grassi.

Mariano Grassi Grassi se quedó con el 100% de las acciones de Vicentin

A mediados de diciembre, la justicia de Santa Fe confirmó que Grassi era el ganador del proceso de cramdown, se iba a quedar con al agroexportadora y dispuso el traspaso inmediato de las acciones de Vicentin. La resolución de Lorenzini dejó firme el cambio de control accionario, que da inicio a una nueva etapa en la conducción de uno de los principales complejos agroindustriales del país.

La firma hizo referencia al impacto que prevé para el resto de la cadena agroindustrial. Según expresó, la denominada “Nueva Vicentin” buscará ampliar su vínculo con clientes, proveedores y otros actores del sector. “Estamos convencidos que esta Nueva Vicentin brindará renovadas oportunidades a toda la cadena comercial del agro, a nuestros clientes y proveedores, a la industria y a las instituciones vinculadas con el sector”, sostuvo.

Respecto del futuro de la compañía, Grassi indicó que cuenta con una hoja de ruta definida y que avanzará con un plan de inversiones destinado a distintos frentes operativos. “Esta nueva etapa contempla un ambicioso plan de inversiones, orientado a modernizar procesos, asegurar estándares de eficiencia y seguridad, y a proyectar a la empresa hacia nuevos mercados globales”, afirmó la empresa.

