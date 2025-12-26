Presupuesto 2026: cómo puede ayudar a Caputo y por qué su aprobación sería una señal al mercado

Este viernes el Senado debate el presupuesto 2026 y de no introducirse cambios -como pretende el Gobierno- se convertiría en Ley.

El Gobierno buscará este viernes que el Senado le otorgue media sanción al Presupuesto 2026 y que, con ello, sea el primer año en que el presidente Javier Milei tenga una ley de leyes propia. En caso de aprobarse, también se tratará de una importante señal que el ministro de Economía, Luis Caputo, le dará al mercado, lo que lo podría ayudar con los vencimientos de deuda de enero.

Tras la victoria del oficialismo en las elecciones de medio término, que permitió una cierta calma cambiaria y la baja del riesgo país, el equipo económico se entusiasmó con la posibilidad de que el indicador del JP Morgan se siga comprimiendo. La sanción del Presupuesto 2026, en caso de ocurrir, es una de las variables que contempló el ministro Caputo en ese recorte de la prima de riesgo de los bonos argentinos.

“Esta semana, el foco va a estar puesto en tres variables clave: la compra de dólares del Tesoro, la dinámica del tipo de cambio y la evolución de las tasas. A eso se suma un factor político relevante: la aprobación del presupuesto 2026, que habilitaría al Gobierno a volver a emitir deuda en el exterior”, destacó el Jefe de Estrategia de Mills Capital Group, Emilio Botto. Se trata de una de las variables que mirará el mercado y que podrían contribuir con el descenso del riesgo país.

“Si bien el nuevo esquema cambiario todavía no comenzó a operar plenamente, el mercado anticipó una reacción positiva. Esto se reflejó en la baja del riesgo país, que perforó los 600 puntos y cerró en 573, en una suba del Merval del 3,2% en dólares y en una mejora general de los instrumentos del Tesoro, con un desempeño destacado de los BONCER de uno a dos años, que muestran una recalibración de las expectativas de inflación”, sumó Botto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló hace semanas que esperan una compresión del riesgo país.

Lo mismo puntualizaron en Wise Capital: destacaron que la aprobación de la ley de leyes le permitiría al Gobierno avanzar con emisiones en dólares bajo legislación extranjera, formato preferido por los inversores internacionales. “De sostenerse este escenario, el próximo año el Tesoro tendría margen para recuperar el rollover de su deuda”, agregaron.

Las ayudas para Caputo

Más allá de la mirada de los inversores, la aprobación del Presupuesto 2026 dotará a Caputo nuevas herramientas. El artículo 56 del proyecto, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, permite canjear deuda externa sin contemplar la normativa de la Ley de Administración Financiera, también conocida como Ley Guzmán. Bajo los parámetros de esta jurisprudencia, solo se puede aplicar un canje si implicaba un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

“Facúltase a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas, ambas del Ministerio de Economía, para realizar operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese. Estas operaciones podrán incluir la compra, venta, canje de instrumentos financieros, tales como bonos o acciones, pases de monedas, tasas de interés o títulos, la compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados”, fijaron en el artículo 56.

En concreto, esta opción habilitaría al Palacio de Hacienda a concretar un intercambio de deuda vieja por nueva, estirando la duración de la misma. Cabe destacar que el 9 de enero de 2026 vencen más de USD 4.200 millones, de los cuales unos USD 3.700 millones se encuentran en manos de bonistas.

El Senado tratará el proyecto de Presupuesto 2026 que ya obtuvo media sanción en Diputados. (Fotos: Comunicación Senado)

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre la posibilidad de que se utilicen estas alternativas en los vencimientos de enero, aseguraron que las opciones sobre la mesa fueron las que mencionó Caputo en el streaming La Casa, donde se refirió al repo con bancos internacionales por hasta USD 7.000 millones, el swap con Estados Unidos, China y el “refinanciamiento en el mismo día”.

Los desafíos

A pesar de haber obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados, con el rechazo al capítulo 11, que proponía la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno se ve en la obligación de reacomodar partidas a fin de mantener el equilibrio fiscal en 2026.

Luego de idas y vueltas sobre qué hacer, fue el presidente Milei quien, en una entrevista con LN+, reconoció que no lo vetará, sino que llevará a cabo un reajuste de partidas presupuestarias. "Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas“, remarcó.

El principal desafío es que la mitad del gasto corresponde a las jubilaciones y pensiones, que se ajustan todos los meses por la inflación, lo que limita la capacidad de recorte sobre las mismas. Si bien la fórmula previsional se estableció por decreto, luce difícil que se modifique en el corto plazo.

“El gasto previsional al cierre de este año ya está por arriba del que está previsto en 2026. Y, aunque la inflación del año que viene fuera la proyectada —que todos sabemos fue demasiado optimista—, incluso en ese caso hay 5 o 6 puntos subestimados en el gasto”, comentó Guido Rangugni, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).