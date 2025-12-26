Las expectativas de inflación subieron a fin de año: qué aumento se espera para los próximos doce meses

Los consultores esperan que la inflación de diciembre no sea muy diferente al 2,5% de noviembre (Reuters)

Un repunte en las expectativas de inflación para los próximos doce meses mostraron los resultados más recientes de la encuesta elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. El dato central: la estimación promedio asciende a 34,0%, lo que muestra un incremento frente al 29,7% registrado en noviembre. La mediana también se movió en ascenso, llegando a 25% frente a un 23% del mes anterior.

“La inflación esperada registra un aumento en nuestra medición de diciembre, basada en datos recolectados entre el 1 y el 15 del corriente mes. Luego de la baja observada en noviembre, en diciembre se revierte la tendencia, con un incremento tanto en el promedio como en la mediana”, explicó Sebastián Auguste, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT.

Desglosando las cifras, precisó: “El valor de la inflación esperada para los próximos doce meses en diciembre es de 34,0% según el promedio y de 25% según la mediana. Ambos indicadores se ubican por encima de los valores registrados en noviembre (29,7% y 23%, respectivamente), reflejando un repunte en las expectativas inflacionarias”, detalló el economista.

El fenómeno, indicó Auguste, se replica a escala territorial y social: “El aumento en las expectativas de inflación se observa de manera generalizada por regiones y niveles de ingreso”, afirmó. Por ubicación geográfica, los datos muestran disparidades. Gran Buenos Aires exhibe las expectativas más altas, con 36,3%, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 35,0%, y el Interior del país, con 32,6%. “En noviembre, los valores habían sido 31,6% en el GBA, 33,4% en CABA y 28,1% en el Interior, por lo que se observa un incremento en todas las regiones”, argumentó.

La brecha social quedó reflejada en el análisis por ingresos, ya que las expectativas crecieron más en los segmentos más vulnerables. “Por nivel de ingresos, la inflación esperada aumentó respecto de noviembre. En los hogares de mayores ingresos, el promedio pasó de 28,7% a 32,4%, mientras que en los hogares de menores ingresos se incrementó de 31,7% a 37,5%”, observó Auguste.

La encuesta también rastrea las expectativas a corto plazo. Según la consulta mensual, los argentinos prevén para los próximos 30 días un aumento significativo en el índice de precios. “De acuerdo con esta medición, el promedio esperado en diciembre es de 4,59%, mientras que la mediana se ubica en 3%. En noviembre, los valores habían sido de 3,62% y 2%, respectivamente”, puntualizó el especialista.

Un mes clave

La inflación representa un desafío para el equipo económico, y los reportes de las consultoras privadas no muestran optimismo a pocos días de que termine diciembre. Más allá de la cifra en sí, el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 será clave ya que definirá, entre otras cuestiones, el futuro del dólar en los próximos meses, así como las escalas del impuesto a las Ganancias y el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

Luego de que el IPC se ubicara en 2,5% en noviembre, las consultoras privadas (Eco Go, Analytica y LCG) contactadas por Infobae coincidieron en que se mantendrá en el mismo nivel. Un dato que, de confirmarse, implicará el quinto mes consecutivo de aceleración en los precios.

Con el inicio de la nueva fase del programa económico, la inflación se convirtió en una nueva variable significativa para el régimen cambiario. En enero, las bandas se ajustarán por el 2,5% correspondiente a la estadística inflacionaria de noviembre y lo que arroje en diciembre determinará el movimiento de febrero. No obstante, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, destacó que “eso no necesariamente implica que la tendencia del dólar sea a subir”.

Además, al culminar el segundo semestre de 2025, el dato de diciembre definirá la actualización de las escalas del impuesto a las Ganancias para personas humanas y del monotributo. Es que por la Ley 27.743, se estableció que dos veces al año (en enero y julio) se actualizan ambos por el acumulado de inflación de los últimos seis meses.