Economía

La VTV aumentará 21,8% en la provincia de Buenos Aires: cómo quedará la nueva tarifa

El gobierno bonaerense resolvió actualizar los valores del trámite, que comenzarán a regir a partir de 2026

Guardar
La tarifa básica está directamente
La tarifa básica está directamente vinculada a la evolución del salario del personal que presta el servicio en las plantas de VTV - Lihue Althabe

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un nuevo aumento en el valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un trámite obligatorio para todos los vehículos radicados en el distrito. A partir del 16 de enero de 2026, la tarifa básica pasará a costar $97.057,65, IVA incluido, lo que implica un aumento del 21,8% respecto del valor vigente.

La medida quedó formalizada a través de una resolución del Ministerio de Transporte bonaerense y se inscribe dentro del esquema de actualizaciones periódicas previsto en la normativa que regula el sistema.

Según el marco legal vigente, la tarifa básica está directamente vinculada a la evolución del salario del personal que presta el servicio en las plantas de VTV, lo que explica la dinámica de los incrementos.

El sistema de Verificación Técnica Vehicular es un régimen de inspecciones técnicas obligatorias, periódicas y aranceladas, que alcanza a todo el parque automotor registrado. El objetivo es controlar las condiciones técnicas de circulación de los vehículos y reducir los riesgos asociados a fallas mecánicas, con impacto directo en la seguridad vial.

El sistema de Verificación Técnica
El sistema de Verificación Técnica Vehicular es un régimen de inspecciones técnicas obligatorias, periódicas y aranceladas, que alcanza a todo el parque automotor registrado

En cuanto al esquema tarifario, el decreto establece que el valor del servicio debe ser fijado por la autoridad de aplicación y responder a un criterio de “precio justo”, contemplando la ecuación económico-financiera que permita la sustentabilidad del sistema en el tiempo.

La actualización ahora aprobada se apoya en el último acuerdo paritario alcanzado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el SMATA para el último trimestre de 2025. El precio básico de la VTV representa el 7% del salario de un operario “categoría 1”.

El aumento se suma a una serie de ajustes aplicados a lo largo de los últimos dos años. Durante 2024, el valor de la VTV fue incrementado de manera escalonada en tres etapas, como consecuencia de un acuerdo salarial previo, hasta alcanzar en diciembre de ese año un valor pleno de $63.463,30.

Posteriormente, en julio de 2025, se aprobó una nueva actualización que llevó la tarifa básica a $79.640,87. Con la resolución publicada ahora, el trámite superará los $97.000 a partir de enero del año próximo.

El trámite superará los $97.000
El trámite superará los $97.000 a partir de enero del año próximo

En tanto, costará $38.801 para las motos, mientras que los vehículos de más de 2.500 kilos deberán abonar $174.604. En el caso de los remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos, la tarifa quedó establecida en $58.201, en tanto que para las unidades que superan ese peso el costo asciende a $87.302.

Desde el punto de vista administrativo, el pedido de actualización fue presentado por las empresas concesionarias ante la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular en noviembre pasado.

El expediente avanzó con la intervención de los organismos de control y asesoramiento del Estado provincial, entre ellos la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General, que avalaron el procedimiento antes de la firma de la resolución definitiva.

El impacto del aumento se sentirá de manera directa en los bolsillos de los automovilistas bonaerenses, en un contexto en el que los costos asociados al mantenimiento del vehículo vienen mostrando una tendencia sostenida al alza.

El impacto del aumento se
El impacto del aumento se sentirá de manera directa en los bolsillos de los automovilistas bonaerenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combustibles, seguros, patentes y servicios obligatorios forman parte de una estructura de gastos cada vez más exigente para los hogares que dependen del automóvil como medio de transporte cotidiano.

En paralelo, desde el Gobierno provincial sostienen que el esquema de actualizaciones busca garantizar el correcto funcionamiento del sistema, la inversión en infraestructura y equipamiento, y el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos en las plantas de verificación distribuidas en todo el territorio bonaerense.

La resolución establece además que, a partir del nuevo valor de la tarifa básica, se reconfigurará el resto del cuadro tarifario para las distintas categorías de vehículos.

Temas Relacionados

vtvaumentoprovincia de buenos airesúltimas noticiaspreciosEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Solamente el 13,9% de las empresas industriales espera un aumento de la demanda para el comienzo de 2026

La Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec muestra un escenario pesimista por parte del sector empresario. Las expectativas de producción, empleo y nivel de actividad se mantienen estables, pero con balances negativos

Solamente el 13,9% de las

Jubilaciones, pensiones y asignaciones: oficializaron los aumentos que regirán a partir de enero

Se trata de los ajustes realizados sobre los montos del sistema previsional. Además, confirmaron el pago del bono extraordinario y las nuevas sumas de las prestaciones sociales

Jubilaciones, pensiones y asignaciones: oficializaron

El Gobierno avanza con la privatización de Transener

El Ministerio de Economía definió los lineamientos del llamado a licitación para privatizar su parte de la empresa energética

El Gobierno avanza con la

Actividad económica: tras la caída de octubre, qué anticipan los indicadores disponibles para los meses siguientes

En el mes de las elecciones, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 0,4%. Por ahora, los analistas no observan un repunte, pese a la baja de tasas y la “estabilidad” poselectoral

Actividad económica: tras la caída

El Gobierno recibió dos buenas noticias del exterior que hicieron crecer las reservas del Banco Central

La devaluación del dólar y el aumento del valor del oro potenciaron las tenencias internacionales del BCRA. El mercado local, en stand by por las Fiestas

El Gobierno recibió dos buenas
DEPORTES
Dolor, dificultad para hablar y

Dolor, dificultad para hablar y cuatro placas de titanio: así quedó Jake Paul tras la fractura de mandíbula que sufrió en el KO de Anthony Joshua

Red Bull eligió quién ocupará el puesto de Helmut Marko mientras crece la expectativa por la llegada de una figura de la Fórmula 1

River Plate continúa con la renovación del Monumental: el cambio de apariencia que tendrá un lugar del estadio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

TELESHOW
Wanda Nara viajó a Punta

Wanda Nara viajó a Punta del Este para una Navidad especial: la foto familiar y el dolor por las ausencias

Música del alma en el programa de Guido Kaczka: complicidad entre artistas y una causa solidaria para despedir el año

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay: un colegio prohibió el

Uruguay: un colegio prohibió el celular a alumnos de 12 a 15 años y notó mejoras en la atención y la socialización

La comunidad cristiana de Siria recuerda en Navidad a las víctimas del ataque en la iglesia Mar Elías

El gobierno uruguayo sale a fiscalizar la costa durante el verano para evitar la competencia desleal

La Navidad según Los Simpson: 5 capítulos para revivir durante las fiestas

Un nuevo atentado en Moscú dejó tres muertos cerca del sitio del ataque que mató a un alto general ruso