ANSES: quiénes cobran hoy, 23 de diciembre

ANSES finaliza el ciclo de pagos de diciembre con depósitos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales (ANCCOM)

Con la llegada del último tramo de diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue adelante con el cronograma de pagos correspondiente al mes, en el que millones de beneficiarios reciben sus asignaciones, jubilaciones y pensiones, entre otros programas sociales.

En este contexto, el 23 de diciembre representa una fecha clave para titulares de distintas prestaciones, quienes pueden consultar qué grupo cobra en la jornada y con qué montos actualizados lo harán, según el reciente ajuste de haberes y asignaciones anunciado por el organismo.

Quiénes cobran hoy, 23 de diciembre

En esta jornada, ANSES efectúa nuevos pagos dirigidos a varios segmentos dentro de sus planes y asignaciones, de acuerdo al calendario fijado para el mes y según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Este lunes, los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo establecido y poseen un Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 8 o 9 recibirán el depósito correspondiente. Estas acreditaciones forman parte de la segunda etapa del calendario para haberes mayores, que comenzó el 17 de diciembre con las terminaciones menores y culmina hoy para quienes tienen los dos últimos dígitos.

El 23 de diciembre, jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI terminados en 8 o 9 reciben su pago mensual y medio aguinaldo (NA)

El pago se realiza en las cuentas bancarias previamente informadas por los titulares ante ANSES. Además de su haber mensual, los beneficiarios de este segmento también acceden al Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo), de acuerdo a las disposiciones vigentes para esta época del año.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social cuyo DNI finaliza en 9 tienen programado su cobro hoy. ANSES ha distribuido este beneficio a lo largo de diciembre siguiendo el cronograma por terminación de documento, culminando el ciclo del mes en esta jornada con el último grupo.

La Asignación por Embarazo se acredita de manera automática en la cuenta bancaria indicada por la beneficiaria, permitiendo el retiro por ventanilla o en cajeros automáticos.

Las asignaciones familiares y universales quedan excluidas si algún integrante del grupo familiar supera ingresos de $2.511.024 (REUTERS/Francisco Loureiro)

Prestación por Desempleo

Hoy, también están habilitados para el cobro quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen Documento Nacional de Identidad terminado en 2 o en 3. Este pago se corresponde con el esquema de asistencia a trabajadores desempleados, que cada mes se distribuye según la numeración del documento.

Los beneficiarios acceden al monto previamente asignado y pueden consultar el detalle en la plataforma digital de ANSES o en las sucursales bancarias habilitadas para este tipo de operaciones.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% según la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado para jubilados asciende a $340.879,59, mientras que el haber máximo llega a $2.293.796,92.

La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.

Jubilados y pensionados que perciben la mínima y la PUAM reciben un bono extraordinario de $70.000, sumando todos los conceptos vigentes (NA)

Este mes, los jubilados y pensionados perciben el medio aguinaldo y, en el caso de quienes reciben la jubilación mínima y la PUAM, se suma un bono extraordinario de $70.000. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,38, la máxima alcanza $3.440.695,38, y la PUAM asciende a $479.055,5, sumando todos los conceptos vigentes.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Para la Asignación por Hijo y Prenatal, el valor general es de $61.252 para familias con Ingresos del Grupo Familiar (IGF) hasta $948.361, mientras que en zonas diferenciadas puede alcanzar hasta $132.075.

A medida que el IGF aumenta, los valores de las asignaciones disminuyen, con un tope máximo de IGF de $5.022.048 para acceder a los beneficios.

La Asignación por Hijo y Prenatal alcanza $61.252 para familias con ingresos hasta $948.361, con montos diferenciados por zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación por Nacimiento es de $71.396, la de Adopción $426.877 y la de Matrimonio $106.904. La Ayuda Escolar Anual varía entre $42.039 y $83.797, según la región. Para hijos con discapacidad, los montos oscilan entre $89.043 y $398.364, dependiendo del IGF y la zona.

Si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia queda excluida automáticamente de las asignaciones familiares y universales.