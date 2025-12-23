Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, 23 de diciembre

El ciclo de pagos de diciembre culmina hoy para titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones de acuerdo con la terminación del DNI, sumando beneficios extraordinarios

Guardar
ANSES finaliza el ciclo de
ANSES finaliza el ciclo de pagos de diciembre con depósitos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales (ANCCOM)

Con la llegada del último tramo de diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue adelante con el cronograma de pagos correspondiente al mes, en el que millones de beneficiarios reciben sus asignaciones, jubilaciones y pensiones, entre otros programas sociales.

En este contexto, el 23 de diciembre representa una fecha clave para titulares de distintas prestaciones, quienes pueden consultar qué grupo cobra en la jornada y con qué montos actualizados lo harán, según el reciente ajuste de haberes y asignaciones anunciado por el organismo.

Quiénes cobran hoy, 23 de diciembre

En esta jornada, ANSES efectúa nuevos pagos dirigidos a varios segmentos dentro de sus planes y asignaciones, de acuerdo al calendario fijado para el mes y según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Este lunes, los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo establecido y poseen un Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 8 o 9 recibirán el depósito correspondiente. Estas acreditaciones forman parte de la segunda etapa del calendario para haberes mayores, que comenzó el 17 de diciembre con las terminaciones menores y culmina hoy para quienes tienen los dos últimos dígitos.

El 23 de diciembre, jubilados
El 23 de diciembre, jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI terminados en 8 o 9 reciben su pago mensual y medio aguinaldo (NA)

El pago se realiza en las cuentas bancarias previamente informadas por los titulares ante ANSES. Además de su haber mensual, los beneficiarios de este segmento también acceden al Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo), de acuerdo a las disposiciones vigentes para esta época del año.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social cuyo DNI finaliza en 9 tienen programado su cobro hoy. ANSES ha distribuido este beneficio a lo largo de diciembre siguiendo el cronograma por terminación de documento, culminando el ciclo del mes en esta jornada con el último grupo.

La Asignación por Embarazo se acredita de manera automática en la cuenta bancaria indicada por la beneficiaria, permitiendo el retiro por ventanilla o en cajeros automáticos.

Las asignaciones familiares y universales
Las asignaciones familiares y universales quedan excluidas si algún integrante del grupo familiar supera ingresos de $2.511.024 (REUTERS/Francisco Loureiro)

Prestación por Desempleo

Hoy, también están habilitados para el cobro quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen Documento Nacional de Identidad terminado en 2 o en 3. Este pago se corresponde con el esquema de asistencia a trabajadores desempleados, que cada mes se distribuye según la numeración del documento.

Los beneficiarios acceden al monto previamente asignado y pueden consultar el detalle en la plataforma digital de ANSES o en las sucursales bancarias habilitadas para este tipo de operaciones.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% según la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado para jubilados asciende a $340.879,59, mientras que el haber máximo llega a $2.293.796,92.

La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.

Jubilados y pensionados que perciben
Jubilados y pensionados que perciben la mínima y la PUAM reciben un bono extraordinario de $70.000, sumando todos los conceptos vigentes (NA)

Este mes, los jubilados y pensionados perciben el medio aguinaldo y, en el caso de quienes reciben la jubilación mínima y la PUAM, se suma un bono extraordinario de $70.000. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,38, la máxima alcanza $3.440.695,38, y la PUAM asciende a $479.055,5, sumando todos los conceptos vigentes.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Para la Asignación por Hijo y Prenatal, el valor general es de $61.252 para familias con Ingresos del Grupo Familiar (IGF) hasta $948.361, mientras que en zonas diferenciadas puede alcanzar hasta $132.075.

A medida que el IGF aumenta, los valores de las asignaciones disminuyen, con un tope máximo de IGF de $5.022.048 para acceder a los beneficios.

La Asignación por Hijo y
La Asignación por Hijo y Prenatal alcanza $61.252 para familias con ingresos hasta $948.361, con montos diferenciados por zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación por Nacimiento es de $71.396, la de Adopción $426.877 y la de Matrimonio $106.904. La Ayuda Escolar Anual varía entre $42.039 y $83.797, según la región. Para hijos con discapacidad, los montos oscilan entre $89.043 y $398.364, dependiendo del IGF y la zona.

Si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia queda excluida automáticamente de las asignaciones familiares y universales.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán los bancos y dónde conseguir efectivo

Durante los días festivos, las entidades financieras no abrirán. Existen alternativas para realizar extracciones y operaciones digitales en todo el país

Navidad y Año Nuevo: cómo

Confusión para los usuarios de SUV: por qué algunas marcas los clasifican en una categoría más baja a la que pertenecen

Debería tratarse de una clasificación estandarizada pero no lo es. Muchas marcas dicen que un modelo es de una categoría mayor pero con precio más bajo como argumento de venta

Confusión para los usuarios de

Las dudas persisten en el mercado y los inversores se refugian en un activo histórico: cuál es y cuánto creció en 2025

Antes de las Fiestas, la incertidumbre parece ser la moneda corriente en el plano internacional. Qué está pasando en el escenario local

Las dudas persisten en el

Oro y plata, por las nubes: por qué los principales metales alcanzaron máximos históricos en medio de tensiones geopolíticas

Las cotizaciones registran avances impulsados por expectativas de recortes en las tasas de interés en EEUU, compras de bancos centrales y mayores flujos hacia fondos respaldados por lingotes

Oro y plata, por las

Nuevas bandas cambiarias: el mercado ya asumió que la inflación de 2026 va a ser más alta de lo esperado

Los inversores rotaron sus carteras hacia títulos indexados tras las recientes definiciones oficiales sobre el esquema del dólar. A grandes rasgos, dan por hechos cinco puntos más de inflación en 2026

Nuevas bandas cambiarias: el mercado
DEPORTES
El jefe de Alpine aclaró

El jefe de Alpine aclaró el rol de Flavio Briatore y qué deben mejorar para el próximo año en la F1

Se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League y una grave lesión lo podría dejar sin Mundial

Roger Federer cuestionó cómo el tenis trata a sus ídolos: “Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte”

Una salvaje pelea se desató durante un partido juvenil en Comodoro Rivadavia

“Vergonzoso”: el video de la polémica actitud del rincón de Jake Paul antes de que sufriera el brutal KO ante Anthony Joshua

TELESHOW
Guido Kaczka recibió en su

Guido Kaczka recibió en su programa a la visita más esperada: “Por primera vez entra este personaje”

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

Edith Hermida regresó a Bendita luego de la salida de Beto Casella: “Hubiese trabajado con él hasta el resto de mi vida”

Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: “Bebucha en camino”

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

INFOBAE AMÉRICA

Dónde se celebran las Navidades

Dónde se celebran las Navidades más extravagantes del mundo

Justicia uruguaya condenó a nueve militares retirados por torturas ocurridas durante la dictadura

Piden pena de cuatro años de cárcel para una corredora de bolsa acusada de estafar a sus clientes en Uruguay

Estrés laboral: cómo afecta la salud, la productividad y el clima de trabajo en las empresas

Más calorías y menos nutrientes: cómo el cambio climático afecta a los alimentos, según un estudio