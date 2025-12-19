Cerró una fábrica de neumáticos en Córdoba: denuncian el despido de todo el personal

IBF TIRES surgió como una empresa familiar y se especializó en neumáticos para diversas categorías de karting

El cierre abrupto de la fábrica IBF TIRES en la ciudad de Córdoba intensificó la preocupación en el sector manufacturero argentino. La empresa, dedicada a la producción de neumáticos para karting, comunicó a sus empleados la decisión durante una jornada en la que se presentó personal de seguridad privada y escribanos. El hecho afectó a unos 14 trabajadores, quienes en ese momento se encontraban en sus puestos habituales en la planta localizada en avenida Sabattini.

El sindicato denunció que la notificación no incluyó ninguna instancia de diálogo previa ni contacto formal con los delegados. Según informó Cba24N, el impacto entre los empleados coincidió con una situación económica nacional adversa que viene golpeando a distintas ramas de la industria.

La secuencia se activó durante la mañana del lunes, cuando la totalidad del personal recibió la noticia del cese de actividades. Miguel Díaz, delegado de los trabajadores de IBF, relató que la empresa llegó con escribanos y patovicas para decirnos que estábamos todos despedidos y que la planta se cerraba, sin ninguna charla previa con los delegados ni con el sindicato. La presencia de seguridad privada profundizó la tensión entre quienes debían abandonar sus tareas y quienes buscaban alguna explicación formal sobre la medida.

El Sindicato del Neumático, representado en este caso por Germán Silva, sostuvo ante el mismo medio que la administración de IBF no abrió ninguna negociación, ni trasladó la decisión a sus representantes antes de concretar los despidos. Tanto el gremio como la Secretaría de Trabajo coinciden en calificar la medida como carente de legalidad.

Ante la denuncia sindical, la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba intervino y dictó una resolución que declara los despidos como ilegales. Según detalló Cba24N, el organismo intimó a la empresa a reincorporar a los empleados y fijó un plazo para el retorno a sus puestos. Hasta el cierre de esta edición, la compañía aún no acató la resolución.

El martes, mientras la situación legal seguía sin resolverse, los trabajadores realizaron una protesta afuera de la planta, con un corte parcial sobre la avenida Sabattini como forma de visibilizar el reclamo.

La protesta de los ex empleados incluyó cortes parciales de calzada y el respaldo de organizaciones sindicales y sociales (Foto: SUTNA)

Alejandro Crespo, titular del SUTNA (el sindicato del sector) remarcó a Infobae que el caso de IBF forma parte de una tendencia más amplia de cierres de fábricas y despidos, en medio del debate sobre una eventual reforma laboral a nivel nacional y el incremento de la precarización del empleo industrial.

“Todo el sector, por la apertura de importaciones, se enfrenta a estas cosas. Las empresas pasaron a importar en lugar de producir”, dijo.

El contexto de este conflicto se inscribe en una etapa de retracción industrial y reducción de la producción en varias ramas de la economía argentina, particularmente en aquellas vinculadas al mercado interno. Desde el sector gremial señalaron a Cba24N que el caso vuelve a poner en foco la situación crítica de la industria y el aumento de la presión sobre los puestos de trabajo formales.

La planta de IBF TIRES, ubicada en la capital provincial, estaba orientada al abastecimiento de neumáticos especiales para competencias de karting. Según la información oficial provista por la propia firma en su página web, su historia tiene origen en un emprendimiento familiar encabezado por José Manuel Faraoni y su entorno. La empresa comenzó fabricando neumáticos de competición para el automovilismo argentino y luego se especializó en productos para karting, abasteciendo a la mayoría de las categorías de ese deporte en Argentina y logrando presencia en mercados internacionales.

En el plano sindical, los representantes destacaron que la forma en la que la compañía llevó adelante el cierre “no respetó los procedimientos legales” ni las garantías mínimas de diálogo social. De acuerdo al relato de Díaz, nadie vinculó de manera previa a los delegados gremiales antes de formalizar la medida. La decisión tomó por sorpresa tanto a empleados como a referentes sindicales, que debieron organizar respuestas en contexto de incertidumbre.

Tras la intervención de la Secretaría de Trabajo y la declaración de ilegalidad de los despidos, la expectativa de los trabajadores y del gremio se fijó en la reincorporación del personal. Cba24N detalló que la empresa no acató hasta ahora el requerimiento de las autoridades laborales, manteniendo la situación de conflicto.