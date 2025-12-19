Economía

Cerró una fábrica de neumáticos en Córdoba: denuncian el despido de todo el personal

Una crisis laboral sacudió a la industria local tras el cierre inesperado de una planta orientada a la provisión para karting. Decenas de empleados denunciaron cesantías no consensuadas

Guardar
IBF TIRES surgió como una
IBF TIRES surgió como una empresa familiar y se especializó en neumáticos para diversas categorías de karting

El cierre abrupto de la fábrica IBF TIRES en la ciudad de Córdoba intensificó la preocupación en el sector manufacturero argentino. La empresa, dedicada a la producción de neumáticos para karting, comunicó a sus empleados la decisión durante una jornada en la que se presentó personal de seguridad privada y escribanos. El hecho afectó a unos 14 trabajadores, quienes en ese momento se encontraban en sus puestos habituales en la planta localizada en avenida Sabattini.

El sindicato denunció que la notificación no incluyó ninguna instancia de diálogo previa ni contacto formal con los delegados. Según informó Cba24N, el impacto entre los empleados coincidió con una situación económica nacional adversa que viene golpeando a distintas ramas de la industria.

La secuencia se activó durante la mañana del lunes, cuando la totalidad del personal recibió la noticia del cese de actividades. Miguel Díaz, delegado de los trabajadores de IBF, relató que la empresa llegó con escribanos y patovicas para decirnos que estábamos todos despedidos y que la planta se cerraba, sin ninguna charla previa con los delegados ni con el sindicato. La presencia de seguridad privada profundizó la tensión entre quienes debían abandonar sus tareas y quienes buscaban alguna explicación formal sobre la medida.

El Sindicato del Neumático, representado en este caso por Germán Silva, sostuvo ante el mismo medio que la administración de IBF no abrió ninguna negociación, ni trasladó la decisión a sus representantes antes de concretar los despidos. Tanto el gremio como la Secretaría de Trabajo coinciden en calificar la medida como carente de legalidad.

Ante la denuncia sindical, la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba intervino y dictó una resolución que declara los despidos como ilegales. Según detalló Cba24N, el organismo intimó a la empresa a reincorporar a los empleados y fijó un plazo para el retorno a sus puestos. Hasta el cierre de esta edición, la compañía aún no acató la resolución.

El martes, mientras la situación legal seguía sin resolverse, los trabajadores realizaron una protesta afuera de la planta, con un corte parcial sobre la avenida Sabattini como forma de visibilizar el reclamo.

La protesta de los ex
La protesta de los ex empleados incluyó cortes parciales de calzada y el respaldo de organizaciones sindicales y sociales (Foto: SUTNA)

Alejandro Crespo, titular del SUTNA (el sindicato del sector) remarcó a Infobae que el caso de IBF forma parte de una tendencia más amplia de cierres de fábricas y despidos, en medio del debate sobre una eventual reforma laboral a nivel nacional y el incremento de la precarización del empleo industrial.

“Todo el sector, por la apertura de importaciones, se enfrenta a estas cosas. Las empresas pasaron a importar en lugar de producir”, dijo.

El contexto de este conflicto se inscribe en una etapa de retracción industrial y reducción de la producción en varias ramas de la economía argentina, particularmente en aquellas vinculadas al mercado interno. Desde el sector gremial señalaron a Cba24N que el caso vuelve a poner en foco la situación crítica de la industria y el aumento de la presión sobre los puestos de trabajo formales.

La planta de IBF TIRES, ubicada en la capital provincial, estaba orientada al abastecimiento de neumáticos especiales para competencias de karting. Según la información oficial provista por la propia firma en su página web, su historia tiene origen en un emprendimiento familiar encabezado por José Manuel Faraoni y su entorno. La empresa comenzó fabricando neumáticos de competición para el automovilismo argentino y luego se especializó en productos para karting, abasteciendo a la mayoría de las categorías de ese deporte en Argentina y logrando presencia en mercados internacionales.

En el plano sindical, los representantes destacaron que la forma en la que la compañía llevó adelante el cierre “no respetó los procedimientos legales” ni las garantías mínimas de diálogo social. De acuerdo al relato de Díaz, nadie vinculó de manera previa a los delegados gremiales antes de formalizar la medida. La decisión tomó por sorpresa tanto a empleados como a referentes sindicales, que debieron organizar respuestas en contexto de incertidumbre.

Tras la intervención de la Secretaría de Trabajo y la declaración de ilegalidad de los despidos, la expectativa de los trabajadores y del gremio se fijó en la reincorporación del personal. Cba24N detalló que la empresa no acató hasta ahora el requerimiento de las autoridades laborales, manteniendo la situación de conflicto.

Temas Relacionados

IBF TiresDespidosNeumáticos

Últimas Noticias

El índice de confianza del consumidor cayó 1,07% en diciembre y frenó su recuperación

El informe de la UTDT revela diferencias marcadas entre regiones y niveles de ingreso en la percepción económica de los hogares

El índice de confianza del

Impuestos provinciales: el insólito pedido de un Gobernador a grandes empresas para poder pagar $20.000 millones del aguinaldo

Muy complicada financieramente, esta jurisdicción del sur envió cartas pidiendo ayuda para poder cumplir con sus compromisos en una cuota. Reclama un adelanto de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos. A qué sectores les llegó el pedido y cuál fue la respuesta

Impuestos provinciales: el insólito pedido

Dólar hoy en vivo: cómo operan las distintas cotizaciones este viernes 19 de diciembre

La jornada financiera comienza con la mirada puesta en la evolución de las cotizaciones, la reacción al último descenso del riesgo país y el impacto de las medidas recientes, en un contexto donde los inversores evalúan el escenario hacia el cierre de la semana.

Dólar hoy en vivo: cómo

Reforma laboral: cómo se aplicarán las exenciones de Ganancias luego de la postergación del debate para febrero

El proyecto oficial obtuvo dictamen pero su tratamiento pasó para el año próximo. Que contempla el proyecto

Reforma laboral: cómo se aplicarán

La Cámara de Comercio alertó sobre el ingreso de mercadería ilegal al país: cuáles son los productos más afectados

La proliferación de productos sin certificación ni impuestos erosiona la confianza en el sistema y limita el desarrollo del sector productivo, según la entidad

La Cámara de Comercio alertó
DEPORTES
Juan Román Riquelme definió el

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Wanda Nara se refugió en

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

INFOBAE AMÉRICA

Todo lo que siento y

Todo lo que siento y pienso cuando leo a Hanif Kureishi

La Policía de Brasil allanó los domicilios de dos importantes diputados afines a Jair Bolsonaro e incautaron más de USD 70 mil

Bolivia declara alerta epidemiológica nacional por influenza H3N2

Protestas contra el levantamiento de la subvención a los combustibles aumentan la tensión en Bolivia

“Avatar: Fuego y ceniza”: qué recordar antes de ver la película de James Cameron