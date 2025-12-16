Economía

El Gobierno volvió a tener superávit fiscal en noviembre y acumula un 1,7% del PBI en lo que va del año

Las cuentas públicas del sector público nacional volvieron a tener un resultado positivo el mes pasado. Cuál es la meta fiscal acordada con el organismo multilateral para todo el 2025

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, festejó un nuevo resultado fiscal superavitario en noviembre REUTERS/Cristina Sille

A pesar de la caída de la recaudación por el nivel de actividad y las medidas de alivio para el campo en la previa de las elecciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, consiguió tener superávit fiscal y financiero en noviembre y, a un mes de que termine el año, ya cumplió con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que era del 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI). De todos modos, resta conocer la cifra de diciembre, un mes que suele ser deficitario.

“En noviembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones”, escribió en la red social X. Así, en los primeros once meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,6% del PIB.

Un resultado al que se llegó con una reducción del gasto primario en un 14,2% en términos reales frente a noviembre de 2024. Mientras que a nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 5,5% i.a. y la Asignación Universal para Protección Social 7,4% i.a.

“Además de los impuestos que se fueron eliminando o reduciendo en el período, el crecimiento interanual en los recursos estuvo afectado por ingresos extraordinarios que elevaron la base de comparación”, afirmó Caputo entre los que se destacan el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas correspondientes a 2024, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.

En termino de los ingresos, el mes alcanzaron los $11.402.650 millones (+18,7% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +16,3% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (+41,9% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+30,6% i.a.), el IVA neto de reintegros (+26,5% i.a.), los Débitos y Créditos (+22,6% i.a.) y Ganancias (+21,3% i.a.).

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, acordó una meta fiscal con el Fondo Monetario Internacional del 1,6% del PBI para 2025.

Mientras que los gastos alcanzaron los $9.274.641 millones (+12,7% i.a.), en lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $6.497.181 millones (+17,5% i.a.) y las remuneraciones alcanzaron los $1.247.830 millones (+10,1% i.a.).

En cuanto al financiero, el equipo económico, decidió compararlo con lo que sucedía en noviembre de 2023, cuando Sergio Massa era ministro de Economía y candidato a presidente. En ese momento se había registrado un déficit de $754.956 millones, equivalente a casi $2.650.000 millones ajustados por inflación.

“El ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo. El orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política. Esto se observó, por ejemplo, en el crecimiento de 1,4% que registró el Estimador Mensual de Actividad Económica entre julio y septiembre”, comentó el ministro.

El dato fue festeja por integrantes del equipo económico como el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Martín Vauthier, quien remarcó que el gasto primario se redujo un 14,2% en términos reales en el anteúltimo mes del año. Lo que habla de que el orden macroeconómico es un compromiso absoluto que logro proteger a la población del efecto del colapso de la demanda de dinero en los meses previos a las elecciones. También por su par, Felipe Núñez, quien marcó que estamos el Gobierno acumula 22 de 23 meses de superávit fiscal.

El desafío de diciembre

En la última revisión con el FMI, Caputo se comprometió a acumular un superávit fiscal primario del 1,6% del PBI durante el 2025. Pero en el último bimestre del año, el equipo económico enfrenta mayores gastos. Uno de ellos es el pago de los aguinaldos en diciembre-enero, una variable que en el pasado le ha hecho tener déficit.

El director de la consultora AnalyticaClaudio Caprarulo, definió a diciembre como el mes complicado por el pago de los aguinaldos tanto a empleados como jubilados. Que se sumará a la tensión por la quita de retenciones de septiembre, que tuvo un costo fiscal de 0,19% del PBI. Aunque del el gasto habrá factores que juegan a favor como la actualización de tarifas que reduce el gasto en subsidios

Temas Relacionados

Luis CaputoFMIÚltimas noticiasSuperávit fiscalSuperávit financieroGastoEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Tierra del Fuego se diversifica: una nueva ley habilitó el cultivo de salmón y trucha

Los legisladores sancionaron un marco regulatorio con requisitos ambientales, que abre el camino a mayores inversiones y empleo vinculado a nuevas cadenas productivas.

Tierra del Fuego se diversifica:

Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nación

De cercanía política con Karina Milei, el funcionario secundó al saliente Daniel Tillard en la conducción del principal banco argentino desde el inicio de la era Milei

Quién es Darío Wasserman, el

Emmanuel Macron reiteró su oposición al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La presión del sector rural francés y la exigencia de mecanismos de protección obligan a Bruselas a replantear su estrategia de apertura comercial

Emmanuel Macron reiteró su oposición

Calculadora de aguinaldo: cómo sé cuánto voy a cobrar en diciembre 2025

El cálculo se basa en el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre y aplica a trabajadores, jubilados y pensionados. Debe liquidarse antes del 18 de diciembre

Calculadora de aguinaldo: cómo sé

Estados Unidos creó 64.000 puestos de trabajo en noviembre y la tasa de desempleo creció al 4,6%

Además, el ministerio ha revisado a la baja la lectura de agosto y la de septiembre. El sector sanitario y la construcción fueron los que más empleos sumaron

Estados Unidos creó 64.000 puestos
DEPORTES
La FIFA entrega el premio

La FIFA entrega el premio The Best en Doha, en vivo: los candidatos a ganarlo y las distinciones que ya se entregaron

En medio del avance de las causas judiciales en Argentina, Claudio Tapia se mostró con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez

¿Operativo seducción? Leandro Paredes viajó a Italia y vio jugar a Paulo Dybala en la Roma

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

TELESHOW
Cazzu festejó a lo grande

Cazzu festejó a lo grande su cumpleaños: karaoke con amigos y el “desafío de la uva”

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

El homenaje de Nicolás Vázquez a su hermano Santiago a 9 años de su muerte: el emotivo significado de su tatuaje

De romances mediáticos y su carrera en los medios: la historia de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Pedro Chemes estrena una obra

Pedro Chemes estrena una obra musical en homenaje al Papa Francisco: “Él nos sacó la incomodidad de ser cristianos”

Cuál es el método de belleza que puede envejecer la piel joven en solo unos minutos

Los abogados de Jair Bolsonaro pidieron de nuevo permiso para una cirugía y la prisión domiciliaria

Banksy cuestiona el poder y el control en una exposición en el Moco Museum

Rusia rechazó una tregua de Navidad en Ucrania en medio de las negociaciones por el Donbás