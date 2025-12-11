Sorpresa en el mundo cripto: una de las plataformas más conocidas de Argentina se vendió a una empresa global

Federico Ogue, fundador de Buenbit

Hoy se anunció la compra del 100% de Buenbit por parte de Nexo, una de las principales plataformas globales de activos digitales con USD 11.000 millones en activos bajo gestión.

Si bien el monto de la operación no trascendió oficialmente, calificadas fuentes del mercado aseguraron que operación se ubicó entre los USD 25 y los 30 millones. Es la mitad de la valuación de mercado que había alcanzado la firma con su última ronda de inversión, de unos USD 12 millones, en 2021.

“Hace rato que la compañía no crece; está breakeven, pero no genera caja. Y, en ese contexto, ya no es atractiva para una ronda venture capital. Es una buena salida, elegante, para los fundadores", destacó la fuente.

Con esta operación, que aún requiere la aprobación de los organismos regulatorios pertinentes, Nexo comunicó que establecerá a Buenos Aires como centro regional para futuras alianzas e inversiones en Argentina, Perú y México, y que buscará reforzar su posición de gran escala con fuerte presencia en América Latina.

Nexo es una plataforma cripto global

Según trascendió, Buenbit seguirá funcionando como hasta ahora y los clientes seguirán utilizando la aplicación como lo hacen hoy en día. “Sus cuentas, saldos y transacciones permanecerán exactamente igual. A medida que Buenbit y Nexo colaboren, los clientes de Buenbit comenzarán a ver nuevas funciones y mejoras, que se comunicarán con claridad y antelación. Con el tiempo, tendrán acceso a productos de ahorro de mayor rendimiento, créditos respaldados por criptomonedas, una lista ampliada de activos y herramientas de negociación, y beneficios por fidelidad”, se explicó.

Federico Ogue, CEO de Buenbit, destacó: “Esta alianza con Nexo es el paso natural en nuestra evolución. Demostramos que la combinación de conocimiento local y una amplia oferta de productos puede impulsar innovación en Argentina, donde preservar el valor es fundamental. Ahora, con la confianza de nuestra comunidad y la escala global de Nexo, estamos listos para expandir ese impacto en toda la región, permitiendo que más personas ahorren, inviertan y generen riqueza en un entorno estable, transparente y regulado”. Ogue se quedará un tiempo en la empresa, según pudo saber este medio.

Buenbit nació en 2018 como un exchange cripto y luego evolucionó a una plataforma financiera más completa. En 2021, como se dijo, recibió una fuerte inyección de capital de USD 12 millones de Libertus Capital y otros 12 inversores internacionales. Libertus Capital es un fondo europeo de venture capital (inversiones a través de acciones que sirven para financiar startups), fundado en 2017.

Entre los inversores que también participaron de la ronda estuvo Alec Oxenford, empresario tech y actual embajador del gobierno de Javier Milei en Estados Unidos. Y Matías Nisenson, Nicolás Mindlin, Patricio Worthalter, Ed Moncada, Jonathan Chu, Scott Wood, Ariel Sbdar y Jaime Gutiérrez.

Alec Oxenford, actual embajador argentino en EEUU, fue inversor en Buenbit

La empresa tuvo un cimbronazo fuerte en 2022, cuando en medio del desplome de la stablecoin del ecosistema Terra, tuvo que despedir al 50% de sus empleados.

Desde la perspectiva de Nexo, la integración de Buenbit representa una oportunidad para expandir su infraestructura avanzada de liquidez y productos de alto rendimiento en uno de los mercados más prometedores del mundo. Según Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, “Argentina ha sido históricamente un terreno fértil para la innovación fintech. Al unir fuerzas con un equipo que conoce este mercado como nadie, damos un paso decisivo para llevar los recursos globales de Nexo a un contexto local. Con la escala de Nexo y las relaciones y experiencia de Buenbit, nuestras soluciones innovadoras tienen el potencial de crecer exponencialmente en los próximos 12 meses”.

Buenbit, registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), se consolidó como un actor clave en la adopción de criptomonedas en Argentina y Perú

Contexto regional

En un comunicado, Nexo destacó que “en América Latina, donde la inflación, la volatilidad y el acceso limitado al crédito continúan afectando el ahorro a largo plazo, las ventajas de Nexo cobran especial relevancia: rendimientos consistentes, crédito respaldado por criptomonedas que aporta liquidez y herramientas intuitivas para navegar la economía de activos digitales”.

Sí destacaron que el negocio les sirve para ingresar con más fuerza a un mercado relevante y dinámico como América Latina, que entre julio de 2022 y junio de 2025 registró casi 1,5 billones de dólares en volumen de transacciones cripto, según el último reporte de Chainalysis.

En ese reporte también se destaca que Argentina registra alrededor de 93.900 millones de dólares en volumen anual, México cerca de 71.200 millones y Perú unos 28.000 millones. “Estos niveles de actividad reflejan el potencial que observamos para el crecimiento de nuestra operación regional”, dijo Nexo.