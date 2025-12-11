ANSES: quiénes cobran hoy, 11 de diciembre

La ANSES inicia el calendario de pagos de diciembre con aumentos, medio aguinaldo y bono extraordinario para beneficiarios

Este 11 de diciembre, la ANSES efectúa el pago de haberes y asignaciones a diversos grupos de beneficiarios correspondiente al calendario de pagos. Los pagos de este mes incluyen incrementos, el medio aguinaldo y, para determinados grupos, un bono extraordinario.

Quiénes cobran hoy, 11 de diciembre

Jubilados y pensionados

Cobran quienes perciben el haber mínimo y tienen DNI terminados en 2 (dos) y 3 (tres). Estos beneficiarios reciben el aumento correspondiente, el medio aguinaldo y, si corresponde, el bono extraordinario.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Perciben sus prestaciones los titulares con DNI terminado en 2 (dos). El monto se incrementa conforme a la actualización vigente del calendario ANSES.

Asignación por Embarazo

Corresponde el pago a titulares con DNI finalizado en 1 (uno).

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo reciben el incremento, el medio aguinaldo y un bono de $70.000 en diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento pueden percibir su ingreso del 10 de diciembre al 12 de enero.

Pensiones No Contributivas

Cobran los beneficiarios con DNI finalizados en 4 (cuatro) y 5 (cinco), acompañados del refuerzo dispuesto para diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento pueden percibir su ingreso del 9 de diciembre al 12 de enero.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% según la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado para jubilados asciende a $340.879,59, mientras que el haber máximo llega a $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.

Las familias con ingresos superiores a $2.511.024 quedan excluidas de las asignaciones familiares y universales de ANSES (ANSES)

Este mes, los jubilados y pensionados perciben el medio aguinaldo y, en el caso de quienes reciben la jubilación mínima y la PUAM, se suma un bono extraordinario de $70.000. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,38, la máxima alcanza $3.440.695,38, y la PUAM asciende a $479.055,5, sumando todos los conceptos vigentes.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Las asignaciones familiares y universales también se actualizan en diciembre con el 2,34% de incremento. Los montos varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona de residencia. Para la Asignación por Hijo y Prenatal, el valor general es de $61.252 para familias con IGF hasta $948.361, mientras que en zonas diferenciadas puede alcanzar hasta $132.075.

A medida que el IGF aumenta, los valores de las asignaciones disminuyen, con un tope máximo de IGF de $5.022.048 para acceder a los beneficios. La Asignación por Nacimiento es de $71.396, la de Adopción $426.877 y la de Matrimonio $106.904. La Ayuda Escolar Anual varía entre $42.039 y $83.797, según la región. Para hijos con discapacidad, los montos oscilan entre $89.043 y $398.364, dependiendo del IGF y la zona.

Si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia queda excluida automáticamente de las asignaciones familiares y universales.