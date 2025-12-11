Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, 11 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el calendario de pagos de diciembre con aumentos, medio aguinaldo y un bono extraordinario para los grupos más vulnerables

Guardar
La ANSES inicia el calendario
La ANSES inicia el calendario de pagos de diciembre con aumentos, medio aguinaldo y bono extraordinario para beneficiarios

Este 11 de diciembre, la ANSES efectúa el pago de haberes y asignaciones a diversos grupos de beneficiarios correspondiente al calendario de pagos. Los pagos de este mes incluyen incrementos, el medio aguinaldo y, para determinados grupos, un bono extraordinario.

Quiénes cobran hoy, 11 de diciembre

Jubilados y pensionados

Cobran quienes perciben el haber mínimo y tienen DNI terminados en 2 (dos) y 3 (tres). Estos beneficiarios reciben el aumento correspondiente, el medio aguinaldo y, si corresponde, el bono extraordinario.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Perciben sus prestaciones los titulares con DNI terminado en 2 (dos). El monto se incrementa conforme a la actualización vigente del calendario ANSES.

Asignación por Embarazo

Corresponde el pago a titulares con DNI finalizado en 1 (uno).

Jubilados y pensionados que cobran
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo reciben el incremento, el medio aguinaldo y un bono de $70.000 en diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento pueden percibir su ingreso del 10 de diciembre al 12 de enero.

Pensiones No Contributivas

Cobran los beneficiarios con DNI finalizados en 4 (cuatro) y 5 (cinco), acompañados del refuerzo dispuesto para diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento pueden percibir su ingreso del 9 de diciembre al 12 de enero.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% según la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado para jubilados asciende a $340.879,59, mientras que el haber máximo llega a $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.

Las familias con ingresos superiores
Las familias con ingresos superiores a $2.511.024 quedan excluidas de las asignaciones familiares y universales de ANSES (ANSES)

Este mes, los jubilados y pensionados perciben el medio aguinaldo y, en el caso de quienes reciben la jubilación mínima y la PUAM, se suma un bono extraordinario de $70.000. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,38, la máxima alcanza $3.440.695,38, y la PUAM asciende a $479.055,5, sumando todos los conceptos vigentes.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Las asignaciones familiares y universales también se actualizan en diciembre con el 2,34% de incremento. Los montos varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona de residencia. Para la Asignación por Hijo y Prenatal, el valor general es de $61.252 para familias con IGF hasta $948.361, mientras que en zonas diferenciadas puede alcanzar hasta $132.075.

A medida que el IGF aumenta, los valores de las asignaciones disminuyen, con un tope máximo de IGF de $5.022.048 para acceder a los beneficios. La Asignación por Nacimiento es de $71.396, la de Adopción $426.877 y la de Matrimonio $106.904. La Ayuda Escolar Anual varía entre $42.039 y $83.797, según la región. Para hijos con discapacidad, los montos oscilan entre $89.043 y $398.364, dependiendo del IGF y la zona.

Si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia queda excluida automáticamente de las asignaciones familiares y universales.

Temas Relacionados

ANSESJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Declararon la alerta sanitaria por sarna ovina en una provincia de la Patagonia

El SENASA estableció medidas de control y vigilancia obligatorias ante la reaparición de la enfermedad, que afecta la producción ganadera y la calidad de la lana en la región

Declararon la alerta sanitaria por

Prorrogaron el estado de emergencia agropecuaria en Buenos Aires, generada por las intensas lluvias y anegamientos

La disposición oficial amplía la vigencia de medidas excepcionales en zonas rurales afectadas por inundaciones, permitiendo a los productores acceder a beneficios fiscales y crediticios durante el ciclo productivo establecido por la normativa

Prorrogaron el estado de emergencia

El premio Nobel de Economía, Robert C. Merton, fue el orador central en los 30 años de la Fundación Capital

El economista estadounidense habló sobre los desafíos de los sistemas previsionales, entre otros temas, durante el evento de la consultora de Martín Redrado. Qué dijo sobre su reunión con Javier Milei

El premio Nobel de Economía,

La advertencia del CEO de una automotriz por la llegada de marcas chinas: “Espero que esto no sea una burbuja como la de los ’80″

El presidente de la filial local de la japonesa Nissan reflexionó sobre el momento de la industria automotriz. Destacó el inesperado crecimiento en sólo 2 años de gobierno de Milei y dijo algo que mucha gente piensa sobre los autos chinos

La advertencia del CEO de

Los mercados avalaron la colocación de deuda en dólares y ahora ponen el foco en el pago de vencimientos de enero

El Gobierno colocó un bono por USD 1.000 millones a una tasa de 9,26% anual. El dato clave que aguardan los inversores

Los mercados avalaron la colocación
DEPORTES
El “plantel B”: los 26

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

TELESHOW
Silvina Escudero: “Estoy rota por

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras más de dos décadas de amor

La reacción de Moria Casán al ver las fotos de Cecilia Roth caracterizada en su biopic: “Personalmente es más impactante”

INFOBAE AMÉRICA

Los Simpson y la historia

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones

Cómo un sueño y un piano al lado de la cama dieron origen a una de las canciones más famosas de The Beatles

“El regalo prometido”: la trágica vida de los protagonistas del clásico navideño protagonizado por Arnold Schwarzenegger

María Corina Machado visitó el Parlamento de Noruega: “El mundo nos apoya y no estamos solos”

El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE